En İyi Kameraya Sahip Telefonlar – 2021

Dxomark verileri baz alınarak hazırladığımız en iyi kameraya sahip telefonlar incelememize hoş geldiniz.

Bildiğiniz üzere Dxomark dünyada kamera ve lens karşılaştırmaları yapan bir kuruluş ve bu karşılaştırmaları pek çok veriye dayandırıyor. Bu veriler sonucunda da hem selfie (ön kamera) hem de arka kamera performanslarını bizlere sunuyor.

Bu veriler baz alınarak bizlerde hangi telefon modellerinin kamera konusunda daha avantajlı olduğunu ve rakipleri arasındaki farklara değindik. Yazının tamamını okuduğunuzda artık sizler de hangi telefonu almak isteyeceğinize rahatlıkla karar verebileceksiniz.

Fazla vakti olmayanlar için bugün itibari ile (28 Eylül 2021) kamerası en iyi akıllı telefonların listesini paylaşıyorum. Dileyenler yazının devamını okumaya devam edebilir.

En İyi Kameralı Telefonlar (Arka Kamera)

Yukarıda yer alan sıralamaya göre en iyi kameralı telefonlardan 20 tanesini listeledik. Şimdi gelin her bir telefonun detayına girelim.

Detaylı incelememize geçmeden önce puanlama sistemi hakkında bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Dxomark Arka kamera kısmını 3 farklı ana başlıkta ele alıyor ve sıralama bu doğrultuda yapılıyor. Bu başlıklar şöyle; Fotoğraf, Zoom ve Video. Bu ana başlıklar da kendi içinde kırılımlara ayrılıyor. Portre, titreşim, gürültü, stabilizasyon otofokus gibi. Burada önemli olan 120x zoom yapan bir telefonun ortalamayı biraz daha yükseltip 1. sırada yer alabileceğini düşünmeniz. (Bu konuya yazının devamında biraz daha detaylı değineceğim)

1. Huawei P50 Pro

Google’dan destek almadıkları için mevcut Huawei telefonlarını önermek zor. Çoğumuzun ekosisteme bu kadar yatırım yaptığı düşünülürse, arama devinin hizmetleri olmadan yaşamak göz korkutucu bir fikir olabilir. Tüm bunlarla birlikte, Huawei‘den bahsetmeden en iyi kameralı telefonların bir listesini bir araya getirmek de zor. Yıllardır akıllı telefon fotoğrafçılığının kralı olarak biliniyor.

Beklendiği gibi, Huawei P50 Pro, adına ve çizgisinin itibarına layık. Fotoğraf endüstrisindeki en saygın markalardan birinden önemli yazılım geliştirmeleri ve genel yardım sağlayarak Leica ile ortaklık devam ediyor. Her fotoğrafçı bir Leica fotoğraf makinesine sahip olmayı hayal eder!

P50 Pro hiçbir taviz vermez. 4 kamera ile birlikte gelir: renkli, mono, ultra geniş ve telefoto. Hepsi çarpıcı çözünürlük ve mükemmel renk doğruluğu ile. Yani, telefonun arkasına bir bakın, Huawei’nin bu kamera sistemi konusunda ciddi olduğunu anlayacaksınız. Telefonu çoğu ülkede bulmak biraz zor ama kesinlikle mevcut en iyi kameralı telefonlardan biri.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 1 900 $ Temmuz 2021 144 106

Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran Tipi OLED Ekran Boyutu 6.6 İnç Ekran Çözünürlüğü 1228 x 2700 (FHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Dahili Hafıza 256 GB Yonga Seti Snapdragon 888 RAM Kapasitesi 8 GB İşletim Sistemi HarmonyOS 2.0 Hafıza Kart Desteği Var Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Yok Arka Kamera Kurulumu 50 MP + 13 MP + 64 MP + 40 MP Ön Kamera 13 MP Arka Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Ön Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 30 FPS Boyutlar: 158.8 x 72.8 x 8.5 mm Ağırlık: 195 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 4.360 mAh Hızlı Şarj 66 Watt Kablosuz Şarj 50 Watt Huawei P50 Pro’nun detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra, onu en azından bazı yönlerden en iyi kameralı telefonlardan biri yapan benzersiz bir kullanım durumu ve tasarımı sunuyor. Yeni başlayanlar için, arkada ana kameralar için önizleme olarak kullanılabilen küçük bir ekran ile birlikte geliyor. Selfie çekenler buna bayılacak ve kamera sistemi de oldukça iyi.

