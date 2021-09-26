Apple iPhone 13 serisi nihayet resmiyet kazandı ve tıpkı geçen yıl olduğu gibi dört modelden oluşuyor. En gelişmiş model olan iPhone 13 Pro Max sahiden piyasanın en iyisi mi ? Sahiden potansiyel bir rakibi var mı dersiniz ? Bunu anlayabilmek için Android’in öncüsü Samsung’un son amiral gemisi serisini seçtik. iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra karşılaştırması sizlerle.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Apple iPhone 13 Pro Max

Samsung Galaxy S21 Ultra Apple iPhone 13 Maks BOYUTLAR VE AĞIRLIK 165,1 x 75,6 x 8,9 mm,

227 gram 160,8 x 78,1 x 7,7 mm,

240 gram EKRAN 6,8 inç, 1440 x 3200 piksel (Quad HD+), Dinamik AMOLED 2X 6,7 inç, 1284 x 2778p (Full HD+), Süper Retina XDR OLED İŞLEMCİ Samsung Exynos 2100 veya Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2,9 GHz veya sekiz çekirdekli 2,84 GHz Apple A15 Biyonik altı çekirdekli 3.22 GHz HAFIZA 12 GB RAM, 512 GB – 12 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 16 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 512 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 6 GB RAM, 1 TB YAZILIM Android 11, Tek Kullanıcı Arayüzü iOS 15 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS KAMERA Dörtlü 108 + 10 + 10 + 12 MP, f/1.8 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2

40 MP f/2.2 ön kamera Dörtlü 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D LiDAR tarayıcı, f/1.5 + f/2.8 + f/1.8

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 PİL 5000 mAh, 25W hızlı şarj ve 15W Qi kablosuz şarj 4373 mAh, Hızlı Şarj 20W, Qi kablosuz şarj 7.5W EK ÖZELLİKLER 5G, isteğe bağlı çift SIM, isteğe bağlı eSIM, IP68 su geçirmez, ekran kalemi desteği 5G, isteğe bağlı çift SIM, isteğe bağlı eSIM, MagSafe 15W, IP68 su geçirmez

Tasarım

En iyi tasarıma sahip telefon hangisi? Bu çoğunlukla sizin zevkinize bağlı. Herkes iPhone’ların o büyük çentik ekranından hoşlanmıyor. Ayrıca iPhone 13 Pro Max, seramik arka kısmı ve paslanmaz çelik çerçeve ile daha iyi bir yapı kalitesine sahip. Samsung Galaxy S21 Ultra ise, Gorilla Glass Victus ile korunan bir cam arkaya ve alüminyum bir çerçeveye sahip. Her iki telefon da IP68 sertifikasına sahip ancak iPhone 13 Pro Max, 6 metre derinliğe kadar suya dayanıkken Samsung Galaxy S21 Ultra 1,5 metrede kalıyor. iPhone 13 Pro Max daha kompakt, daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahipken Samsung Galaxy S21 Ultra çok daha büyük.

Ekran

Bu cihazların her ikisi de şaşırtıcı ekranlarla donatılmış, bu nedenle hangisini seçerseniz seçin inanılmaz bir görüntü kalitesi elde edeceksiniz. Kağıt üzerinde Samsung Galaxy S21 Ultra, HDR10+ sertifikası, uyarlanabilir yenileme hızına sahip LTPO teknolojisi, Quad HD+ çözünürlüğü ve tıpkı Galaxy Note serisi gibi S Pen desteğini sağlayan aktif özellikleriyle çok daha üstün. Ayrıca bir ekran içi parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor. iPhone 13 Pro Max’in OLED ekranı ise, mükemmele çok yakın bir renk üretimine ve hatta 120 Hz’lik yüksek bir yenileme hızına sahip. Kalemi desteklemiyor, ancak 3D yüz tanıma için Face ID‘ye sahip.

Özellikler ve Yazılım

Performans açısından, iOS işletim sisteminin daha iyi optimizasyonu ve daha güçlü bir yonga seti sayesinde iPhone 13 Pro Max daha iyi. Samsung Galaxy S21 Ultra’nın 16 GB’a kadar RAM sunması önemli değil. Nitekim iOS iyi optimize edilmiş ve düşük kaliteli donanımlarda bile inanılmaz performanslar sağlayabiliyor. Ayrıca, iPhone 13 Pro Max’in 1 TB’a kadar dahili depolama sunduğunu ve Galaxy S21 Ultra’nın 512 GB’de kaldığını unutmayın. Samsung amiral gemisi kutudan Android 11’e sahip (Android 11’i alan ilk telefonlardan biri olacak), iPhone 13 Pro Max ise iOS 15 ile birlikte geliyor.

Kamera

Fotoğraf çekmek önceliğinizse, Samsung Galaxy S21 Ultra sizin için daha çok yönlü bir cihaz olabilir. 108 MP‘lik harika bir ana kameranın yanı sıra 10x optik yakınlaştırmalı bir periskop sensörüne sahip ve 8K çözünürlükte video kaydedebiliyor. iPhone 13 Pro Max, video kaydında daha iyi, ancak 3x optik yakınlaştırmaya sahip olduğu için Samsung Galaxy S21 Ultra‘nın şaşırtıcı yakınlaştırma özelliklerini sunmuyor.

Pil

Samsung Galaxy S21 Ultra daha büyük bir pile sahip ancak iPhone 13 Pro Max’in işletim sisteminin mükemmel optimizasyonu nedeniyle benzer bir pil ömrüne ulaşması bekleniyor. Şarj hızı iki cihaz arasında benzer ve her ikisi de kablosuz şarjı destekliyor, ancak MagSafe’e sahip tek iPhone modeli olarak karşımıza çıkıyor. MagSafe teknolojisi, kablosuz şarj için daha iyi ve pil paketleri gibi diğer aksesuarları bağlama şansı veriyor.

Kararımız

Tasarım konusunda karar herkese göre değişiyor olsa da iPhone 13 Pro Max, performans, pil ömrü ve yazılım konusunda çok daha iyi. Ekran ve kamera bölümünde S21 Ultra’nın çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Fakat iPhone 13 Pro Max’in S21 Ultra’dan çok daha pahalı olduğunu belirtelim. Bürçenize ve ihtiyacınıza uygun telefonu seçebilirsiniz.