Samsung Galaxy S21 FE 5G İnceleme

Geçen yıl Samsung Galaxy S20 FE, yılın en iyi Android akıllı telefonları arasındaydı. Özelliklerin ve değerin birleşimi, onu Samsung almak isteyen insanların odak noktası haline getirdi. Çünkü telefon, amiral gemisi özellikleri çok daha ucuz fiyatla sunuyordu. Bütün bunların yanı sıra Samsung Galaxy S21 FE, birkaç sorunu da beraberinde getiriyor. Üstelik lansmanı birçok kez ertelendi. Gelin bu yazımızda S21 FE’nin ne kadar iyi olduğuna bir göz atalım.

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Tasarım ve Donanım

Tasarım açısından, Samsung Galaxy S21 FE 5G, kardeşlerine kıyasla gerçekten kalıpları kırmıyor. Arkadaki kamera çıkıntısı daha az rahatsız edici görünüyor. Diğer amiral gemileri gibi, kamera çıkıntısı da telefonun arkasına ve yanına doğal olarak karışıyor; ancak S21’in iki tonlu arka tasarımına benzemiyor, bunun yerine tek bir muhafazayı tercih ediyor.

Yanlarda, sağda bir güç düğmesi ve ses düğmesi, tek bir hoparlör bağlantı noktası, bir USB-C bağlantı noktası ve bir SIM tepsisi var. Ön tarafta, daha ayrıntılı olarak tartışacağımız muhteşem bir 120Hz AMOLED panele sahip oluyorsunuz. 32 megapiksel selfie kamerayı yerleştirmek için üstte tek bir delik ve altta aynı ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü var.

Telefonun iç kısmında Exynos 990 işlemci var. İncelemede 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olan modeli kullandık. Ancak isterseniz 8GB/256GB olan modeli de seçebilirsiniz. 25 watt hızlı şarjı veya 15W kablosuz şarjı destekleyen 4.500 mAh pil var. Bunların hepsi 2021 amiral gemisi için saygın özellikler.

Ekran

Ekran kısmında Samsung’un köşeli paneli karşılıyor bizleri. Bu, önceki nesilden sadece bir dokunuş daha küçük olan ancak aynı 20:9 en boy oranını koruyan 6,4 inç 2400 x 1800 dinamik AMOLED panelden oluşuyor. Telefonu tek elle tutmak ve kullanmak rahat.

Muhteşem görüş açıları ve renk reprodüksiyonu ile ekranın kendisi de muhteşem. Bu bir 1080p panelden oluşuyor, dolayısıyla piyasadaki en yüksek çözünürlük değil. Bu kötü bir şey değil; çünkü daha düşük bir çözünürlük, özellikle telefonunuz 120Hz yenileme hızında çalışırken pil ömrüne önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, incelememizin beşinci veya altıncı gününe kadar ekranın ne kadar parlak olduğunu fark etmemiştik. Bu bizim için alışılmadık bir şey. Bir telefonda genellikle yaklaşık %70 parlaklık kullanmamıza rağmen, video izlerken veya oyun oynarken parlaklığı %100’e çıkarmak alışılmadık bir durum değil. HDR10+‘dan tam olarak yararlanabilmek ve oynadığımız oyunların veya izlediğimiz filmlerin zengin ayrıntılarını alabilmek için genellikle parlaklığı artırırız, ancak Samsung Galaxy S21 FE 5G ile buna ihtiyacımız yoktu.

Pil Ömrü

Genel olarak, pil ömrü, boyutu göz önüne alındığında ortalamanın altındaydı. Bu 4.500 mAh’lik bir güç hücresi ve telefon yüzde onlarda veya tek hanelerde gezinirken sahiden düştü. Bu, dört e-posta adresi, Twitter, Discord, Reddit, Kindle ve tüm Microsoft uygulamaları paketi (Teams, Outlook ve daha fazlası) arasında bir günlük geçişten sonra gerçekleşti. Bu aynı zamanda genellikle Call of Duty Mobile, Sudoku ve buradaki veya oradaki diğer oyunlarda makul miktarda oyun oynamayı da içeriyor. Bu telefon sizi tam bir günlük kullanım sağlarken, son saatlerinde zorlanabilir.

Ortalama kullanımla – yani, bazı sosyal medya taramaları, müzik akışı ve belki de şurada burada tuhaf oyun ve fotoğraf çekimi ile; pilin neredeyse bitiş çizgisine kadar geldiğini ve güç verme arasında bütün bir günü zorlukla atlattığını gördük. Ancak yoğun kullanım, ertesi sabaha kadar çalışmaya devam etmesi için cep telefonunu akşamın erken saatlerinde şarj etmemizi sağladı.

FE’nin 25W gücü, bazıları 65W ve hatta 120W’a kadar çıkan, piyasadaki çok sayıda hızlı şarjlı telefondan son derece geride kalıyor. 25W’da,şarj olması yaklaşık bir buçuk saat sürüyor.

Performans ve Yazılım

Performans açısından telefon; hemen hemen her şeye güç sağlamak için yeterli olan 6 GB RAM’li bir Snapdragon 888 işlemciyle geliyor. Fakat bu işlemci yerine ülkemizde Exynos 990 işlemci kullanıldı. Bizim elimizdeki işlemci Snapdragon 888’den bir tık daha geride kalıyor. Fakat yine de oyun oynarken ara sıra oluşan dokunmatik sıkıntılar dışında pek bir sorunla karşılaşmadık.

Galaxy S21 FE, Android 12‘yi çalıştırıyor ve Samsung’un One UI 4 sistemiyle geliyor. Android 12’nin önceki sürümlere getirdiği ana değişiklikler, özellikle menüler ve simgeler için bir renk şeması seçme yeteneğinizde artan kişiselleştirme ve One UI 4 bu özelliği vaat ediyor.