Detaylı incelememiz sırasında sarı renk üretimiyle ilgili biraz sorun yaşadık, ancak karşılaştığımız tek küçük sorun buydu. Aksi takdirde, çok yönlülük ve kalite göz önünde bulundurularak mükemmel bir kameralı cep telefonu ile karşılaştık. Ayrıca Xiaomi’nin makro kamerayı telefoto lens için terk etmesini ve çoğu kullanıcı için çok daha yararlı olduğunu kanıtlamasını da seviyoruz.

Sadece bu telefonun da pahalı olduğunu ve daha ağır ve daha hantal olduğunu bilin. Yine de mükemmel bir seçenek. Cihaz muhteşem bir ekrana, sağlam bir pil ömrüne ve birçok üreticinin imrendiği bir yapıya sahiptir.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 2 1.200 $ Mart 2021 143 94

Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran Tipi AMOLED Ekran Boyutu 6.81 İnç Ekran Çözünürlüğü 1440×3200 (QHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Dahili Hafıza 256 GB Yonga Seti Snapdragon 888 RAM Kapasitesi 8 GB İşletim Sistemi Android 11 Hafıza Kart Desteği Yok Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 50 MP + 48 MP + 48 MP Ön Kamera 20 MP Arka Kamera Video 4320p (Ultra HD) 8K – 24 FPS Ön Kamera Video 1080p (Full HD) – 30 FPS Boyutlar: 164.3 x 74.6 x 8.4 mm Ağırlık: 234 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 5.000 mAh Hızlı Şarj 67 Watt Kablosuz Şarj 67 Watt Xiaomi Mi 11 Ultra’nın detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Huawei Mate 40 Pro Plus

Huawei Mate 40 Pro+, Çinli üreticinin premium Mate 40 serisinin en üst modelidir. 6.76 inç OLED ekran ve Kirin 9000 yonga seti gibi kuzeni Mate 40 Pro ile birçok önemli bileşeni paylaşıyor, ancak kamera donanımında bazı önemli farklılıklar var.

Standart Mate 40 Pro gibi, Plus modelinin ana kamerası da 23 mm f/1.9 diyaframlı bir merceğe bağlı 50 MP 1/1.28 inç sensör kullanır. Ancak Plus, karışıma optik görüntü sabitleme ekler. Ultra geniş kamera da en azından kağıt üzerinde güçlendirilmiş. Yine, her iki model de aynı sensörü (20 MP 1/1.54″) paylaşıyor, ancak 14 mm’de Mate 40 Pro+, 40 Pro’nun 18 mm’sine kıyasla gözle görülür şekilde daha geniş bir görüş alanı sunuyor. Öte yandan, üst düzey model kullanıcıları daha yavaş bir diyafram açıklığı (f/2.4’e karşı f/1.8) ile yetinmek zorunda.

Yine de en önemli farklar tele-kamera kurulumunda yatıyor. Mate 40 Pro, 5x büyütmeli tek bir tele kamera kullanırken, 40 Pro+ tele lensi görevleri bir çift kamera arasında böler. Daha kısa zoom aralıkları, f/2.4 diyafram açıklığına sahip lens ve 3x büyütme özelliğine sahip 12 MP’lik bir modül tarafından kapsanır. Uzun çekimler için kamera, 10x büyütmeye ulaşan f/4,4 diyafram açıklığına sahip lensli 8 MP modüle geçer.

Kamera, saniyede 60 kareye kadar 4K video çekimi yapabilir ve ağır çekim efektleri için saniyede 480 kareye kadar 1080p video kaydedilebilir.

