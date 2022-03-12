En İyi Samsung Galaxy Telefonlar 2022

En iyi Samsung telefonlarını mı arıyorsunuz? Samsung’un serileri, özellikle de çok beğenilen Galaxy serisi; farklı kullanıcı türleri için geniş bir model yelpazesi içeriyor ve her bütçeye uygun bir şeyler vaat ediyor. Kendi başınıza bir tane seçmekte zorlanıyorsanız doğru yere geldiniz. Nitekim bu yazımızda Samsung’un en yeni ve en iyi akıllı telefonlarını sizler için bir araya getirdik.

Bir Bakışta En iyi Samsung Telefonlar

En İyi Samsung Galaxy Akıllı Telefonlar

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S22 Ultra İnceleme

Samsung Galaxy S22 Ultra, 6.8 inç büyüklüğünde kavisli ekran üzerine kuruluyor. 2K çözünürlüklü bu ekran, 1 ila 120Hz arasında dinamik olarak ayarlanabilen tazeleme hızına sahip. 3.000.000:1 kontrast oranına sahip ekran, maksimum 1750 nits parlaklığa ulaşıyor.

4 nanometre EUV düğümü kullanılarak üretilen Exynos 2200 yonga setinden güç alan Galaxy S22 Ultra’nın 128 GB kapasiteli baz modelinde 8 GB RAM bulunurken 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamalı versiyonunda ise 12 GB RAM yer alıyor. Sekiz çekirdekli CPU kümelemesine sahip olan Exynos 2200’de dört adet Cortex-A510, üç adet Cortex-A710 ve bir adet de Cortex-X2 çekirdeği bulunuyor.

Grafik kanadında AMD RDNA 2 mimarisine dayalı Samsung Xclipse grafik işlemcisi barındıran Exynos 2200; donanım hızlandırmalı ışın izleme, değişken oranlı gölgeleme ve gelişmiş çoklu IP düzenleyici gibi özellikleri çok daha stabil ve performanslı bir şekilde sunuyor.

Batarya kanadında ise 5000 mAh kapasiteli pilden beslenen Galaxy S22 Ultra, 15W kablosuz şarj hızını desteklerken kablolu olarak ise 45W desteği sunuyor. Ayrıca ters kablosuz şarj özelliği de var.

Dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Samsung Galaxy S22 Ultra’nın kamera özellikleri ise şöyle:

108 MP ana kamera (Dual Pixel odaklama, OIS desteği, f/1.8 diyafram açıklığı)

12 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 120 derece görüş açısı)

10 MP telefoto kamera (3 kat optik yakınlaştırma, OIS desteği, f/2.4 diyafram açıklığı)

10 MP periskop kamera (10 kat optik yakınlaştırma, f/4.9 diyafram açıklığı)

Samsung Galaxy S22, S21’in 6,2 inç ekranına kıyasla 6,1 inç ekrana sahip. Tasarımsal açıdan Galaxy S21 ve S22’yi ayırt etmek oldukça zor. Her iki cihazda delikli ekran tasarımı karşımıza çıkarken, arka taraftaki kamera bölümü de neredeyse birebir aynı. 70.6 mm genişliğe ve 146 mm uzunluğa sahip olan Galaxy S22, 7.6 mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığında.

Bir önceki modelin yani S21’in ölçülerine baktığımızda ise 151.7 mm genişliğe, 71.2 mm uzunluğa ve 7.9 mm kalınlığa sahip olduğunu görüyoruz. Evet, S22 daha kompakt boyutlara sahip. Ancak bunun sebebi ekranın 6.2 inç seviyesinden 6.1 inç seviyesine çekilmesi.

Galaxy S22’de yer alan 6.1 inç büyüklüğündeki Dinamik AMOLED 2X ekran, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekrandaki içeriğe göre yenileme hızı 10 Hz ile 120 Hz arasında değişiklik gösterirken, oyun moduna geçiş yapıldığında cihazın dokunmatik örnekleme hızı 240 Hz’e çıkıyor.

Galaxy S22’in arka tarafında üç kamera bulunuyor. 50 Megapiksel çözünürlüğündeki geniş açılı ana kamera f/1.8 diyaframa sahip ve OIS ile güçlendirilmiş durumda. Bu kameraya 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş ve 10 Megapiksel f/2.4 telefoto kamera eşlik ediyor.