RAM, işlemci ve ekran yenileme hızı, FE’nin menülerinde gezinmeyi çok kolay hale getiriyor; ancak deneyimlerimize göre durum böyle değildi. Ana sayfalar arasında gezinmenin, uygulamaları açmanın ve telefonun kilidini açmanın, özellikle hareketle gezinmeyi kullanırken biraz yavaş hissettirdiğini gördük. Özellikle, belirli bir uygulamayı bulmak için telefon menüsünün aramasını kullanmak genellikle gecikmeli oluyordu.

Telefon hiçbir şekilde yavaş olmadığı için herkes bunu fark etmeyebilir veya umursamayabilir, ancak telefonun özellikleri için beklediğiniz kadar hızlı olmaması hiçbir şeye değmez. Teknoloji eleştirmenleri olarak, bunu belirtmeseydik olmazdı.

Kamera

Kamera tarafında S21 FE ve S20 FE arasında çok az fark var. Her iki telefon da ultra geniş, geniş ve telefoto lensler için üç kamera sensörü taşıyor. Ana ve ultra geniş kameraların her ikisi de 12MP sensörlere sahipken telefoto kamera 8MP ile geliyot. Saniyede 240 kare (fps) hızında 1080p gibi yeni kamera setinin yakalayabileceği bazı ince farklılıklar var; ancak genel olarak S20 FE ve arkadaki S21 FE arasında çok az fark bulacaksınız.

Güpegündüz, tüm kameralar oldukça iyi performans gösteriyor. Dikkatimizi çeken ince bir fark, ana kameranın diğer iki sensörden daha sıcak bir sıcaklıkta nasıl daha parlak renkler yakaladığıydı. Bu özellikle aşırı doyma eğilimi gösteren kırmızılar için geçerliydi.

Portre modu, gördüğümüz en iyi modlardan biri, arka planı bulanıklaştırırken konunuzun kenarlarını kolayca seçiyor. Yakın çekim piksel gözetleme yaparsanız, bunun mükemmel olmadığını göreceksiniz, ancak çok iyi. Bu, arka kameranın yanı sıra 32MP ön kamera için de geçerli.

Video ve Çekimler

Video kısmı da oldukça iyi. Stabilizasyon hem gündüz hem de gece eksik. Özellikle geceleri yürürken biraz titreme göreceksiniz. Bununla ilgili hayal kırıklığı yaratan şey, bu özelliğin ön kamerada da mevcut olması diyebiliriz. İki nesil geriye giderek test ettiğimiz önceki Samsung telefonları, ön kameralarında her zaman kaya gibi bir sabitlemeye sahipti ve bu; kameralarıyla yürümeyi ve konuşmayı seven vlogger’lar için ideal hale getirdi. Bu yüzden S21 FE biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Geceleri, ortam ışığı olduğu sürece kesinlikle harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Keskin kenarı olmayan herhangi bir şeye baktığınızda hem ultra geniş sensör hem de telefoto sensör ayrıntılarını kaybediyor. Bu, metnin iyi olacağı, ancak bir heykelin dokusunun kaybolacağı anlamına geliyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü düşük ışık performansı sadece bu telefonun değil çoğu kameranın sınırlarını zorluyor. Geceleri video çekimi harika değil, aynı zamanda korkunç da değil.

Zoom, 3x telefoto lensin ötesinde harika değil. Galaxy S21 FE, 30x’e kadar hibrit yakınlaştırma yeteneğine sahip, ancak çok da iyi değil. Çözünürlük ay çekimleri için harika olmasa da, Samsung’un AI sahne algılama özelliği size yine de elde çekilmiş harika bir ay çekimi sağlıyor.

Artıları

Güçlü özellikler

İyi kameralar

Etkileyici 120Hz ekran

Bir amiral gemisi için iyi fiyat

Eksileri

Dokunmatik ekran sorunları

Pil ömrü

Şarj etmek uzun zaman alıyor

Neden Satın Alınır ?

Güzel görünen orta büyüklükte bir ekran istiyorsanız

Samsung Galaxy S21 FE, kardeşleriyle benzer ekran özelliklerine sahip olsa da boyut olarak aralarında en hoş olanı duruyor.

Galaxy S21’in kamerasını daha ucuza almak istiyorsanız

birkaç küçük değişikliğe rağmen, Galaxy S21 FE temelde ana seri kardeşleriyle aynı kamera özelliklerine sahip.

İnce bir cep telefonu istiyorsanız

Samsung Galaxy S21 FE’yi ince gövdesi ve hafifliği ile elde tutması rahat bulduk; bu nedenle kalın bir cihaz istemiyorsanız bu iyi bir seçenek.

Neden Satın Alınmaz ?

Galaxy S21’i daha ucuza bulabilirsiniz

Samsung Galaxy S21, çoğu yönden FE kardeşinden daha iyi özelliklere sahip bir telefon; bu yüzden daha ucuza bulursanız, satın alın. Alternatif olarak, yakında çıkacak olan S22’yi bekleyebilirsiniz.

Hızlı şarja ihtiyacınız varsa

Galaxy S21 FE’nin 25W gücü kesinlikle hızlı değil. Bu, cihazın tam olarak açılmasının bir saatten fazla sürdüğü anlamına gelmez ve cihazınızı şarj etmek için hızlı dönüş sürelerine ihtiyacınız varsa, daha iyi seçenekler var.

Uzun ömürlü pil istiyorsanız

Galaxy S21 FE’nin tam bir gün dayanmasını sağlamak için çok direndik fakat en fazla bir gün dayanabildi. Bu yüzden daha iyi pile sahip cep telefonu istiyorsanız, daha iyi bir telefon alın.