Huawei Mate 40 Pro+, bir akıllı telefonda gördüğümüz en etkileyici kamera özellik sayfalarından biriyle birlikte geliyor.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 3 1.350 $ Ekim 2020 139 –

Huawei Mate 40 Pro Plus Özellikleri

Ekran Tipi OLED Ekran Boyutu 6.76 İnç Ekran Çözünürlüğü 1344×2772 (QHD) Piksel Ekran Yenileme Hızı 90 Hz Dahili Hafıza 256 GB Yonga Seti Huawei Kirin 9000 RAM Kapasitesi 12 GB İşletim Sistemi Android 10 Hafıza Kart Desteği Var Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 50 MP + 12 MP + 8 MP + 20 MP + TOF 3D Ön Kamera 13 MP + TOF 3D Arka Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Ön Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Boyutlar: 162.9 x 75.5 x 8.8 mm Ağırlık: 230 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 4.400 mAh Hızlı Şarj 66 Watt Kablosuz Şarj 50 Watt Huawei Mate 40 Pro Plus’ın detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Apple iPhone 13 Pro

Sevin ya da sevmeyin, Apple’ın satın alabileceğiniz en iyi kameralı telefonlardan bazılarını ürettiğini inkar etmek mümkün değil. iPhone 13 serisi bir istisna değildir. Bu yıl tanıtılan dört yeni telefonları var: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max. Henüz ilk elden test etmedik, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz ve bunların hala pazarın sunduğu en iyi kameralı telefonlardan bazıları olduğundan eminiz.

Kağıt üzerinde, iPhone 13 cihazlarının doğrudan öncekilerle aynı kameralara sahip olduğu görülüyor. Teknik özellikler aynı görünse de bu, yükseltme olmadığı anlamına gelmez. Pro ve Pro Max’teki ultra geniş kamera, ƒ/2.4 diyafram açıklığından ƒ/1.8’e yükseltilerek düşük ışıkta daha iyi çekim yapılması sağlandı.

Yazılım tarafında, Apple, videoya bokeh efektleri getiren Sinematik Mod desteği ekledi. Ayrıca, tüm lensler için, iPhone 12 serisinde yalnızca ana lensin sunduğu bir seçenek olan Gece Modu desteği var. ProRes, “bu yılın ilerleyen zamanlarında” Pro modellerine de geliyor. Yükseltmeler çok heyecan verici olmayabilir, ancak bunlar hala sahip olabileceğiniz en iyi kameralı telefonlardan bazıları.

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max Serileri sinematik video kaydı yapabiliyor demiştik. Ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Eğer 128 GB dahili hafızaya sahip modelleri alırsanız cihazınız yalnızca 1080p (Full HD)’de 30 kare çekim yapmanıza izin veriyor. 256 GB ve üzeri kapasiteye sahip bir modeli tercih ettiğinizde ise 4K’da saniyede 30 kare sinematik çekim yapabiliyorsunuz.

Son olarak kamera özellikleri aynı olduğu için dilerseniz daha büyük ekranlı olan (6.7 İnç) Max modelini seçebilirsiniz.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 4 1.000 $ Ekim 2021 137 99

Apple iPhone 13 Pro Özellikleri

Ekran Tipi OLED Ekran Boyutu 6.1 İnç Ekran Çözünürlüğü 1170×2532 (FHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Dahili Hafıza 128 GB Yonga Seti Apple A15 Bionic RAM Kapasitesi 6 GB İşletim Sistemi iOS 15 Hafıza Kart Desteği Yok Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 12 MP + 12 MP + 12 MP + TOF 3D LiDAR Ön Kamera 12 MP + SL 3D Arka Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Ön Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Boyutlar: 146.7 x 71.5 x 7.7 mm Ağırlık: 204 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 3.095 mAh Hızlı Şarj 20 Watt Kablosuz Şarj 15 Watt Apple iPhone 13 Pro’nun detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro‘yu burada görmek sizi şaşırtabilir – sonuçta, en iyi akıllı telefon listemize yakın değil. Ancak genel olarak daha üst sıralarda yer alamamamızın nedeni, sınırlı uygulama durumu (Google Play Store’a erişimi olmaması nedeniyle) ve kameralarıyla ilgisi olmamasıdır.

