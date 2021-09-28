iPhone 13 Pro, DxOMark’ta İlk Beşe Girdi!

Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, son derece popüler. Serinin ortanca modeli iPhone 13 Pro bugünlerde DxoMark kamera testinden geçerek ilk beşte yer almayı başardı.

iPhone 13 Pro, DxOMark’ta 137 puan almayı başardı. Telefon genel kamera testinde 144 puan alırken, zoom ve video testinde 76 ve 119 puana ulaştı. Bu, cihazın ilk 5 sıralamasına girmesini ve DxOMark’ın en iyi akıllı telefon kamera listesinde dördüncü olmasını sağladı.

Ayrıca cihaz, iç ve dış mekan koşullarında büyük ayrıntıları korumayı başardı. Ancak testler, iPhone 13 Pro‘nun düşük ışıklı videolarda mercek parlaması ve gölgelenme gibi diğer sorunların yanı sıra yüksek kontrastlı sahnelerde sınırlı dinamik aralıktan muzdarip olduğunu da buldu. Küçük sorunların çoğu, videolarda netlik kaybı ve doku eksikliğini içeren video testlerinde bulundu.

Bu kusurlara rağmen iPhone 13 Pro, önceki modele göre çeşitli alanlarda yapılan iyileştirmeler sayesinde kayda değer bir puan elde etti. Cihaz aldığı puanla Huawei Mate 40‘ı geçmeyi başardı ancak yine de Mate 40 Pro Plus‘a yenildi. Şu an itibariyle, Xiaomi Mi 11 Ultra ikinci sırada yer alırken Huawei P50 Pro hala listenin başında yer alıyor.