En İyi Xiaomi Telefonlar 2022

Xiaomi, son zamanların en çok talep gören markası ve Redmi telefonlarıyla satış rekorları kırıyor. Üstelik cep yakmayan fiyat etiketleriyle ülkemizde son derece popüler. Biz de bu yazımızda en iyi Xiaomi akıllı telefonları bir araya getirdik.

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En İyi Xiaomi Telefonlara Bir Bakış

En İyi Xiaomi Telefonlar

Xiaomi Mi 11, şirketin 2021’deki en iyi telefonudur ve yeni kamera modlarını, ekran teknolojilerini ve arka kamera tasarımlarını birinci sınıf bir telefon fiyat etiketi ile sergiliyor. Telefon, özellikle makro fotoğrafçılık modu (iyi bir arka lens kullanarak), yüksek çözünürlüklü ve yenileme hızına sahip harika görünümlü ekranı ve üst düzey işlemcinin sağladığı işlem gücüyle ön plana çıkıyor.

Cihaz, çok düşük bir fiyata çok sayıda işlem gücüne, gerçekten uzun ömürlü bir pile ve 6,67 inçlik 1080 x 2400 120Hz ekrana sahip. Snapdragon 732G, 6GB RAM ve depolama için 64GB/128GB seçenekleri sunuyor. Elbette, herkesin hoşlanmayacağı bazı tuhaflıklar var, telefon gerçekten büyük ve kameralar aynı fiyattaki rakiplerle eşleşmiyor. Ama hala değerli bir telefon ve şu anda en iyi bütçe dostu telefonlardan biri.

Redmi Note 10 Pro’nun 120Hz Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekranı, stereo hoparlörleri, 33 watt hızlı şarjlı 5.020mAh pili, 108MP süper kamerası ve Snapdragon 732G işlemcisi telefonun donanım tarafında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

11T Pro, güçlü bir işlemci, iyi görünümlü ekran, kullanışlı kamera dizisi ve sezgisel parmak izi tarayıcısı ile harika bir orta sınıf cihazdır. Mi 11’in görünümünü beğendiyseniz, 5MP telemakro lens veya çeşitli kamera modları gibi birçok özelliğini burada da bulacaksınız. Genel olarak, bu harika bir Xiaomi telefonu ve yeni bir orta sınıf telefona ihtiyacınız varsa göz atmaya değer.

Poco F3, orta seviye bir telefondur. Stellar donanımı, Qualcomm’un kart genelinde mükemmel performans sunan 5G özellikli Snapdragon 870 yonga seti tarafından yönetiliyor. Bu, 120Hz OLED ekranın kendini gösterdiği oyunlara kadar uzanır. Bununla birlikte, bu yüksek yenileme hızı, özellikle Poco X3 Pro’dan daha küçük bir kapasiteyle çalışırken pil ömrünü etkiler.

Xiaomi Redmi Note 11, 5G ve diğer bazı ince özelliklerden yoksundur. Ancak konu harika bir ekran ve pil ömrü sunmak olduğunda, bütçeyi aşmadan işini görür. Bir bütçe telefon için oldukça ince olması ve oldukça muhteşem görünmesi sayesinde, yapı kalitesi de fiyat için oldukça etkileyici. 6.43 inçlik AMOLED ekranı parlak ve canlı renkler sunarken pil ömrü bundan zarar görmez. Burada gerçekten göze çarpan tek sorun, kameralarının en iyi olmaması.

Xiaomi Mi 10T Pro, düşük fiyatlı bir telefon için harika – Mi 10 ile aynı ana kameraya, yazılıma ve işlem gücüne sahip ancak dengelemek ve maliyeti düşük tutmak için daha düşük kaliteli bir tasarıma ve ekrana sahip. Bu telefona, gerçekten kullanışlı bir yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, 144Hz ekran ve kesinlikle büyük bir kamera çıkıntısı gibi, Mi 10 serisinde bulunmayan birkaç harika ekleme var.

Mi 11 Ultra’nın tasarımı alüminyum çerçeveye, Corning Gorilla Glass Victus ile kavisli bir ekrana ve seramik bir arkaya sahiptir. Bununla birlikte, tüm bu birinci sınıf malzemeler telefona 234 gram ağırlık verir. Arka kısımda pil seviyesini, bildirimleri göstermek ve hatta kamera uygulamasında vizör olarak kullanmak için kullanılabilen 1,1 inç OLED ekrana sahip. Mi 11 Ultra’daki ana ekran, piyasadaki en iyilerden biridir.

Black Shark 3, Snapdragon 865 yonga seti, 5G bağlantısı, büyük bir pil ve 90Hz yenileme hızı ekranı gibi birçok üst düzey özelliğe sahiptir, ancak benzer özelliklere sahip rakiplerinin çoğu kadar maliyetli değildir. Telefonun harika bir kamerası da vardır. Elbette, bu telefon herkes için değil ve hevesli bir mobil oyuncu değilseniz sizin için önermeyiz, ancak bir mobil oyunlara yatkınsanız kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız.

Poco X3 Pro, Android oyuncuları veya bir bütçeyle ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış bir telefon olsa da, telefonlarını geleceğe hazır hale getirmek için teknik özelliklerde büyük ilerlemek isteyenlere de hitap edebilir. Saf performans önceliğiniz değilse, aynı fiyata daha iyi kamera performansına sahip daha ince ve daha hafif telefonlar bulabilirsiniz.

Xiaomi 11T, donuk tasarımı ve kablosuz şarj desteği eksikliği ile kusursuz değildir ancak bununla birlikte, net 120Hz ekran, iyi performans, uzun pil ömrü ve çekici kamera kurulumu, bunu orta sınıf bir teklif haline getiriyor – bazıları bunun Xiaomi 11T Pro’dan daha rekabetçi olduğunu söyleyebilir.

11 Lite 5G, üstün bir işlemci ve toplu olarak onu daha güçlü ve rekabetçi bir orta seviye giriş haline getiren birkaç diğer ekstra ile birlikte, yalnızca daha hızlı hücresel bağlantıdan daha fazlasını sunar. Hoş bir şekilde çok yönlü bir deneyim ve fiyat için çok sayıda performans sunar. Bu nedenle, şu anda satın almaya değer en ince telefonu arıyorsanız, bu telefon tam size göredir.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G, kağıt üzerinde son derece kapsamlı bir bütçe dostu akıllı telefondur. 90Hz yenileme hızına sahip büyük bir 1080p ekran, 48Mp kamera, büyük bir pil ve daha fazlasını uygun bir fiyata sunuyor. Bu telefon, muhtemelen tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir cihazdır.

Redmi Note 10S, yeterince iyi olan ilk Redmi Note telefonudur. Bu telefonun daha yetenekli bir pakette sunabileceği her şeyi sağlayabilen başka harika Redmi Note 10 modelleri olduğundan, bazen varlığının nedenini sorgulamak gerekir. Kendi güçlü yönleriyle geldiği söyleniyor – pil ömrü kesinlikle diğer Redmi Note 10’lardan daha üstün ve yeni mavi rengi çok çekici duruyor.

Redmi Note 10, Dimensity 700 işlemcisi sayesinde, 90Hz ekranlı ve yaklaşık üçte bir fiyatla çok benzer 5G telefon seçenekleri mevcut. Xiaomi’nin Redmi Note 10 5G’deki çabası iyi, ancak bunun bir bütçe üzerine kurulduğuna dair birçok işaret var. Dolayısıyla, vasat renklere ve görüş açılarına sahip bir ekrandan veya kesinlikle ortalama kameralardan memnun olmayacaksanız bu sizin için en iyi seçim olmayabilir.