Aslında, kameraları olağanüstü. 50MP f/1.9 ana kamerası, 12MP f/3.4 periskop kamerası (5x optik zoomlu) ve 20MP f/1.8 ultra geniş kamerası var.

Bu, bazı rakipler kadar çok lens olmasa da, en önemli özellikleri tümü hesaba katıldı ve hepsi bizim deneyimimize göre çok iyi performans gösteriyor.

Portre çekimlerinden geniş manzaralara, yakınlaştırılmış fotoğraflara ve yakın planlara kadar, incelememizde Huawei Mate 40 Pro‘nun hemen hemen her tür fotoğrafla mükemmel bir şekilde başa çıkabileceğini gördük. Düşük ışık koşullarında bile harika bir iş çıkardı.

Ve odak noktamız arka kameralar olsa da, Huawei Mate 40 Pro ayrıca, derinliği algılamak için bir (ToF) sensörü ile birleştirilmiş 13MP f/2.4 kamera ile ön tarafta iyi bir kuruluma sahip.

Huawei Mate 40 Pro‘da, hafif boyama özelliğinden özel ay fotoğrafçılığı moduna kadar birçok fotoğraf modu ve aracı mevcuttur.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 5 1.200 $ Ekim 2020 136 104

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri

Ekran Tipi OLED Ekran Boyutu 6.76 İnç Ekran Çözünürlüğü 1344×2772 (QHD) Piksel Ekran Yenileme Hızı 90 Hz Dahili Hafıza 256 GB Yonga Seti Huawei Kirin 9000 RAM Kapasitesi 8 GB İşletim Sistemi Android 10 Hafıza Kart Desteği Var Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 50 MP + 12 MP + 20 MP + TOF 3D Ön Kamera 13 MP + TOF 3D Arka Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Ön Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Boyutlar: 162.9 x 75.5 x 9.1 mm Ağırlık: 212 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 4.400 mAh Hızlı Şarj 66 Watt Kablosuz Şarj 50 Watt Huawei Mate 40 Pro’nun detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra, 120 Hz tazeleme hızına sahip parlak ekran ve mükemmel bir sistem performansı sunuyor. 128 GB dahili depolama ve 120 W‘a kadar hızlı şarj desteği ile birlikte gelir, bu sayede 4.500 mAh pil sadece 23 dakikada tamamen şarj edilebilir.

Kamera da genel olarak çok iyi performans gösteriyor. 48 MP ana sensörü, canlı renkler ve iyi bir düşük ışık performansı ile gerçek bir üst düzey akıllı telefona yakışır fotoğraflar çekebiliyor. Telefon ayrıca 10x optik zoom ile birlikte geliyor.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 6 800 $ Ağustos 2020 133 88

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

Ekran Tipi AMOLED Ekran Boyutu 6.67 İnç Ekran Çözünürlüğü 1080×2340 (FHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Dahili Hafıza 128 GB Yonga Seti Snapdragon 865 RAM Kapasitesi 8 GB İşletim Sistemi Android 10 Hafıza Kart Desteği Yok Suya – Toza Dayanıklılık Yok 5G Desteği Yok Arka Kamera Kurulumu 48 MP + 48 MP + 12 MP + 20 MP Ön Kamera 20 MP Arka Kamera Video 4320p (Ultra HD) 8K – 24 FPS Ön Kamera Video 1080p (FullHD) – 30 FPS Boyutlar: 162.4 x 75.1 x 9.5 mm Ağırlık: 221 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 4.500 mAh Hızlı Şarj 120 Watt Kablosuz Şarj 50 Watt Xiaomi Mi 10 Ultra‘nın detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro, 10.500 TL civarında satın alabileceğiniz en iyi kameralı telefonlardan biri, bu kadar basit.

Tavsiye etmek, Huawei / Google durumu göz önüne alındığında kendi uyarılarıyla birlikte geliyor. Bu nedenle, kapsamlı yıldız özellikleri listesine rağmen, bir tane almadan önce kesinlikle P40 Pro incelememizi okumalısınız. Yazılım sınırlamalarına bakılmaksızın, kamerası beklentilerinizi karşılayacak.

