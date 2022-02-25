Samsung Galaxy S22 Ultra İnceleme

Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarıyla gündemi ele geçirdi. Telefonlar piyasada çabucak tükeniyor ve satış rekorları kırıyor. Peki sahiden aldıkları paranın hakkını veriyorlar mı dersiniz ? Sonraki yazılarımızda diğer telefonları da ele alacağız. Fakat bizim önceliğimiz şuan serinin en büyük ağabeyi: Galaxy S22 Ultra. Kalemi ve Galaxy Note serisini andıran tasarımıyla, en pahalı model olan S22 Ultra’yı derinlemesine masaya yatırdık. O halde gelin vakit kaybetmeden başlayalım.

Tasarım

Zırh Alüminyum, Gorilla Glass Victus Plus

163,3 x 77,9 x 8,9 milimetre

229 gram

IP68 Sertifikası (toza suya dirençli)

S-Pen desteği

Ekran içi parmak izi okuyucu

Phantom Black, Phantom White, Burgundy ve Green renk seçenekleri

Galaxy S22 Ultra yeni eklenen renk seçeneğiyle adeta göz kamaştırıyor. Açıkçası bir önceki nesle de benzemiyor. S22 ve S22 Plus ile ortak olan tek yanı ise tasarımı diyebiliriz. Galaxy S22 Ultra, tamamiyle bir işçilik örneği. Üstelik Galaxy Note 20 Ultra‘yı da hatırlatıyor bizlere.

Galaxy S21 Ultra ve Google Pixel 6 Pro kadar uzun, ancak her ikisinden de birkaç milimetre daha geniş ve 228 gram ile alabileceğiniz en ağır akıllı telefonlardan biri.

Kenarlar keskin bir şekilde kavisli, kare köşeler avucunuzun içine girdikleri şekilde neredeyse 9 mm kalınlığındaki gövdeyle birleşiyor. Ayrıca S21 Ultra’dan çok daha rahat bir kavrama hissi verdiğini de belirtelim.

Samsung bu yıl için dört ana renk belirledi. Siyah, beyaz, yeşil ve bordo arasından seçiminizi yapabilirsiniz fakat bizim favorimiz açık ara bordo oldu. Yine de hepsindeki mat kaplama oldukça kaliteli hissettiriyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra hakkında takdir ettiğimiz bir tasarım öğesi varsa, o da kamera modülü diyebiliriz. Galaxy S22 Ultra’nın kamera düzeni S21 Ultra’nınkiyle aynı olsa da, modülün kendisi yok oldu. Geçtiğimiz sene kamera muhafazasından ötürü pek çok şikayet almıştık. Çünkü Samsung’un kamera tasarımı çarpmaya karşı biraz dayanıksızdı. Fakat Samsung, müşterilerini dinledi ve kamera muhafazasını ortadan kaldırarak; çok daha iyi ve güvenli bir kamera çıkıntısı tasarladı.

Ön ve Yan Tasarım

Galaxy S22 Ultra, keskin köşelerle bezeli hafifçe yuvarlak yan kenarları olan devasa bir metal ve cam levhadan oluşuyor. Cam, Corning’den Gorilla Glass Victus Plus’a terfi etti. Ayrıca metal çerçeve de Armor Aluminium adı verilen bir kaplamaya sahip. Zırh alüminyumu, S22 Ultra’yı daha sağlam kılıyor.

Yeterince dikkatliyseniz, telefonun kenarlarındaki metal rayların Note 20 Ultra’dan daha kalın ve daha kavisli olduğunu hemen farkedeceksiniz. Bu, telefona inanılmaz bir sertlik veriyor ve yan kenarları düzleştirerek daha rahat bir tutuş sağlıyor. Samsung, parça ve üretim açısından en yüksek kalitede bir telefon vaat ediyor.

Güç düğmesi, sağ kenarda merkezin hemen üzerinde yer alıyor. Düğme biraz küçük ama mükemmel hareket sağlıyor. Daha uzun ses seviyesi geçişi, güç düğmesinin üzerinde yer alıyor ve aynı zamanda mükemmele yakın bir geri bildirim sunuyor.

