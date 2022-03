Apple’a karşı mücadele veren Android telefonlar en çok satın alınan ve bütçe yakmayan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki en iyi android akıllı telefonları merak mı ediyorsunuz ? O halde doğru yere geldiniz. İşte piyasadaki en iyi android akıllı telefonlar…

En İyi Android Telefonlara Bir Bakış

En İyi Android Telefonlar

Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra’yı temel alıyor, tasarımını tazeliyor, ekranı, işlemciyle kameraları iyileştiriyor ve tüm temelleri kapsayan bir telefon yapmak için bir S Pen’de bir araya geliyor. Daha hızlı 45W şarj da var, ancak kutuda şarj cihazı yok, bu nedenle en yüksek hızları istiyorsanız kendinizinkini sağlamanız gerekecek. Ayrıca, Samsung varsayılan RAM’i 8 GB olarak değiştirdi, bu da geçen yıla kıyasla aynı fiyata biraz daha düşük performans alacağınız anlamına geliyor.

Vivo X70 serisi, Snapdragon 888 Plus işlemciyi beraberinde getiriyor. Üstün tasarım estetiği sunan X70 Pro Plus, cam üzerinde seramik bir gövde; Fluorite AG kaplama ve sürükleyici bir 3D kavisli ekran sunar. X70 Pro Plus ayrıca Enigma Black renginde son teknoloji bir tasarıma sahiptir. 50 megapiksel ana sensör, Gimbal destekli f / 1,6 ultra geniş lensli 48 megapiksel ikincil sensör, 12 megapiksel portre sensörü ve 8 megapiksel sensör içeren dörtlü arka kamera kurulumu ile birlikte gelir.

Google’ın üst seviye telefonu, çok fazla değer içerirken hala fiyat konusunda rakiplerinin altında kalıyor. 3.120×1.440 piksel çözünürlüğü sayesinde son derece keskin olan 6.7 inç ekrana sahip büyük bir telefondur. Hızlı tempolu oyunlar oynarken 120Hz’e kadar çıkabilen, ancak telefon temelde boştayken yalnızca 10Hz’e kadar yavaşlayan uyarlanabilir bir yenileme hızına sahiptir. 5.003 mAh pil, tüm gün boyunca kullanım için iyidir.

Galaxy S22 Plus, çoğu insan için doğru boyut, performans ve kamera performansı dengesine sahiptir. 6,6 inçlik ekran, daha büyük boyutlu telefonları tercih eden ancak Ultra’nın çok bunaltıcı (ve pahalı) olabileceğini düşünenler için bol miktarda alan sağlar. 50 megapiksel kameraya yükseltme, özellikle fotoğraflardaki renk ve kontrast söz konusu olduğunda, geçen yılki Galaxy S21 serisine kıyasla büyük bir fark yaratıyor.

OnePlus’ın orta sınıf bir telefondaki ikinci girişimi, bir telefonu çok iyi yuvarlamak için orijinaldeki bükülmeleri ortadan kaldırdı. OnePlus Nord 2’nin öne çıkan özellikleri, güçlü Dimensity 1200-AI işlemci, çok yönlü kameraları ve bu kategorideki diğer tüm cihazları geride bırakan 65W şarjıdır. Bütçeniz sınırlıysa veya daha pahalı telefonlarda bulunan gelişmiş özelliklerin çekiciliğini görmüyorsanız, bu harika bir telefon.

Realme GT 2 Pro, parası için çok fazla özellik sunuyor. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 65W kablolu şarj ve 120Hz AMOLED ekran ile en hızlı RAM ve depolama ile eşleştirildi. Tabii ki, bazı yerlerde eksiklikleri var – yeni başlayanlar için kablosuz şarj veya su geçirmezlik yok ve ana kamera ve ultra geniş yeterince sağlam olsa da, telefoto yakınlaştırma seçeneği yok.

Oppo’nun en yeni telefonu, Samsung’u kendi oyununda yenmek için iyi bir iş çıkarıyor. Neredeyse aynı görüntüleme teknolojisini, aynı CPU’yu ve aynı miktarda RAM’i kullanır. Ancak Oppo, daha dengeli bir lens seçimi sunarak kamera dizilimi ile işleri sarsıyor. Ancak bu, mikroskop kamerasını içermiyor ki bu iyi bir fikir olsa da pratikte pek işe yaramıyor. Parlak yekpare tasarımı nedeniyle Find X3 Pro’yu temiz tutmaya çalışmak da biraz zor.

