Realme GT Neo 2 vs OnePlus Nord 2 Karşılaştırma

Realme GT Neo 2, olağanüstü bir lansman etkinliğiyle tam zamanında Avrupa pazarına girdi. Birkaç gün için, birkaç Avrupa ülkesinde sadece 369 euroya mal olacak ve bu; onu amiral gemisi katil segmentinde gerçek bir en iyi teklif haline getiriyor. Bu arada OnePlus Nord 2 5G, karanlık tasarımda özel bir parıltı ve yazılımda büyük sürprizlerle; yeni bir Pac-Man Edition ile Avrupa pazarına giriş yaptı. Ve telefonun normal versiyonundan sadece 30 euro daha pahalı. Peki hangisi daha iyi ? Bu yazımızda Realme GT Neo 2 vs OnePlus Nord 2 telefonları karşılaştırıyoruz.

Realme GT Neo 2 vs OnePlus Nord 2

Tasarım

OnePlus Nord 2 5G‘nin Pac-Man Edition modelini saymazsak Realme GT Neo 2, yaratıcı renk çeşitleri NEO Blue ve NEO Green ile daha güzel bir tasarıma sahip. Ancak Pac-Man’i seviyorsanız; arka kapağın altına gizlenmiş ünlü; Pac-Man labirenti ile karanlık tasarımda parıldayan; OnePlus Nord 2 5G’nin Pac-Man Edition modeline kesinlikle bakmalısınız. Ayrıca OnePlus Nord 2 5G ayrıca ek bir avantaj da sunuyor; Bu arada daha küçük bir ekrana ve daha küçük bir pile sahip olduğu için Realme GT Neo2’den daha kompakt, daha ince ve daha hafif.

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Ekran

Realme GT Neo 2 yalnızca daha geniş bir ekranla (6,62 inç vs 6,43 inç) gelmekle kalmıyorz, aynı zamanda daha iyi bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. 120 Hz’e çıktığı için daha yüksek yenileme hızıyla geliyor. Ancak geri kalanı için görüntü kalitesi açısından OnePlus Nord 2 5G’den çok da farklı değil. Nitekim kalan ana özellikler aynı: Full HD+ çözünürlük, AMOLED teknolojisi ve ekran içi parmak izi okuyucu. Bu telefonlar ayrıca size iyi bir ses deneyimi vaat eden stereo hoparlörle geliyor. Ne yazık ki, ikisinde de 3,5 mm ses jakı yok, bu nedenle bir adaptör satın almanız veya gerçek kablosuz kulaklık kullanmanız gerekiyor.

Özellikler ve Yazılım

Yüksek performanslara ihtiyacınız varsa; daha güçlü bir işlemci tarafından desteklendiği için Realme GT Neo 2‘yi seçmelisiniz. Nitekim telefon 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş; Snapdragon 870 işlemciye sahip. Ayrıca OnePlus Nord 2 5G ile tam olarak aynı bellek konfigürasyonunu elde edebilirsiniz; ancak işlemci daha zayıf. Nitekim Mediatek’in daha iyi bir 6 nm üretim süreci ile inşa edilmiş; bir Dimensity 1200‘den bahsediyoruz. Ancak daha düşük CPU ve GPU performansına sahip. Bu arada telefonlar Android 11’i çalıştırıyor ve farklı kullanıcı arayüzleri ile gelmelerine rağmen; UX çok benzer çünkü OxygenOS, Realme UI gibi ColorOS desteği vaat ediyor.

Kamera

En iyi kamera deneyimi OnePlus Nord 2 5G ile geliyor. Çünkü arka tarafta daha iyi bir ana kamera var. Nitekim telefon, OnePlus 9 Pro gibi cihazlarda bulabileceğiniz OIS ve 50 MP çözünürlüğe sahip bir Sony IMX766 sensör ile geliyor. Ayrıca OnePlus Nord 2 5G, 32 MP çözünürlüğe sahip daha iyi bir ön kamera ile donatılmışken, Realme GT Neo2’nin ön tarafında sadece 16 MP kamera var.

Pil

Realme GT Neo 2, daha büyük bir pil içerdiği için pil karşılaştırmasının galibi. Çünkü kapasitesi 5000 mAh. Bu arada OnePlus Nord 2 5G ise sadece 4500 mAh pil ile geliyor. Bu arada her iki telefon da pillerini yüzde 0’dan yüzde 100’e getirmek için 30 ila 36 dakika arasında ihtiyaç duyan 65W hızlı şarjı destekliyor.

Teknik Özellik Karşılaştırması

Realme GT Neo 2 OnePlus Nord 2 5G BOYUTLAR VE AĞIRLIK 162,9 x 75,8 x 9 mm, 199,8 gram 158,9 x 73,2 x 8,3 mm, 189 g EKRAN 6,62 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), Süper AMOLED 6,43 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 870, sekiz çekirdekli 3.2 GHz Mediatek Dimensity 1200, sekiz çekirdekli 3 GHz RAM 8 GB RAM – 12 GB RAM 6 GB RAM – 8 GB RAM – 12 GB RAM HAFIZA 128 GB – 256 GB 128 GB – 256 GB YAZILIM Android 11, Realme Kullanıcı Arayüzü Android 11, Oksijen OS BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS ARKA KAMERA Üçlü 64 + 8 + 2 MP, f/1.8 + f/2.3 + f/2.4 Üçlü 50 + 8 + 2 MP, f/1.9 + f/2.3 + f/2.4 ÖN KAMERA 16 MP f/2.5 ön kamera 32 MP f/2.5 ön kamera PİL 5000 mAh 4500 mAh ŞARJ Hızlı şarj 65W Hızlı şarj 65W EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G

Kararımız

Her iki telefonun da belirleyici özellikleri var. Örneğin daha iyi bir pil istiyorsanız Realme GT Neo 2 tam da size göre olabilir. Realme GT Neo 2, yazılım ve ekran özellikleriyle de rakibini sollamayı başarıyor. Bu arada OnePlus Nord 2 ise daha iyi bir tasarım ve kamera vaat ediyor. İhityacınıza göre birini seçeceğinizi umuyoruz.

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