Samsung, SIM kart tepsisini Note 20 Ultra’da üst kısıma yerleştirmişti. Ancak Galaxy S22 Ultra’nın alt kenarına taşıdı. Fakat bu telefon Note’un aksine hafıza kartlarını desteklemiyor. Samsung’un doğrudan SIM kart iğne deliğinin yanında bir mikrofon deliği yerleştirdiğini belirtmekte fayda var. Bu ciddi anlamda kötü bir tasarım. Mikrofonlardan birine zarar verme riskine girmemek için SIM kart aracınızı doğru yerde kullanmaya çok dikkat edin.

Parmak İzi Okuyucu

Biraz da parmak izi okuyucudan bahsedelim. Galaxy S22 Ultra’nın ultrasonik ekran içi okuyucusu, ekranın biraz yukarısında yer alıyor ve başparmağınızla dokunmanız için oldukça küçük bir hedef gösteriyor. Buna rağmen, şimdiye kadar kullandığımız en hızlı ve en doğru teknolojilerden biri.

Ekran

6,8 inç, Dinamik AMOLED 2x

3.088 x 1.440 çözünürlük

501ppi

19.3:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı

Galaxy Note serisi, ekran boyutu ve kalitesi söz konusu olduğunda genellikle sektör için zemin hazırlıyor. Şimdi, neredeyse 7 inç’e kadar uzanan ekranlar yaygın ve QHD çözünürlüklü ve AMOLED aydınlatmalı ekranlar popüler. Başka bir deyişle, Samsung kalabalığın arasından sıyrılan bir ekran yaratmak için her yıl daha çok çalışmak zorunda.

Bu arada telefonun ekranı 6.8 inç ve bu haliyle Note 20 Ultra’dan biraz daha küçük, ancak aynı çözünürlüğe; yaklaşık olarak aynı piksel yoğunluğuna ve aynı en yüksek yenileme hızına sahip. Ekranın arkasındaki Dinamik AMOLED 2x teknolojisi, şüphesiz, çoğunlukla kontrast ve parlaklık açısından yardımcı olan gerçek bir gelişme diyebiliriz.

Telefon aşırı hızlı ! Nitekim 120 Hz yenileme hızı etkinleştirildiğinde FHD+ moduna geçiyor. Bu modda, her şeyde üstün olduğunu belirtelim. E-postalarınız ve favori web siteleriniz inanılmaz derecede temiz görünüyor, YouTube kanallarınız ve sosyal medya yıldızlarınız en iyi durumda ve yüksek kaliteli filmler tek kelimeyle nefes kesici. Çözünürlüğü QHD+ olarak veya yenileme hızını statik 60 Hz olarak değiştirmek, menü ekranlarında gezinme gibi belirli durumlar dışında, gözlerinizin görebileceği çok fazla görsel değişiklik oluşturmuyor.

Ekran, 240Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı vaat ediyor. Bu, kesinlikle oyun oynamak için ideal ve yalnızca telefon Oyun Moduna ayarlandığında kullanılabiliyor. 240Hz hızı, Asus ROG Phone 5‘in 300Hz’si gibi özel oyun telefonlarının bazı dokunmatik örnekleme hızları kadar hızlı değil, ancak dokunmatik hızın önemli olduğu yoğun aksiyon oyunları için fazlasıyla yeterli.

Ekranın yönetimi söz konusu olduğunda, Samsung size tüm özellikleri veriyor. Bir mavi ışık filtresi, canlı veya doğal ekran renkleri ayarlama, beyaz dengesini kontrol etme, dokunma hassasiyetini yönetme ve daha fazlasından bahsediyor. Tüm bu araçlar iyi çalışıyor ve telefonla izleme deneyiminizi etkiliyor.

Performans

Exynos 2200

Adreno 730

8GB / 12GB RAM

128GB / 256GB / 512GB / 1TB genişletilemeyen depolama

Samsung Galaxy S22 Ultra, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi, Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte gelen ilk telefonlardan biri. 8. Nesil, birçok 2021 amiral gemisi telefonunda yaygın olarak kullanılan Qualcomm serisindeki Snapdragon 888‘in yerini alıyor. Ancak Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ülkemizde de yerini Exynos 2200 işlemciye bırakıyor.