P40 Pro‘nun Leica markalı görüntüleme sistemi, kendisinden önceki 40MP P30 Pro gibi RYYB (kırmızı sarı sarı mavi) alt piksel oluşumunu kullanan yepyeni bir 50MP sensör tarafından yönetiliyor. Huawei, bunun kameralarının bir şampiyon gibi karanlık sahneleri daha iyi idare etmesini sağladığını iddia ediyor ve P40 Pro’nun kesinlikle yapabileceğini kanıtlayabiliriz.

Ana kameranın lensi kağıt üzerinde oldukça standart bir f/1.9 diyafram açıklığına sahip ancak devasa sensör boyutu (akıllı telefon için) ve OIS ile Huawei’nin güçlü elektronik görüntü sabitleme özelliğiyle birlikte, hala düşük ışıkta bir yıldız. Bu telefon, otomatik modda bile karanlıkta hemen hemen görebilir – Huawei olmayan başka hiçbir telefonun yapamayacağı bir şey.

Ayrıca 40MP f/1.8 ultra geniş kamera, 5x optik zoom veya 50x dijital zoom yapabilen 12MP telefoto kamera ve bokeh efektleri oluşturmak için (ToF) sensörü de var.

P40 Pro’da çekilen fotoğraflarda yüksek detay ve düşük gürültü bulunur. Samsung’un aksine, Huawei’nin fotoğrafları aşırı keskin görünmüyor ve Oppo Find X2 Pro‘da çekilenler kadar doğal ve nötr olmasa da, çoğu kişi Huawei’nin nispeten güçlü stilini tercih edecek.

Yakınlaştırma söz konusu olduğunda, P40 Pro, Galaxy S20 Ultra kadar yakın olmayabilir, ancak telefonun fiyatı çok daha düşüktür ve daha da önemlisi, kameralarında daha tutarlı görüntü kalitesi sunar.

Telefonun donanımının geri kalanı en üst düzeydedir. Bu nedenle (ve yalnızca) Google’ın ücretsiz yazılım deneyiminden memnunsanız, P40 Pro çok seveceğiniz bir seçenek olarak karşınıza çıkar.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 7 10.500 TL Mart 2020 132 103

Huawei P40 Pro Özellikleri

Ekran Tipi AMOLED Ekran Boyutu 6.58 İnç Ekran Çözünürlüğü 1200×2640 (FHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 90 Hz Dahili Hafıza 256 GB Yonga Seti Huawei Kirin 990 5G RAM Kapasitesi 8 GB İşletim Sistemi Android 10 Hafıza Kart Desteği Var Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 50 MP + 12 MP + 40 MP + TOF 3D Ön Kamera 32 MP + IR TOF 3D Arka Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Ön Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 9 mm Ağırlık: 209 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 4.200 mAh Hızlı Şarj 40 Watt Kablosuz Şarj 27 Watt Huawei P40 Pro‘nun detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Oppo Find X3 Pro

Find X3 Pro, Oppo‘nun üst düzey premium akıllı telefonlar sınıfına girişini simgeliyor. Renk hassasiyetine sahip OLED ekranı ve yüksek sistem performansının yanı sıra kamera performansı ile de bizi etkiledi. Öne bakan 32 MP çözünürlükteki sensörü, güzel selfie’ler çeker ve arkaya bakan kamera kurulumunda toplam dört kamera bulunur.

İki adet 50 MP sensörü, hem geniş hem de ultra geniş açılı kurulumlarda homojen bir alan derinliği ile gün ışığı fotoğrafları çekmek için mükemmeldir. Ek lensler, 2x optik zoomlu bir telefoto lensin yanı sıra alışılmadık derecede yakın makro fotoğrafçılık için bir mikroskop kamerası içerir.

