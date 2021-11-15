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OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition Tanıtıldı!

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, tek bir 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle gelecek. Standart OnePlus Nord 2 gibi 90Hz FHD+ AMOLED ekrana, Dimensity 1200 işlemciye, 4500mAh 65W pile ve 50MP birincil kameraya sahip olacak. Fiyatı ise yaklaşık 510 dolar olacak.

Ayşen Sıla

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OnePlus-Nord-2-×-PAC-MAN-Edition

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, nostaljik bir oyundan ilham alan tasarımıyla görücüye çıktı. Telefon aslında OnePlus Nord 2 ile tamamen aynı teknik özelliklere sahip; tek farkı ise yaratıcı tasarımı. Gelin bu harika telefona yakından bir göz atalım.

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition

Telefonun arkası, OnePlus tarafından “her iki markanın tasarım estetiğine sahip” olarak kabul edilen çift filmli bir arka kapakla birlikte geliyor. Söz konusu ikinci marka, PAC-MAN’in ticari markasına ve telif hakkına sahip şirket olan; BANDAI NAMCO ve OnePlus; OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition‘ı yaratmak için bu şirketle iş birliği yaptı.

Buna göre telefonun arkası, oyunun ikonik PAC-DOTS’u ve PAC-MAN ile birlikte geliyor. Dış film, PAC-MAN’den ilham alan bir neon labirenti ortaya çıkarmak için karanlıkta parlayan parlak fosforlu bir tasarıma sahip iç filmin tepesinde yer alıyor.

OnePlus-Nord-2-×-PAC-MAN-Edition

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition; tek bir 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle gelecek. Standart OnePlus Nord 2 gibi 90Hz FHD+ AMOLED ekrana, Dimensity 1200 işlemciye, 4500mAh 65W pile ve 50MP birincil kameraya sahip olacak. Fiyatı ise yaklaşık 510 dolar olacak.

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