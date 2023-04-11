Moondrop Blessing 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yüksek kaliteli kulak içi monitörleriyle tanınan Çin’den tanınmış bir elektro-akustik markası olan Moondrop, orta segment için Moondrop Blessing 3 adlı yeni ve geliştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu model, popüler “Blessing” serisinin üçüncü nesli ve her iki tarafta altı gelişmiş hibrit sürücü bulunan birinci sınıf bir yapıya sahip.

Kulaklıkların öne çıkan özelliği, yeni geliştirilen 3D baskılı akustik boşluk yapısının yanı sıra akustik kişiselleştirmeye izin veren fiziksel bir bant geçiren filtre oluşturan yenilikçi HODDDUS teknolojisi (Yatay Olarak Karşıt Çift Dinamik Sürücü Birimi Sistemi) oldu.

Moondrop, önceki neslinden fiziksel ve elektronik geçiş teknolojisini taşıdı ve Blessing 3 IEM için ses performansını artırmak için daha fazla iyileştirme yaptı. Bu geliştirmelerle, orta-yüksek tepki ve alt uç gürültüsü etkili bir şekilde geliştirildi ve müzik tutkunları için etkileyici ve tatmin edici bir ses deneyimi sağlandı. Kulaklıkların düşük empedanslı, yüksek hassasiyetli tasarımı, kullanıcıların herhangi bir kaynaktan yüksek çözünürlüklü ses performansının keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Moondrop Blessing 3 IEM, uzun süre rahat bir dinleme deneyimi sağlamak için hafif ve ergonomik olarak tasarlanmış yüksek kaliteli, cilt dostu malzemeden yapılmış kulak modüllerine sahip. Kulaklık, birinci sınıf bir stil dokunuşu ekleyen paslanmaz çelik metalik yüz kaplamaları ile çarpıcı bir görünüme sahip.

Moondrop, kulaklıkların en yüksek kalitede olmasını sağlayan 3D baskı için sektördeki en iyi markalarla işbirliği yaptı. IEM, tutarlı bir tam frekans bandı tepkisi ile sonuçlanan hassas geçişler, uygun sürücü uygulaması ve doğru işçilik ile tasarlanmış. Genel olarak Moondrop Blessing 3, şık bir kulaklıkta olağanüstü ses kalitesi sunan göz alıcı, güzel tasarlanmış bir kulaklık.

Moondrop Blessing 3, yüksek kaliteli bir stok kablosuyla birlikte geliyor ve evrensel 0,78 mm 2 pimli konektörlerle değiştirilebilir bir kablo tasarımına sahip. Geliştirilmiş tasarımına, mimarisine ve eklenen özelliklerine rağmen Moondrop Blessing 3, önceki modellerle aynı fiyata sunuluyor ve bu da onu 319,99 dolar fiyat ile mükemmel bir seçim haline getiriyor.