Oppo ayrıca fotoğrafları için 10 bit renk talep ediyor ve bu da daha ince ve daha yumuşak geçişlerle daha geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Oppo Find X3 Pro, ülkemizde henüz satışa çıkmadı. Dilerseniz yurt dışından yaklaşık 1.150 dolardan başlayan fiyatlarla çeşitli renklerde mevcuttur.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 8 1.200 $ Mart 2021 131 –

Oppo Find X3 Pro Özellikleri

Ekran Tipi AMOLED Ekran Boyutu 6.7 İnç Ekran Çözünürlüğü 1440×3216 (QHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Dahili Hafıza 256 GB Yonga Seti Snapdragon 888 RAM Kapasitesi 8 GB İşletim Sistemi Android 11 Hafıza Kart Desteği Var Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 50 MP + 13 MP + 50 MP + 3 MP Ön Kamera 32 MP Arka Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Ön Kamera Video 1080p (Full HD) – 30 FPS Boyutlar: 163.6 x 74 x 8.3 mm Ağırlık: 193 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 4.500 mAh Hızlı Şarj 65 Watt Kablosuz Şarj 30 Watt Oppo Find X3 Pro‘nun detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Vivo X50 Pro Plus

Vivo‘nun amiral gemisi X50 Pro+, pazarın en üst noktasında yer alan telefonlarla baştan sona uyumlu teknik özellikleriyle üst düzey pazarlara adım atıyor. Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, Vivo X50 Pro‘da (benzer etikete rağmen tamamen farklı bir telefon) 765G işlemciyi geride bırakıyor. 5G bağlantısına, 6.56 inç AMOLED yüksek yoğunluklu ekrana ve 8 ila 12 GB RAM ve 128 ila 256 GB UFS 3.1 depolamaya sahip yapılandırmalarla geliyor.

X50 Pro+, eski X50 Pro gibi dörtlü bir kamera kurulumuna sahip, ancak bu telefonun olağanüstü gimbal tabanlı stabilizasyonunu sunmuyor. Teknik özellikleri yine de umut vericidir ve 12,5 MP’ye kadar çıkış sağlayan geleneksel OIS’li 50 MP’lik bir ana kamera içerir. İki tele modülden daha uzun olanı, 124 mm’ye eşdeğer odak uzaklığı ile ciddi bir erişime sahiptir. Orta tele birimi, bir f/2.1 lensin önüne 32 MP’lik bir sensör (8 MP çıkışa gruplandırılmış) yerleştirir, bu da yine X50 Pro’dan daha hızlı ve daha yüksek çözünürlüklüdür. Geniş kamera, 16 mm’ye eşdeğer bir görüş alanına sahiptir ve X50 Pro’dan 13 MP’ye kadar bir çözünürlük artışına sahiptir. Bu arada telefon saniyede 30 kare 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Bazı eksi noktalara rağmen şuanda kamerası en iyi 9. telefon olarak karşımıza çıkmakta.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 9 750 $ Haziran 2020 131 –

Vivo X50 Pro Plus Özellikleri

Ekran Tipi AMOLED Ekran Boyutu 6.56 İnç Ekran Çözünürlüğü 1080×2376 (FHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Dahili Hafıza 128 GB Yonga Seti Snapdragon 865 RAM Kapasitesi 8 GB İşletim Sistemi Android 10 Hafıza Kart Desteği Yok Suya – Toza Dayanıklılık Yok 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 50 MP + 13 MP + 32 MP + 13 MP Ön Kamera 32 MP Arka Kamera Video 4320p (Ultra HD) 8K – 30 FPS Ön Kamera Video 1080p (Full HD) – 30 FPS Boyutlar: 158.5 x 73 x 8.8 mm Ağırlık: 192.2 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 4.350 mAh Hızlı Şarj 44 Watt Kablosuz Şarj Yok Vivo X50 Pro Plus‘nun detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

10. Apple iPhone 13 mini

iPhone 13 mini, Apple‘ın 2021 iPhone serisindeki en kompakt ve uygun fiyatlı modeldir. Daha büyük 6.1 inç ekrana sahip iPhone 13 ile kamera kurulumu da dahil olmak üzere çoğu özelliği paylaşıyor. Mini, 5,4 inçlik bir Super Retina XDR ekran kullanıyor ve bu da onu daha küçük bir cihazı tercih eden kullanıcılar için iyi bir seçim haline getiriyor. Apple’ın iOS’u, A15 Bionic yonga seti tarafından desteklenmektedir ve görüntüler ve diğer ortamlar, 512 GB’a kadar yerleşik depolama alanında depolanabilir.