İşlemciye girmeden önce, Samsung’un bellek bölümünde biraz ucuzladığını not etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem Galaxy Note 20 Ultra hem de Galaxy S21 Ultra, 12 GB’lık bir temel RAM içeriyordu. S22 Ultra ile en ucuz model artık sadece 8 GB RAM içeriyor.

Benzer şekilde, S22 Ultra, Note 20 Ultra’nın geniş depolama alanını da vaat etmiyor. Bu da 2022’de temel 128 GB depolama alanını ileri düzey kullanıcılar için biraz düşük hissettiriyor. Açıkçası verilen paraya karşılık biraz daha fazla RAM ve depolama alsak hiç fena olmazdı.

Gelelim işlemci kısmına. Günlük performans açısından Galaxy S22 Ultra kesinlikle mükemmeldi. Galaxy S22 Ultra’yı çok çeşitli görevlerde kullanmak kusursuzdu. İşlemci, e-posta tarama ve web’de gezinme gibi basit görevleri adeta ezip geçti. Medya açısından zengin sosyal ağları çalıştırmak da çok kolaydı.

YouTube videolarını veya Netflix filmlerini izlemek sorun değildi ve ekranda aynı anda iki uygulama açıkken çoklu görev yapmak da hızlıydı. Asphalt 9 gibi çok gigabaytlık oyunları indirmek, kurmak ve çalıştırmak çok kolaydı. Oynanış olağanüstüydü, özellikle birkaç dakikanızı ayırarak Samsung’un Game Launcher’ında öncelikli olmayan bildirimleri engellemek üzere ayarladığınızda. Exynos işlemci, geçen seneki modelden bir tık daha iyi olsa da Snapdragon işlemciden geri kalıyor. Yine de performans kısmında bir soruna rastlamadık.

Pil Ömrü

5.000 mAh

Pil ömründen bahsetmeden önce 5.000 mAh kapasiteli pillerin, bu fiyat etiketine sahip telefonlarda çok popüler olduğunu belirtelim. Galaxy S22 Ultra, Note 20 Ultra’daki 4.500 mAh pilin yanısıra 5.000 mAh pile sahip. Ekran parlaklığı, çözünürlük ve yenileme hızı, CPU/GPU çıkışı, arka plan görevleri vb. dahil olmak üzere pil ömrünü belirlemede rol oynayan birçok faktör var.

Kullanıma hazır ayarlarla, Galaxy S22 Ultra tüm günü oldukça kolay bir şekilde geçirdi ve biraz boş yeri vardı. Tipik olarak, telefon gün boyunca nasıl kullandığımıza bağlı olarak, %25 ila %35 arasında hala depoda kalacak şekilde günü kapattı.

Gerçekten çok zorladığı günlerde, pil %20’ye daha yakındı. Buna yaklaşık 6,5 saatlik ekran açık kalma süresi de dahildi. Bu, bir Android amiral gemisi telefonu için harika olsa da, Apple tarafından ve özellikle bu telefonun en yakın rakibi iPhone 13 Pro Max ile elde ettiğimiz kazanımların çok gerisinde.

Şarj

45W kablolu şarj

15W kablosuz şarj

Kablosuz Güç Paylaşımı

Telefon, kutuda şarj cihazı olmamasına rağmen, USB Güç Dağıtımı PPS özellikli kablolu şarj cihazıyla maksimum 45W hızında şarj oluyor. Telefonu hem 30W hem de 45W şarj cihazlarıyla test ettik. 30W şarj cihazıyla, telefonu %20’den doldurmak genellikle yaklaşık 100 dakika sürdü. Bu kesinlikle çok yavaş. 45W şarj cihazı kullanmak çok daha hızlı şarj süreleri sağladı. Daha hızlı şarj cihazı, 50 dakikadan daha kısa bir sürede %25’ten tam şarj sağladı.

Kablosuz şarj cephesinde, üç Galaxy S22 telefonun tümü 15W hızla sınırlı. S22 Ultra’yı 18W çıkış veren bir Qi kablosuz ped üzerinde test ettik. Sonuçlarımız, pilin ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında oldukça yavaş şarj olduğunu gösterdi. Kablosuz şarj cihazında tam şarja ulaşmak çoğu zaman iki saatten az zaman aldı. Ayrıca sadece 4,5 W’ta ters kablosuz şarjı destekliyor.

