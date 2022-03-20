En İyi Katlanabilir Akıllı Telefonlar

Artık teknolojinin gelişmesiyle gün yüzüne çıkmaya devam eden katlanabilir telefonlar, bir akım olmaya başladı. Öyle ki markalar katlanabilir telefonların yanı sıra katlanabilir bilgisayarlar üzerinde de çalışmaya başladı. Katlanabilir telefonları ilk piyasaya süren Samsung ve Huawei olsa da, Apple gibi markalar da katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlar…

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En İyi Katlanabilir Telefonlara İlk Bakış

En İyi Katlanabilir Telefonlar

Samsung Galaxy Z Fold 3, her iki ekranı için 120Hz yenileme hızı gibi hoş yeni özellikler eklerken, önceki modellerle ilgili bazı eleştirilere yanıt vererek katlanabilir telefonlar için standardı belirlemeye devam ediyor. Bu katlanabilir telefonun geliştirilmiş dayanıklılığı bazı insanların Galaxy Z Fold’un günlük kullanımın zorluklarına dayanıp dayanamayacağına dair endişelerini azaltacak. Samsung ayrıca, yazılımlarının Galaxy Z Fold 3’ün benzersiz 7,6 inç katlanır ekranı için optimize edilmesi için daha fazla uygulama üreticisiyle çalıştı.

Galaxy Z Flip 5G’nin yerini alan yeni Galaxy Z Flip 3, her şeyi daha iyi yapıyor. Telefon sadece eskisinden daha dayanıklı olmakla kalmadı aynı zamanda kapak ekranı da büyük ölçüde geliştirildi. Flip 3’ün tasarımı, kare kenarları ve güzel renk seçenekleriyle daha akıcı. Ayrıca Snapdragon 888 işlemci de dahil olmak üzere bazı dahili yükseltmelere sahiptir. Ancak kameralar ve pil aynı kalıyor ve Galaxy Z Flip 3’te telefoto lens yok.

Oppo’nun bu katlanabilir telefonu, birkaç önemli alanda Samsung’un en iyi katlanabilir telefonlarından önde geliyor, bunlardan biri menteşeli ekranının yakınında bir boşluk olmaması. Oppo Find N kapatıldığında, iki yarısı birbirine yaslanır bu da Galaxy Z Fold 3’ün sunmadığı bir şeydir. Ancak Samsung’un telefonunun bir açıdan net bir üstünlüğü var – şu anda Çin dışında bir Oppo Find N alamıyorsunuz. Bu çok yazık çünkü harika bir ekran sunuyor ve telefon katlandığında bile kullanışlı kalıyor. Bir cebe sığacak kadar iyi tasarlanmış.

Honor Magic V modeli 7,9 inç OLED panelli iç ekranı 2272 x 1984 çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 10.3:9 en boy oranına sahip. Bu ekran, 7,6 inç boyutunda olan Samsung Galaxy Z Fold 3 modeline göre bir tık büyük kalıyor. Honor, Magic V’nin iç ekranının, iki tane 21:9 ekranı yan yana kullanmaktan farksız olduğunu söyleniyor.

Huawei Mate X2 daha çok normal bir akıllı telefon hissi veren daha büyük bir kapak ekrana sahip. 8 inçlik devasa iç ekran uçtan uca ekranlara sahiptir, bu da görüş hattınızı kesecek herhangi bir kamera kesintisi bulamayacağınız anlamına gelir. 5G desteği, operatörünüzün sağladığı şeye bağlı olarak 6GHz veya mmWave kullanma yeteneği ile birlikte sunulur. Mate X2’de kablosuz şarj eksikliğini gidermeye yardımcı olan 55W’lık hızlı şarj hızları da var.

Microsoft Surface Duo 2 aslında katlanabilir bir cihaz değil. Bunun yerine, size 8,3 inçlik bir çalışma alanı sağlamak için açılan iki ayrı 5,3 inçlik panele sahiptir. Uygulamaları iki panelde çalıştırabilirsiniz ancak ekranların bir araya geldiği uygulamanızın tam ortasından geçen bir boşlukla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Surface Duo, farklı görevlerin farklı ekranlara atandığı optimize edilmiş uygulamaları kullanırken daha iyidir. Ayrıca, cihazın farklı taraflarında iki uygulama çalıştırarak çoklu görev yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 2, eksikliklerini gideren ve tasarım özelliklerini genişleten Samsung Galaxy Fold’un halefidir. Z Fold 2, temel görevler için harici bir ekrana ve düz açıldığında ortaya çıkan bir iç tam ekrana sahip, katlanabilir bir ‘innie’dir. Bu, Galaxy Z Fold 2’yi katlayarak kapatıldığında geleneksel bir akıllı telefona çok benziyor. İç ekran 7,6 inç’e kadar açılıyor ve her iki ekranda da modernize edilmiş bir görünüm için delikli bir kamera bulunuyor.

Orijinal Samsung Galaxy Z Flip, sahiden de kullanışlı. 6.7 inçlik AMOLED ekranı ve 2636×1080 çözünürlüğü ile güncellenen Z Flip, belli bir alıcı sınıfına hitap ediyor. Büküm bölgesinde cihazın ortasında gözle görülür bir kırışma varken, cihaza direkt bakıldığında görülmesi zordur. Bir Flex Modu, telefonun yarı açık olduğunu algılar ve belirli uygulamalar için arayüzü otomatik olarak iki ekrana ayırır.

Huawei Mate Xs çok etkileyici bir cihaz ve katlanabilir konseptin mükemmel bir örneğidir. Bu, 8 inçlik tablet boyutunda bir ekran için düz açılmış veya 6,6 inçlik bir format için katlanmış kapalı olan yalnızca tek bir harici ekrana sahip, katlanabilir bir ‘outie’dir. Ayrıca yüksek kaliteli Kirin 990 yonga seti, 8 GB RAM, 512 GB depolama, dört lensli kamera (40 MP ana sensör tarafından yönetilir), 4500 mAh pil ve şık, çentiksiz tasarımıyla güçlüdür.

İyileştirilmiş Motorola Razr 2020 (Motorola Razr 5G olarak adlandırılır), olması gereken tasarım gelişmelerinden ziyade yenilik sunan pahalı bir cihazdır. En azından nispeten büyük 2,7 inçlik bir dış ekranla iyi görünüyor. Bu ekran, temel uygulamalara göz atmanızı, mesajlaşmanızı ve özçekimleri etkili bir şekilde önizlemenizi sağlayan yazılım geliştirmeleri sunar. Telefon açıkken kullandığınız aynı 48MP ana lensle selfie çekebilmek kesinlikle uygun.

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