Xiaomi’nin Mi 11 Pro’su 1B renk, 120Hz, HDR10+ ve 1500 nit (en yüksek) özellikli bir AMOLED panel ile donatılmıştır. Mi 11 Pro ayrıca üçlü kameraya sahip: 50 MP + 8 MP + 13 MP ön tarafta ise tek bir 20 MP (geniş) kamera vardır. Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 Sekiz Çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir ve cihaz, 8 GB/12 GB RAM + 128 GB/256 GB depolama ile paket halindedir.

Redmi Note 10 Pro, Xiaomi’nin para için olağanüstü bir değer sunması ile fiyat noktasında satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biridir. Burada öne çıkan özellikler, AMOLED teknolojisi ve 120 Hz yenileme hızı sunan çarpıcı ekranla başlar ve mükemmel bir kamera seti ile devam eder. Başlık, makul bir ultra geniş ve şaşırtıcı derecede iyi bir telemakro tarafından desteklenen 108Mp’lik bir kameraya sahiptir.

Asus ROG Phone 5s, onu en iyi Android oyun telefonu yapan diğer birçok özelliğin yanı sıra olağanüstü 144Hz yenileme hızına ve 6.78 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Ancak asıl değişiklik, standart 888 yerine Snapdragon 888 Plus işlemci ile geliyor. Asus’un sunabileceği en iyisini istiyorsanız, temel yapılandırmada her zaman 18 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip ROG Phone 5s Pro vardır.

OnePlus, 9 Pro’yu şirketin tipik öne çıkan özellikleriyle donattı – ayrıntılı bir 120Hz ekran ve süper hızlı pil için 65W kablolu ve kablosuz şarj. Bununla birlikte, OnePlus’ın düşük ışıklı fotoğrafçılığı rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ayrıca, özel bir monokrom sensörün dahil edilmesi, filtrelere kolay erişime sahip bir dünyada alışılmadık bir dahil etme gibi görünüyor.

Yeni başlayanlar için, yeni Pixel 5a bir kulaklık girişi var ve Pixel 5’ten daha büyük. Google’ın bu telefonunda 6 inçlik seçeneğe kıyasla 6.34 inçlik bir panel elde edersiniz. Snapdragon 765G işlemcisi her iki modelde de aynı ve günlük görevlerin çoğunu kolaylıkla hallediyor. Ancak Google, 60Hz yenileme hızına bağlı kalmaya devam ediyor ve tasarımdaki Gorilla Glass 3, maalesef piyasadaki en sağlam malzeme değil.

Sony’nin en yeni Xperia’sı, kamera uygulamasındaki ayarlarla uğraşmayı seven veya manuel modda fotoğraf veya video çekmeyi tercih eden herkes için harika. Kamera deneyimi eğlencelidir, ancak yine de rakiplerinden daha iyi sonuçlar vermez. Üstün performans, güzel bir 4K OLED 120 Hz ekran, yüksek sesli stereo hoparlörler, kablosuz şarj ve bir kulaklık jakı elde edersiniz.

S21 FE, Geçen yılki Galaxy S21 ile aynı özelliklerin çoğunu taşıyor. Sorunsuz çalışır ve parlak 6,4 inç AMOLED ekrana ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Pil, standart S21’den bile daha büyük ve tam bir günden biraz daha uzun süre dayanabiliyor. Kameralar biraz farklı, ancak yine de güvenilir bir görüntüleme sistemi için ana kameranın yanında ultra geniş ve telefoto zoom elde ediyorsunuz. Dört Android işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi garantisi ile yazılım desteği de mükemmeldir.

Bir oyun telefonu ararken, göze çarpan bir cihaz istersiniz. Redmagic 7 ile bu bir sorun olmayacak; telefonun agresif tasarımı hemen dikkat çekiyor. Donanım olarak, bugün herhangi bir telefonun en güçlü paketlerinden birine sahip olan Redmagic 7, Snapdragon 8 Gen 1 tarafından desteklenen 165Hz AMOLED ekrana sahip ve temel modelde 8GB RAM ve 128GB depolama alanı mevcuttur.