Cihazın 3700 mAh kapasiteli bataryası, 25W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Galaxy Note 7’de batarya krizi yaşayan Samsung rakiplerinin aksine hızlı şarj konusunda temkinli davranıyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S22 Plus İnceleme

Galaxy S22 Plus ise 6.6 inçlik ekranı ve 4500 mAh’lık bataryasıyla S22’den boyut olarak ayrılıyor. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geliyor. Ayrıca S22’deki hızlı şarj desteği S22 Plus’ta 45 W’ye çıkıyor. Kameralar ise S22’yle aynı özelliklere sahip.

Yani arka tarafında üç kamera bulunuyor. 50 Megapiksel çözünürlüğündeki geniş açılı ana kamera f/1.8 diyaframa sahip ve OIS ile güçlendirilmiş durumda. Bu kameraya 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş ve 10 Megapiksel f/2.4 telefoto kamera eşlik ediyor.

Bu telefon da IPX8 VE IP6X toza ve suya dayanıklılık sertifikalarına sahip. Her iki cihaz da gücünü Samsung Exynos 2200‘den alıyor. 8 çekirdek 3GHz‘li bu yonga setinde bulunan çekirdekler ise şöyle;

1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo)

3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710

4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510

Alternatif: Samsung Galaxy S21 Plus

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S21 Plus Ön İncelemesi

Özellikle sahip olduğu özellikler ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken telefon, tıpkı ultra modelinde olduğu gibi çıktığı döneme kıyasla 2 bin TL daha ucuza satılıyor. Samsung‘un kendi geliştirdiği Exynos 2100 işlemciyi kullanan cihaz, 11 bin 450TL fiyat etiketiyle Türkiye Garantili olarak listeleniyor.

S21 Plus, Standart modelle sadece boyut ve batarya kapasitesinde farklılık gösteriyor. Samsung üretimi 6.7 inç Dynamic AMOLED panel kullan telefon, 1080×2400 FHD+ çözünürlüğüne sahip. 20:9 formatındaki bu ekran, Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunuyor. 393 PPI değerine sahip cihaz, 120Hz tazeleme hızına sahip. Bu tazeleme hızının pil tüketimine etkisinden endişelenen Samsung, ekranı kullanım koşulların uyum sağlaması için ayarlamış. Böylelikle telefon hareketli görüntülerde 120Hz iken, sabit bir görüntüde bu değer düşüyor.

Kamera dizilimiyle Ultra modelinden ayrılan telefon, bu modelle aynı işlemciyi kullanıyor. Global olarak iki farklı versiyonu olan Samsung Galaxy S21 Plus 5G, ülkemizde Exynos 2100 işlemciyle satılıyor. Geçmişte de yaşanan bu olay, sık sık kullanıcıların tepkisini çekmişti. Ancak bu seneki Exynos‘un yüksek performansı, eleştirilerin dozunun bir tık azalmasına neden oldu. 2.9 GHz hızında çalışan bu işlemci, 5nm teknolojisiyle üretiliyor ve Mali-G78 MP14 grafik birimini kullanıyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Note 20 Ultra İncelemesi

Samsung Galaxy Note 20 Ultra süper ince ve yine de oldukça hafif. Fırsat bulursanız göz alıcı Mystic Bronze rengini tavsiye ederiz. Note 20 Ultra, 3088 x 1440 çözünürlüğe sahip 6,9 inç dinamik AMOLED ekrana sahip.

Ayrıca HDR10+ sertifikalı ve yaptığınız işe göre otomatik olarak uyum sağlayan Samsung Display’in değişken yenileme hızı teknolojisini vaat ediyor. Örneğin, desteklenen oyunları oynarken 120Hz’e, filmler için ise 60Hz’e dönerek daha fazla güç tasarrufu sağlayabilirsiniz. İsterseniz, pili korumak için bunu kapatabilir ve 60Hz’e sabitleyebilirsiniz.

Bu telefon, Snapdragon 865 Plus, 12 GB RAM ve en az 256 GB dahili depolamaya sahip. Üstelik microSD kart yuvası desteğine sahip. 4.500 mAh pil, Quick Charge 2.0’ı destekleyen 25 watt’lık bir şarj cihazıyla birlikte geliyor. Note 20 serisinin 15W kablosuz şarjı desteklemesine rağmen 45 watt şarjı desteklemediğini belirtmekte fayda var.