Kamera

108MP, PDAF, OIS ( f /1.8, 0.8μm)

12 MP ultra geniş, PDAF ( f /2.2, 1.4μm, 120 derecelik FoV)

10MP telefoto, 3x optik zoom, OIS ( f /2.4, 1.12μm)

10MP telefoto periskop, 10x optik zoom, OIS ( f /4.9, 1,12μm)

40MP ön kamera, ( f /2.2, 0.7µm)

60 fps’ye kadar 4K video, 24 fps’ye kadar 8K

Samsung, özellikle Note ve Galaxy S serisi cihazlarda akıllı telefon kameralarıyla her zaman sınırları zorladı. Her yıl başka bir lens veya çekim modu ekleyerek veya lensleri daha hızlı hale getirerek veya alttaki sensörleri yükselterek çıtayı yükseltti.

Lens düzenlemesi ve her lensin arkasındaki megapikseller Galaxy S21 Ultra’dan miras kalıyor. Bu, 108MP ana, 12MP ultra geniş, 10MP 3x optik telefoto ve 10MP 10x optik telefoto kamera anlamına geliyor. Aynısı, öndeki 40MP selfie kamerasının yanı sıra arka (8K) ve ön (4K) video yakalama çözünürlükleri için de geçerli.

Ana kamera ile en temel ayarda çekilen temel gündüz çekimlerinde, keskin odak, temiz pozlamalar, iyi HDR (garanti edildiğinde) ve hafifçe itilmiş renkler görebilirsiniz. Samsung görüntü işlemcisine önem verdiği için kameralar da profesyonel düzeyde.

Ayrıca S22 Ultra, 3x optik zoom telefoto lens içeriyor. Piksel boyutu ve diyafram açıklığındaki büyük farka rağmen, sonuçlar ana lensinkilere çarpıcı biçimde benziyor. Hoş pozlama, zengin ayrıntı ve tek renk reprodüksiyonu ile beğenilecek çok şey var.

Ters yönde hareket eden Galaxy S22 Ultra’daki ultra geniş lens, 0,6x’te 12MP çekim yapıyor. Samsung’un lensler arasında pozlamayı ve rengi bu kadar tutarlı tutabilmesi biraz şaşırtıcı. HDR’nin ayrıntıları tam olarak çıkaramadığı bu çekimlerde kesinlikle daha karanlık bölgeler göreceksiniz. Ayrıca, her görüntünün köşelerinde biraz bozulma var. Ancak genel olarak, ultra geniş kameranın eklenen perspektifini beğendik.

Portre modu da Galaxy S22 Ultra’da oldukça iyi. Ayrıca telefonun selfie ve otoportre özellikleri bu telefon sınıfı için çok sağlam. Gece çekimlerindeki en büyük sıkıntı ise mercek parlamalarından kaynaklanıyor. Fakat yine de oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

Video Kaydı

Samsung Galaxy S22 Ultra mükemmel videolar çekiyor. iPhone 13 Pro serisinin görüntü sabitleme büyüsüne sahip değil, ancak çekim yaparken hareket halindeyken her şeyi düzgün ve temiz tutma konusunda gerçekten başarılı. Telefonu hareket ettirirken insanları otomatik olarak çerçevede tutan Otomatik Çerçeveleme adlı yeni bir özellik var. En önemlisi, kayıt yaparken tüm yüzleri aynı anda odakta tutuyor. Yine de, bundan yararlanmak için video kaydetmeden önce bu özelliği açmanız gerekiyor.

Telefonun 8K’ya kadar çözünürlüklerde çekim yapması güzel olsa da, kaydınızın çoğu için ayarları 4K/60 fps’de tutmanızda fayda var. Bu ayar en dengeli sonuçları veriyor. Kayıtlardan elde edilen ses kalitesi de harikaydı. Ayrıca, yavaş ve gerçekten yavaş hızlarda kayıt yapma seçeneklerinin yanı sıra işleri hızlandırmak için hyperlapse seçeneklerine de sahipsiniz. Bunların tümü, kamera uygulamasındaki ek çekim modlarında mevcut.

