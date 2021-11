Moto G200 vS Realme GT Neo 2 Karşılaştırma

Motorola, G serisinden yeni bir amiral gemisi piyasaya sürerek herkesi şaşırttı: Moto G200 5G. Motorola, Moto Edge 20 Pro‘yu piyasaya sürerek yalnızca bu yıl amiral gemisi katil segmentinde rekabet etmeye başladı, ancak en iyi amiral gemisi katil üreticilerine meydan okuyabiliyor mu? Bu soruyu cevaplamak için Xiaomi ve Realme’nin en iyi amiral gemisi katilleriyle karşılaştırmaya karar verdik. Moto G200 vs Realme GT Neo 2 telefonlarını birlikte karşılaştıralım.

Moto G200 vs Realme GT Neo 2

Tasarım

Realme GT Neo 2’nin Neo Green renk seçeneği, akıllı telefonlarda nadiren gördüğünüz yemyeşil gölgesi ve sırtından aşağı inen dikey bir şerit nedeniyle çok çekici. Öte yandan, Motorola Moto G200 5G, dikdörtgen bir kamera modülü olmadan geldiği ve arka kapağına yerleşmiş yalnızca üç sensöre sahip olduğu için bir başka güzel görünümlü telefon.

Realme GT Neo 2, daha küçük bir ekrana sahip olduğu için daha kompakt ve bu, tek elle kullanmak isteyenler için önemli bir özellik. Bu arada Moto G200 5G ise rakibinden farklı olarak su sıçramalarına karşı dayanıklı bir tasarıma sahip.

Ekran

Görüntü kalitesi açısından en iyi ekrana ihtiyacınız varsa hiç düşünmeden Realme GT Neo 2’yi tercih etmelisiniz. Motorola Moto G200 5G’nin aksine, daha zengin renkler ve daha derin siyahlar gösteren bir AMOLED ekrana sahip. Ayrıca, akış platformlarında görüntü kalitesini iyileştiren HDR10+ sertifikasına sahip.

Bir diğer önemli özellik ise kesinlikle daha zengin bir ses deneyimi sağlayan stereo hoparlörün varlığı. Ancak bir oyuncuysanız Motorola Moto G200 5G’yi iki nedenden dolayı tercih edebilirsiniz: Birincisi 144 Hz’lik yüksek yenileme hızı, ikincisi ise daha geniş 6.8 inçlik panel. Ayrıca Moto G200 5G’nin yana monte olmuş bir parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu ve Realme GT Neo 2’nin bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu belirtelim.

Özellikler ve Yazılım

Bu karşılaştırmanın en güçlü cihazı Motorola Moto G200 5G çünkü daha iyi bir işlemci ile geliyor. Nitekim Qualcomm’un şu anda en iyi işlemcisi olan Snapdragon 888 Plus işlemciye sahip. Realme GT Neo 2 daha yüksek miktarda RAM (12 GB’a kadar) vaat ediyor. Ancak Snapdragon 870 işlemciye sahip. Günlük kullanımda Snapdragon 888 Plus ile Snapdragon 870 arasındaki farkı fark etmeyeceksiniz ancak; bir oyuncuysanız, içinde Snapdragon 888 Plus olan bir cihaz olması daha mantıklı. Nitekim her iki telefonda da işletim sistemi Android 11. Ancak Realme GT Neo 2’de Realme UI tarafından özelleşmiş bir sürüm var.

Kamera

Kamera kısmına geçiyoruz. Bu arada Motorola Moto G200 5G’de kamera bölümü biraz daha ilginç. Her şeyden önce, daha yüksek düzeyde ayrıntı yakalayabilen 108 MP çözünürlüğe sahip daha iyi bir ana kamerayla geliyor. Ayrıca, 16 MP ön kamerası bile daha parlak odak açıklığı nedeniyle daha iyi. Her iki cihaz da orta seviye kameralı telefonlar, bu nedenle düşük ışık koşullarında inanılmaz bir fotoğraf kalitesi beklemeyin. Ama etrafta ışık varken harika fotoğraflar vaat ediyorlar.

Pil

Gelin şimdi de pil kısmına bir göz atalım. Nitekim Realme GT Neo2 ve Motorola Moto G200 5G aynı pil kapasitesine sahip: 5000 mAh. Ancak Realme GT Neo 2, ekranı daha verimli olduğu için daha uzun pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca Realme GT Neo 2, 65W SuperDart şarj teknolojisi sayesinde daha hızlı şarj oluyor.

Teknik Özellik Karşılaştırması

Motorola Moto G200 5G Realme GT Neo2 BOYUTLAR VE AĞIRLIK 168,1 x 75,5 x 8,9 mm,

202 gram 162,9 x 75,8 x 9 mm,

199 gram EKRAN 6,8 inç, 1080 x 2460 piksel (Full HD+), LCD 6.62 inç, 1080 x 2400 piksel (Full HD+), AMOLED İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 888 Plus, sekiz çekirdekli 2.99 GHz Qualcomm Snapdragon 870, sekiz çekirdekli 3.2 GHz HAFIZA 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB YAZILIM Android 11 Android 11, Realme Kullanıcı Arayüzü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS ARKA KAMERA Üçlü 108 + 8 + 2 MP, f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 Üçlü 64 + 8 + 2 MP, f/1.8 + f/2.3 + f/2.4 ÖN KAMERA 16 MP f/2.2 ön kamera 16 MP f/2.5 ön kamera PİL 5000 mAh 5000 mAh ŞARJ Hızlı Şarj 33W Hızlı Şarj 65W EK ÖZELLİKLER 5G, çift SIM 5G, çift SIM PARMAK İZİ OKUYUCU Var, Yan tarafta Var, Ekran üzerinde KABLOSUZ ŞARJ Yok Yok YÜZ TANIMA (FACE ID) Var Var SUYA DAYANIKLILIK Sıçramalara Karşı Var Yok

Kararımız

Her iki telefon da kendine özgü özellikleri bir araya getiriyor. Nitekim bizim için Realme GT Neo 2, çok daha hoş bir tasarıma sahip. Fakat yazılım kısmında Moto G200 5G’nin çok daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Bu arada ekran kısmında ise Realme GT Neo 2 çok daha iyi renkler vaat ediyor. İhtiyacınıza göre iki telefondan birini seçebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Realme GT Neo 2 vs OnePlus Nord 2 Karşılaştırma