Note 20 Ultra, 108MP sensör, 12MP periskop zoom lens ve 12MP ultra geniş lens sayesinde kamerası ile de hayal kırıklığına uğratmıyor. Yeni bir lazer otofokus sistemi var ve ana ve periskop lenslerde optik görüntü sabitleme var. Hem optik hem de elektronik stabilizasyon ve HDR10+ desteği ile 24 fps’de 8K ve 60 fps’de 4K çözünürlüğe kadar video kaydedebilirsiniz.

S Pen, uygulamaları kontrol etmek için kalemi bir değnek gibi sallayabileceğiniz Air Actions gibi tüm olağan özelliklere ve telefonun kamerasını kullanarak 3D çizim yapmanıza olanak tanıyan AR Doodle gibi eğlenceli eklemelere sahip.

Alternatif olarak Galaxy Note 20, Note 20 Ultra’nın yaklaşık yarı fiyatına satılıyor. Daha küçük boyutu ve 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip 6,7 inç ekranı onu mükemmel bir ikinci yapıyor. Note 20, 8GB RAM’e ve Note 20 Ultra ile aynı işlemciye sahip.

Şaşırtıcı bir Mystic Green rengiyle geliyor; ancak yalnızca 256 GB depolama alanına sahip olduğunu ve S20 Ultra’nın aksine bunu genişletecek bir microSD kart yuvası olmadığını belirtmekte fayda var. 4.300 mAh pil ile 25W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor ve 14W kablosuz şarjı destekliyor.

En üstteki ultra geniş açılı kamera 12 MP, ortadaki geniş açılı kamera 12 MP, alttaki telefoto (hibrit optik zoom x3) lens 64 MP’dir. Selfie çekimleri mükemmel kılan ön kamera 10 MP olarak dizayn edilmiş ve benzersiz efektler ile donatılmış. Video çekiminden yakaladığınız kareler 33 MP boyutunda. Enstantane, ISO ve manuel odaklama gibi fonksiyonlar, Note 20 ile çekim deneyimini zirveye taşıyan ayrıntılar arasında. Note 20 kesinlikle Note 20 Ultra’ya layık bir rakip.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Galaxy S21 Ultra Karşılaştırması

S21 Ultra’nın zarif, zarif tasarımı ve mat yüzeyi pahalı görünüyor. Ve bu telefon S21 serisinin en sevileni olduğu için de iyi bir şey. Muhteşem bir 6,8 inç Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip ve 227 gram ağırlığında; bu yüzden tam bir canavar. Buna rağmen, kapladığı alan aslında Note 20 Ultra ve S20 Ultra’dan daha küçük. Phantom Black, Phantom Silver ve üç Special Edition rengi de dahil olmak üzere çeşitli renklere sahip.

Ancak S21 Ultra’da gerçekten göze çarpan şey muhteşem ekranı. 3200 x 1440 piksel çözünürlük; HDR10+ desteği ve 1500 nit parlaklık ile renkler cesur ve canlıdır ve her şey harika görünüyor. 120 Hz yenileme hızı, en yeni oyunları oynarken gerçekten fark yaratıyor ve bu da pil ömrünü korumaya yardımcı oluyor.

Exynos 2100 işlemciyle gelen teleon 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle 12 GB RAM var veya 16 GB RAM için 512 GB‘a yükseltebilirsiniz. Her iki durumda da, S21 Ultra mükemmel bir performans vaat ediyor. Bu telefonda microSD kart yuvası olmadığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle, sahip olacağınız tek depolama alanı elde ettiğiniz için akıllıca seçim yapın.

Telefon, 108 megapiksel ana, 12 MP ultra geniş, 10 MP 10x periskop yakınlaştırma ve 10 MP telefoto yakınlaştırmanın yanı sıra optik görüntü sabitleme, lazer otomatik odaklama ve 8K video kaydı desteği vaat ediyor.

Eğer bu telefona daha ucuz bir alternatif arıyorsanız, Galaxy S21’i rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 6.2 inç ekranıyla S21 Ultra‘ya kıyasla canlandırıcı bir şekilde kompakt, ancak aynı işlemciye sahip. Üstelik 4.000 mAh pil yalnızca ortalama pil ömrü sunmasına ve arka kamera dörtlü lens yerine üçlü kameraya sahip oluyor.