iPhone 13 mini, 13 Pro ve Pro Max‘in tele kamerası olmadan idare etmek zorunda, ancak yeni ana modül, geçen yılın en iyi iPhone 12 Pro Max ile aynı sensör boyutunu kullanıyor. Bir f/1,6 diyafram açıklığına sahip bir merceğe bağlanmıştır ve bir sensör kaydırmalı sabitleme sistemi kullanır. 12 MP görüntü sensörü ve f/2..4 açıklıklı lens ile ultra geniş kameranın teknik özellikleri geçen yıla göre değişmedi. Apple iPhone 13 Mini‘nin DXOMARK Kamera test protokolümüz altında nasıl performans gösterdiğini görelim.

Önemli kamera özellikleri:

Ana Kamera: 12 MP sensör, 1,7µm piksel, 26 mm eşdeğeri f/1,6 açıklıklı lens, sensör kaydırmalı OIS.

Ultra geniş: 12 MP sensör 13 mm eşdeğeri f/2.4 diyafram lensi, 120 derece görüş alanı.

Video Kayıt: 24/25/30/60 fps’de 4K video, 25/30/60 fps’de 1080p, Dolby Vision ile HDR.

Sıralama Fiyatı Çıkış Tarihi Kamera Puan Selfie Puan 10 11.000 TL Ekim 2021 130 99

Apple iPhone 13 mini Özellikleri

Ekran Tipi AMOLED Ekran Boyutu 5.4 İnç Ekran Çözünürlüğü 1080×2340 (FHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 60 Hz Dahili Hafıza 128 GB Yonga Seti Apple A15 Bionic RAM Kapasitesi 4 GB İşletim Sistemi iOS 15 Hafıza Kart Desteği Yok Suya – Toza Dayanıklılık Var 5G Desteği Var Arka Kamera Kurulumu 12 MP + 12 MP Ön Kamera 12 MP + SL 3D Arka Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Ön Kamera Video 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS Boyutlar: 131.5 x 64.2 x 7.7 mm Ağırlık: 141 Gram 3.5 Jack Girişi Yok Batarya Kapasitesi 2.438 mAh Hızlı Şarj 20 Watt Kablosuz Şarj 15 Watt Apple iPhone 13 mini‘nin detaylı teknik özelliklerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kamerası en iyi 10 akıllı telefonu listeledik. Bu incelememizi birkaç gün sonra genişleterek en iyi kameraya sahip 20 telefon haline getireceğiz. Ayrıca her telefona ait artı ve eksi yönlerini detaylı aktaracağız.

Özetlemek gerekirse öncelikle bütçenizi belirlemeniz gerektiğini hatırlatarak sırasıyla ekran boyutları ve haliyle cihazların boyutları sizin için önemli olmalı. Örneğin eğer iPhone Pro Max sizin için büyük geliyorsa Pro modeli aynı özellikleri taşıdığından tercihinizi bu yönde kullanabilirsiniz. Ayrıca iPhone 13 Mini en küçük boyutlara sahip fakat kamerası oldukça başarılı bir model. Eğer küçük ekran ve boyutlardan hoşlanıyorsanız 13 Mini sizin için biçilmiş kaftan olacaktır.

Son olarak bazı modellerin ülkemizde satılmadığını fark edeceksiniz. Bunların bir takım sebepleri vardır. Bazıları Türkiye’den kaynaklı, bazıları ise zaten kısıtlı ülkelerde (Çin, vs) satışa çıkmasından kaynaklıdır. Bu durumda da yurt dışından bu kadar yüksek ücret ödeyip almak yerine bir farklı modeli tercih etmenizi öneririm. Sonuçta puanlamalar birbirine oldukça yakın. Yazıyı bitirmeden incelemizde her telefon için ön kamera detaylarını da aktardık. (Çözünürlük, Video kaydı, Dxomark puanı v.s) Lütfen kararsız kaldığınızda bu detayları da göz önünde bulundurun.

Yorumlarınızı ve sorularınızı lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere ulaştırmayı unutmayın. Umarım değerlendirmeyi beğenmişsinizdir.