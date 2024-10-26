Realme Katlanan Telefon Geliyor! İşte Detaylar

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Realme yeni bir patent aldı. Hızla büyüyen katlanabilir telefon pazarına yeni bir oyuncu giriyor; Realme katlanan telefon geliyor. Marka, katlanır telefon üretmek için geçtiğimiz yıl kolları sıvamıştı ancak menteşe kısmında oluşan bazı problemlerden ötürü, Realme projesini ertelemişti. Şimdi ise markanın katlanabilir bir telefon modeli için patent aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Realme Katlanan Telefon Geliyor!

2023 yılında Realme Hindistan başkanı Madhav Sheth sosyal medya hesabından “Realme Flip mi yoksa Realme Fold mu?” şeklinde bir soru yöneltmiş ve bu paylaşımdan Realme’nin katlanabilir telefon modeli tasarlama aşamasında olduğu anlaşılmıştı. Bu paylaşımdan sonra Francis Wong (Realme pazarlama müdürü) projenin askıya alındığını, sebebinin ise menteşe aksamı dayanıklılığı konusundaki endişe olduğunu belirtmişti.

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Realme’nin yaptığı yeni bir patent başvurusu ise markanın proje üzerinde yeniden yoğunlaştığının bir göstergesi oldu. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nde ortaya çıkan bu patent Realme’nin yandan katlanır bir akıllı telefon tasarladığını gösteriyor. Marka daha önce dikey katlanır bir model üzerinde çalışmaktaydı.

Realme’nin aldığı yeni patente göre yandan katlanabilir telefon manyetik menteşe aksamına sahip olduğunu ve cihazın özel bir soğutma mekanizması bulunduğunu göstermekte. Söz konusu soğutma sistemi cihazın aralıksız, uzun süre kullanımında dahi ısınmasının önüne geçmek için tasarlanmış durumda.

Realme Katlanabilir Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Katlanabilir telefon piyasasına girmeye hazırlanan Realme, piyasadaki katlanır telefonlardan daha farklı bir yapıya sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgi henüz ortaya çıkmadı fakat katlanan telefonlarda sıklıkla karşılaşılan aşınma ve yıpranma problemlerinin bu cihazda olmayacağı düşünülüyor. Şirket böyle bir yapı için çalışmalarını sürdürmekte.

Realme akıllı telefon piyasasında oldukça güçlü bir yere sahip ve katlanabilir telefon pazarında da aynı başarıyı yakalamak istiyor. Geçtiğimiz yıl söz edilen projenin askıya alınması ve markanın bu yeni tasarım üzerinde yoğunlaşması sıkı bir rekabete geldiğinin habercisi niteliğinde. Realme fold model katlanır telefonun işlemci ve ekran özelliklerine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor ancak piyasaya güçlü girmeyi hedefleyen marka bu alanlarda da en iyiyi sunmayı amaçlıyor. Ortaya çıkan bu patentin ardından yeni bilgilerin gelmesi de yakındır. Realme katlanır telefonun çıkış tarihi elbette henüz belli değil ancak 2025 yılında marka, pazarda fold modeli ile yer alabilir.