Bu, Phantom Grey, Phantom White veya Phantom Pink’de mevcut olmasına rağmen, kontrast altın arka kamera bölmesine sahip Phantom Violet versiyonunu arıyorsanız, gidilecek modeldir. Sadece 171 gram ağırlığıyla S21 Ultra’dan da daha hafif, bu nedenle telefonlarınızı daha kompakt ve hafif tercih ediyorsanız veya tek elle kullanmayı seviyorsanız Galaxy S21 sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

Galaxy S21 Ultra’nın güçlü yüksek çözünürlüklü kamerası, 108MP’lik yeni sensörüyle daha net görüntüler kırpıyor. Galaxy S21 Ultra’nın 108MP’lik yeni sensörünün gelişmiş Yeniden Mozaikleme özelliği, daha net görüntü ve daha yüksek renk hassasiyeti sağlıyor. Galaxy S21 serisi ile 64MP’lik inanılmaz keskin fotoğrafların gözle görünen veya görünmeyen her ayrıntısını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Hızlı Kırpma ile yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, ayrıntılarını kaybetmeden, kolayca kırpabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Fold 3 İncelemesi

Katlanır bir telefon istiyorsanız, Galaxy Z Fold 3 tam size göre. Biraz pahalı olsa da üretkenlik için harika bir telefon diyebiliriz. 7,6 inç ana AMOLED ekrana sahip ve 271 gram ağırlığında, yani S21 Ultra’dan daha ağır.

Z Fold 3, Z Fold 2’den daha parlak bir his veriyor ve daha az bir ekran kırışıklığı ve tozu dışarıda tutmak için “Süpürücü” kıllara sahip daha ince menteşe ile daha dayanıklı. Hatta bir IPX8 derecesine sahip, bu nedenle suya karşı dayanıklı.

2208 x 1768 piksel çözünürlük, 1200 nit parlaklık ve HDR10+ desteği ile ana AMOLED ekran, görüntülediğiniz her şeyin harika görünmesini sağlıyor. Daha küçük kapak ekranı 2268 x 832 piksel çözünürlükle 6,2 inç boyutunda ve her iki ekran da çoklu görev ve oyun oynamanın kusursuz olmasını sağlayan 120 Hz yenileme hızına sahip.

Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama vaat eden telefon, microSD kart desteğine sahip değil. Z Fold 3’ün tek eksisi pil ömrü. Oldukça küçük 4.400 mAh pil, yaklaşık dokuz ila 10 saatlik kullanım boyunca sizi görecek; ancak muhtemelen akşama kadar doldurmanız gerekecek. 25 watt’lık hızlı şarj ve 11 watt’lık hızlı kablosuz şarj desteği var.

Telefonda 12 MP arka kamera yer alıyor. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana sensör, telefoto ve ultra geniş lens. Mükemmel netlikte, ayrıntılı çekimler yapmalarına ve düşük ışıkta ve gece çok kötü performans göstermemelerine rağmen, kameralar S21 Ultra ile boy ölçüşemez. Ayrıca, kapak ekranında hızlı selfieler için kullanışlı olan 10 MP’lik bir selfie kamerası ve ana ekranda harika olmayan 4 MP’lik bir UDC kamerası da yer alıyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Flip 3 İncelemesi

Samsung Galaxy Z Flip 3, aslında Z Fold’dan çok farklı görünse de hemen hemen aynı özellikler vaat ediyor. Üstelik çok daha küçük ve kompakt bir tasarımla geliyor. Galaxy Z Flip 3, daha küçük 6,7 inç 120 Hz ekranı ve 1,9 inç kapak ekranı ile kompakt olacak şekilde tasarlanmış. 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanına sahip bir Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemci desteği var. Ancak 3,300 mAh’lik küçük pili ile biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Arkada 2 adet 12 MP’lik kamera bulunduran telefonun ön kamerası ise 10 MP ölçüsünde. Telefonda arkada 2 adet 12 MP’lik kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri geniş açılı ana kamera olurken, diğeri ise 123 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyor. Ana kamerada OIS desteğinin bulunması ve Dual Pixel faz algılamalı otofokusa sahip.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S21 FE 5G İnceleme

Orta sınıf Galaxy S21 FE, S21 serisinin piyasaya çıkmasından neredeyse bir yıl sonra ve Şubat 2022’de S22’nin tanıtılmasından hemen önce; biraz garip bir zamanda piyasaya çıktı. Tasarım açısından pek de iyi olmasa da 120Hz yenileme hızına sahip çarpıcı 6,4 inç dinamik AMOLED ekranla gelen telefon Grafit, Zeytin, Lavanta veya Beyaz renklerle satışa çıkıyor.

