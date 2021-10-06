iPhone 13 Pro ve iPhone 12 Pro Karşılaştırma

iPhone 13 serisi tanıtıldığından bu yana oldukça ilgi görüyor. Üstelik geçen senekine iPhone 12 serisine nispeten çok büyük farklılıklar getirmiyor. Tasarım bile oldukça minimal farklılıklar dışında aynı kaldı. Bu arada iPhone 12 serisinin fiyatı ise düştü. Peki sizce hangisini almak daha mantıklı ? Hadi gelin bu yazımızda Apple’ın gözde modelleri iPhone 13 Pro ile iPhone 12 Pro‘yu karşılaştıralım.

Tüm detaylı teknik özelliklerini içeren karşılaştırma sonuçlarını buraya ekliyorum. Dilerseniz bağlantıya tıklayarak detaylı kıyaslama yapabilirsiniz.

Ayrıca bkz: iPhone 13 vs iPhone 12 Pro Karşılaştırma

Apple iPhone 13 Pro vs Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 12 Pro BOYUTLAR VE AĞIRLIK 146.7 x 71,5 x 7,7 mm,

204 gram 146.7 x 71,5 x 7,4 mm,

189 gram EKRAN 6.1 inç, 1170 x 2532 piksel (Full HD+), Super Retina XDR OLED 6,1 inç, 1170 x 2532p (Full HD+), Süper Retina XDR OLED İŞLEMCİ Apple A15 Biyonik altı çekirdekli 3.22 GHz Apple A14 Biyonik altı çekirdekli 3.1 GHz HAFIZA 6 GB RAM, 512 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 6 GB RAM, 1 TB 6 GB RAM, 512 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB YAZILIM iOS 15 iOS 15 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS KAMERA Dörtlü 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D LiDAR tarayıcı, f/1.5 + f/2.8 + f/1.8

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 Dörtlü 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D LiDAR tarayıcı, f/1.6 + f/2.0 + f/2.4

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 PİL 3125 mAh

20W hızlı şarj

7.5W Qi kablosuz şarj 2815 mAh

20W Hızlı Şarj

Qi kablosuz şarj 7.5W EK ÖZELLİKLER 5G, eSIM, MagSafe 15W, IP68 su geçirmez 5G, eSIM, MagSafe 15W, IP68 su geçirmez

Tasarım

Daha önce de belirtildiği gibi, iPhone 13 Pro’nun tasarımında büyük bir değişiklik yok, ancak önemli bir optimizasyon var: çentik daha küçük. Alanın daha iyi yönetimi sayesinde Apple, çentiğin boyutunu yüzde 20 oranında azaltmayı başardı. Ancak yeni iPhone 13 Pro, eski modelden daha kalın ve daha ağır. Ayrıca, arka kameralar önceki nesil telefondan daha fazla çıkıntı yapıyor. Bu nedenle daha küçük bir çentiğe sahip olmak, mutlaka daha güzel bir telefona sahip olmak anlamına gelmiyor. Her iki telefon da IP68 sertifikasına sahip.

Ekran

iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro’nun ekranları hemen hemen aynı özelliklere sahip. Nitekim su paneller arasındaki tek fark, iPhone 13 Pro’daki daha küçük çentik ve yenileme hızı diyebiliriz. Ayrıca bunlar, HDR10 sertifikasına, Dolby Vision desteğine ve 1170 x 2532 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip Süper Retina XDR OLED ekranlardan oluşuyor. iPhone 13 Pro, 120 Hz yenileme hızı sunarken, iPhone 12 Pro, standart 60 Hz yenileme hızına sahip. Her iki telefon da Seramik Kalkan, yüksek direnç ve oleofobik kaplama sağlıyor. Android amiral gemilerinden farklı olarak parmak izi okuyucusu yok, ancak kullanıcılar kimlik doğrulama için 3D yüz tanımaya güvenebilir.

Özellikler ve Yazılım

iPhone 12 Pro, 6 GB RAM ve 512 GB‘a kadar yerel depolama ile eşleştirilmiş Apple A14 Bionic işlemci tarafından destekleniyor. Bu arada iPhone 13 Pro ile bir Apple A14 Bionic yonga seti, 6 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Bu arada Apple A15 Bionic, Apple A14 Bionic ile karşılaştırıldığında yüzde 50’ye varan bir CPU performans artışı ve yüzde 50 daha iyi GPU performansı sağlıyor. Bu nedenle iPhone 13 Pro’nun donanım departmanı, 12 Pro’ya göre önemli bir yükseltme diyebiliriz. Apple A15 Bionic daha yüksek bir 3.22 GHz saat frekansına sahip ve yeni iPhone 13 Pro, iOS 15 ile birlikte gelirken, bu arada 12 Pro iOS 14 ile geliyor. Bu, 13 Pro’nun büyük olasılıkla daha uzun yazılım desteği alacağı anlamına geliyor.

Mavi rengiyle göz kamaştıran iPhone 13 Pro

Ayrıca bkz: iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra Karşılaştırması

Kamera

Performans iyileştirmesinin yanı sıra, iPhone 13 Pro ayrıca bir kamera yükseltmesi de sağlıyor. TOF 3D LiDAR tarayıcı ile eşleştirilmiş 12 MP çözünürlüğe sahip üçlü kameraya hala sahip oluyorsunuz, ancak yeni telefonda daha parlak odak açıklıkları (ana kamera ve ultra geniş sensör için) ve video kaydı için daha gelişmiş özellikler (ProRes ve Stereo sesli sinema modu) var.

Pil

Tasarım paragrafında sizlere iPhone 13 Pro’nun önceki modelden daha kalın ayrıca ağır olduğunu söylemiştik. Nitekim bunun bir nedeni var ve daha büyük bir pilin varlığı. iPhone 13 Pro, 3095 mAh kapasiteli bir pile sahipken, 12 Pro sadece 2815 mAh kapasiteye sahip. Bu arada bu, yeni modelin her anlamda daha uzun pil ömrü sağlayabildiği anlamına geliyor. Ayrıca, 23W gücü sayesinde daha hızlı kablolu şarjı da destekliyor. Yani daha büyük bir pile sahip olmak, daha uzun şarj süreleri anlamına gelmiyor.

Daha hafif ve daha ince iPhone 12 Pro

Kararımız

iPhone 12 Pro şuanda 13.750 TL civarında bir fiyat etiketine sahip. Bu arada iPhone 13 Pro ise 15.999 TL ve daha pahalı. Fakat yeni çıkan model, gerek ekran gerek performans olsun bir önceki modelden bir tık daha üstte. iPhone 12 Pro’nun daha hafif ve daha ince olması onu cazip kılsa da iPhone 13 Pro çok daha iyi bir pil ömrü vaat ediyor. Böylece siz de ihtiyacınıza göre dilediğiniz modeli seçebilirsiniz.

Apple iPhone 13 Pro ve Apple iPhone 12 Pro Artıları ve Eksileri

Apple iPhone 13 Pro

Artıları

Daha küçük çentik

İyi işlemci

Daha gelişmiş kameralar

Daha büyük pil

iOS 15 kutudan çıktı

Eksileri

Daha pahalı

Apple iPhone 12 Pro

Artıları

Daha ince

Biraz daha hafif

Daha uygun fiyatlı

Eksileri

Düşük donanım

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