Bu arada ön kamera da kendi başına 4K/60fps video kaydediyor ve iyi bir iş çıkarıyor. Işık düştüğünde biraz zor, ancak sonuçlar test ettiğimiz diğer telefonların çoğundan daha iyi. Bu, gece yarısı videolarınızın gerçekten işe yarar olabileceği anlamına geliyor.

Yazılım

Android 12

One UI 4.1

4 Yıl Güncelleme Garantisi

Samsung, Galaxy S22 serisini duyurduğunda Google’a bir nevi bir bomba attı. Şirket, Galaxy S22 Ultra, doğrudan akrabası ve bazı önceki nesil Galaxy telefonları için dört yıllık Android işletim sistemi güncellemelerini ve beş yıllık güvenlik güncellemelerini sağlama taahhüdünde bulundu. Bu, Google’ın işletim sistemi yükseltmeleri için üç yıl ve güvenlik güncellemeleri için dört yıl olan Pixel telefonlara göre çok daha iyi. Daha iyi haber şu ki, telefon Android 12 ve Samsung’un One UI 4.1 ile birlikte geliyor. Telefonun yazılım deneyimi tamamen S-Pen desteğini iyileştirmeye odaklanıyor ve gayet düzgün çalışıyor.

S-Pen Kullanımı

S Pen’i almak da son derece pratik. Hızlı bir basış, uç kapağın dışarı çıkmasına neden olarak kalemi tutup kaydırmanıza olanak tanıyor. Bu yılki S Pen, üzerinde kaymadan tutmayı kolaylaştıran biraz kavrayıcı bir kaplamaya sahip. Bunu takdir ediyoruz.

Note 20 Ultra’daki S Pen ile aynı boyut ve şekilde olduğunu da belirtelim. Ancak ekrana yazarken daha hızlı tepki süresi vaat ediyor. Kalem, yardımcı program düğmesini taşıyor ve kamerayı kullanırken deklanşöre basma veya bir PowerPoint sunumunda sayfa açma gibi şeyler yapmanıza olanak tanıyor. S Pen bence biraz kısa ama iyi çalışıyor ve S22 Ultra’ya üretken bir hava katıyor.

Ses

Birçok amiral gemisi gibi, S22 Ultra da alt kenarda kulaklık ve aşağıya doğru inen hoparlörün birleşiminden oluşuyor. Stereo ses özelliğine sahip olduğunu da belirtelim. Bu fiyat aralığındaki diğer telefon hoparlörlerinin çoğuyla aynı seviyede. Bu arada Samsung, Dolby Atmos desteğini de bu telefondan esirgemedi.

Oyun oynarken, müzik çalarken ve film izlerken ses, minimum bozulma ile oldukça yüksek ses seviyelerine ulaşıyor. Bununla birlikte, ses dengesi, orta menzile ve üst uca doğru ağır bir şekilde indi ve düşük tonları mikste özellikle eksik bıraktı. Hoparlör, bir ev odasını en azından temiz olarak görülen bol miktarda sesle dolduruyor. Ses kalitesi konusunda daha detaycıysanız, ciddi bir deneyim için kulaklık veya özel bir hoparlör kullanmanızı tavsiye ederiz.

Artıları

Ultra iyi yapı kalitesi

Muhteşem ekran

Sağlam performans

Güçlü, çok yönlü kameralar

S Pen işlevselliği

Herhangi bir Android telefondaki en iyi yazılım desteği

Eksileri

Pil ömrü çok daha iyi olabilirdi

Hoparlör daha iyi olabilirdi

Tasarımda farklılık çok az

RAM kapasitesi daha fazla olabilirdi

Alınır Mı ?

En iyi teknik detaylara ve kapsamlı bir şekilde desteklenen özelliklerle dolu yazılıma ek olarak Galaxy S22 Ultra, S Pen’e ve rakipsiz çok sayıda üretkenlik aracına sahip. Biraz tasarım eksikliği olsa da, biz Galaxy S22 Ultra’nın teknik bir harika olduğuna inanıyoruz. Yalnızca RAM kısmında birazcık hayal kırıklığı yaratsa da bu canavarı herkese tavsiye ediyoruz. S22 Ultra, yüksek donanımlı ve pahalı bir Android telefon isteyen herkesin hayalini süsleyecek.