2400 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 1080p panel en yüksek çözünürlüğe sahip olmayabilir, ancak bu aslında pil ömrüne yardımcı oluyor. Snapdragon 888 işlemciye sahip telefon, 6GB veya 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama alanı vaat ediyor. Telefonda microSD kart desteği yok.

4.500 mAh pil ile gelen telefon esas oyuncular için hayal kırıklığı yaratabilir. Fakat rakiplerinin çoğuyla aynı 25W hızlı şarj ve 15 watt kablosuz şarj özelliğine sahip, böylece hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bu arada 12MP ana, 12MP ultra geniş ve 8MP telefotoya sahip üçlü kamera sensörü var, ancak S21 FE 240 fps’de 1080p kayıt yapabiliyor.

Alternatif: Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy S21 FE’ye en iyi alternatif Galaxy A52 5G. S21 Ultra’nın yarı fiyatına sahip telefon, elde harika bir his ve olduğundan daha pahalı hissettiriyor. Muhteşem bir 6,5 inçlik süper AMOLED ekrana ve 4,500 mAh pile sahip ve beyaz, siyah, mavi veya mor renkte geliyor.

189 gram ağırlığıyla bu büyük veya ağır bir telefon değil, ancak biraz kalın olduğundan tek elle kullanımı zor. Bu 6,5 inç ekran 2400 x 1080 piksele ve 120 Hz yenileme hızına sahip ve pil ömründen tasarruf etmek için kolayca 60 Hz’ye düşürüyor. Ekran güzel bir şekilde parlak ve güneşli bir günde bile çoğu aydınlatma koşulunda görünmesini sağlıyor. Renkler canlı ve kontrast seviyeleri mükemmel.

6 GB RAM’e sahip Qualcomm Snapdragon 750G ile güçlendirilen A52 5G, oyun oynarken aşırı ısınmıyor ve MicroSD kart yuvasıyla 128 GB yerleşik depolama alanına sahip. 4.500 mAh pil, 120Hz’de genel kullanımla iki günlük pil ömrü sağlıyor.

Telefonun kamera tarafına baktığımızda ise ana modül, f/1.8 diyafram açıklığına ve 64 megapiksel değerinde sensöre sahip. Cihaz ayrıca Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Tetra-binning teknolojisini de barındırıyor. Ek olarak kamera varsayılan modunda 16 megapiksel değerinde ikili fotoğraflar çekebiliyor.

Gece Modu 12 kare çekebilen akıllı telefon bunları tek bir parlak görüntüde birleştirebiliyor. Ayrıca OIS’in, Gece Modu işini yaparken görüntüyü sabit tutmaya yardımcı olduğunu belirtelim.

Video kayıt tarafında ana kamera, 4K videoları 30 fps’de kaydedebiliyorken; cihazın ikinci kamerası 12 MP ultra geniş açılı çekim sağlıyor. Ayrıca sabit odaklı kamera, f/2.2 lense sahip. Ana ve ikinci kameraya ek olarak telefon 5MP makro kamera ve 5MP derinlik sensörüne sahip.

Galaxy A71 5G’den daha iyi bir orta seviye telefon bulmak sahiden de zor. 1080p çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip olan; ince çerçeveleri telefona ultra modern bir görünüm kazandırıyor ve oldukça hafif.

Galaxy A71 5G, Samsung’un Snapdragon 765 işlemcisiyle çalışıyor ve microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilen; 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile çoklu görev ve oyun oynamada mükemmel olmasını sağlıyor.

4.500 mAh pil, orta seviye bir telefon için etkileyici ve çoğu günü bol değişiklikle geçirmeniz gerekiyor. Telefon, şarjı yaklaşık 30 dakikada %50’ye çıkaran 25 watt‘lık bir şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Kamera söz konusu olduğunda, A71 5G 64MP ana sensör, 12MP ultra geniş lens, 5MP makro lens ve 5MP derinlik sensörü ile dört lens kurulumuna sahip. Harika fotoğraflar çekiyor; ancak orta seviye bir telefondan beklediğiniz gibi düşük ışık koşullarında çok iyi değil.

Samsung Galaxy A51 5G, Android 10 çalıştırıyor ve 6,5 inç OLED ekrana, Exynos 9611 işlemci, 128 GB depolama ve 4 GB RAM’e sahip. Ayrıca dört lensli bir kamera, 4.000 mAh pil, kulaklık jakı ve 5G desteği de var.

Galaxy A50s modelinde de gördüğümüz 48 megapiksel, f/2.0 ana kamera bu telefonda da var. Yanında 12 megapiksel, f/2.2 ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel, f/2.2 derinlik sensörü var. Bir de makro çekimler için özel olarak eklenmiş; 5 megapiksel, f/2.4 makro lensi görüyoruz. Rakiplerinde 2 megapiksel makro lensleri gördüğümüz yerde Samsung, eli biraz daha yükseltmişe benziyor. Önde ise 32 megapiksel, f/2.2 selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy A50, 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip etkileyici 6,4 inçlik süper AMOLED ekrana sahip ki; bu fiyata bulabileceğiniz en iyi ekranı vaat ediyor. A50, Samsung’un Exynos 9610 işlemcisine, 4 GB RAM’e ve 64 GB (veya 128 GB) dahili depolamayla geliyor.

MicroSD kart desteğine sahip telefon; 25MP geniş sensörlü; 8MP ultra geniş sensörlü ve 5MP derinlik sensörlü üçlü lensli kameranın yanı sıra selfieler için 25MP ön kamerası var. 4.000 mAh pil, yoğun bir gün geçirmeniz için yeterli enerji sağlıyor.

15W şarj cihazıyla ve kablosuz şarj desteklemiyor Ekran içi parmak izi tanıma; geleneksel kapasitif sensörlere kıyasla kullanırken hafif bir gecikme beklemesine rağmen; bu kadar ucuz bir cihaz için kesin bir destek olan güvenilir bir özellik olduğunu kanıtlıyor.

6,4 inçlik Süper AMOLED ekranı (1560 x 720 piksel çözünürlük), 3 GB RAM’li Exynos 7904 işlemci, 4000 mAh pil (15W hızlı şarjlı) ve çift lensli kamerası ile Galaxy A20’nin özellikleri etkileyici. Yalnızca 32 GB yerleşik depolama alanına sahip ancak bu, bir microSD kart ile 512 GB’a kadar genişliyor. Samsung Galaxy A50’den biraz daha ucuz.

Telefon 13 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 5 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön taraftaki 8 Megapiksel kamera ise f/2.0 diyaframa sahip.

Endüstriyel kullanım için tasarlanmış olmasına rağmen; Samsung Galaxy XCover Pro, telefonu sert kullanan herkes için mükemmel bir seçim. Bir metreye kadar düşmelere dayanıyor. Üstelik IP68 derecesine sahip olduğundan kire, toza, suya ve kuma karşı dayanıklıdır ve MIL-STD-810 sertifikalı, yani yüksek rakımlarda veya sıcak koşullarda oldukça dayanıklı.

Gorilla Glass 5 ile 6,3 inç 1080p uçtan uca ekrana ve 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip 2 GHz Samsung Exynos 9611 sekiz çekirdekli işlemciye sahip (bu microSD ile 512 GB’a yükseltilebilir). Ekran, Islak eller veya eldivenlerle kullanabilmeniz için gelişmiş dokunma özelliklerine sahip. Üstelik telefon Android 10 ve Samsung One UI 2.0 ile çalışıyor.

En iyi özelliği, 15W hızlı şarjı destekleyen ve değiştirilebilen değiştirilebilir 4.050 mAh pili diyebiliriz. Telefonda bir ana 25MP kamera ve ikincil bir 8MP ultra geniş kamera ve 13MP ön kamera ve bir kulaklık jakı yer alıyor.

Samsung Galaxy A72

Bu telefonda erinin daha önceki modeller ile benzer şekilde 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Ekran boyutunun yanı sıra 1080×2400 piksel çözünürlük aynı şekilde karşımıza çıkarken, bu kez ekran yenileme hızı 90 Hz.

Arka tarafta 64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 5 Megapiksel f/2.4 makro kameranın eşlik ettiğini görüyoruz.

IP67 sertifikası sayesinde 1 metre derinlikte 30 dakika su altında kalabilen telefon, aynı anda iki kablosuz kulaklık ile bağlantı kurabiliyor. Buna ek olarak 3.5 mm kulaklık girişini de kullanmanız mümkün.

90 Hz yenileme hızının pil süresini olumsuz etkilemesini istemeyen Samsung batarya kapasitesini artırdı. Bu kapsamda önceki modellerde 4500 mAh olan batarya, A72’de 5000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. 25W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun, 2 güne kadar pil ömrü sunabildiği iddia ediliyor.