Samsung Galaxy Z Flip 3 İncelemesi

Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung’un katlanabilir telefon hedefleri için stratejide büyük bir değişime işaret ediyor. Şirket, katlanabilir cihazlarını daha fazla insanın kullanımına sunacağına söz verdi ve sözünü de tuttu. Bunu yapabilmenin en büyük etkeni ise fiyatları düşürmek oldu. Samsung Galaxy Z Flip 3, bir önceki modelden daha düşük bir fiyatla geliyor ve geliştirilmiş özellikler sunuyor. Şimdiden kapış kapış satılan Samsung Galaxy Z Flip 3’ü masaya yatırıyoruz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Flip 3 Ön İncelemesi

Tasarım

Samsung, Z Flip 3’te kasanın içini ve dışını yeni malzemelerle elden geçirdi ve görünümü güncelledi. Donanım açısından bakıldığında, Z Flip 3, öncekilerden daha iyi. Orijinal Galaxy Z Flip ve Z Flip 3 5G’nin neredeyse aynı cihazlar olduğunu belirtmekte fayda var. Gövde ve çoğu özellik aynı, yükseltilmiş bir işlemci ve tabii ki 5G eklenmesi dışında.

Önce yapısından bahsedecek olursak, Z Flip 3, Z Fold 3‘te de karşımıza çıkan Zırh Alüminyum ve Corning Gorilla Glass Victus‘u benimsiyor. Bu güncellemeler Z Flip 3’ü daha sağlam hale getiriyor. Samsung, Zırh Alüminyum’un 7.000 serisi alüminyumdan daha güçlü olduğunu ve Gorilla Glass Victus’un geliştirilmiş kırılma ve çizilme koruması ile şu anda Corning’in sunduğu en iyi ürün olduğunu söylüyor.

Samsung, orijinal Z Flip’te kavisli olan cam panellerin şeklini de değiştirdi. Z Flip 3 cam, metal çerçeveye giren daha basit dikdörtgen panellerle düzleştirilmiş. Genel şekil biraz aerodinamik hale getirildi. Samsung köşeleri küçük bir dereceye kadar yuvarladı ve metal çerçevenin kendisi daha yumuşak bir kontura sahip oldu. Z Flip 3, önceki modellerinden daha bloklu bir görünüme sahip ancak biraz küçültülmüş boyutları, kapalıyken bile oldukça düzgün bir cihaz olmasına yardımcı oluyor.

Menteşe her zamanki gibi güçlü. Samsung, eski telefonlardan temel menteşe tasarımına geçti, bu da telefon açıldığında kat izinin tamamen kaybolduğu anlamına geliyor. Menteşe, ayarladığınız herhangi bir açıyı benimsiyor. Bu, Z Flip 3’ün küçük derme çatma bir dizüstü bilgisayar gibi oturmasını sağlıyor ve size fotoğraf çekerken telefonu kendi tripodu olarak kullanma özgürlüğü tanıyor. Menteşede yay olmadığı için telefonu tek elle açmak emek istiyor. Öte yandan, telefonu tek elle kapatmak oldukça kolay.

Ekran

Samsung, ekranın dayanıklılığını da artırdı. Ekran, gücünü %80’e kadar artıran gerilebilir bir PET (polietilen tereftalat) film ile kaplandı. Bu şekilde daha sağlam hissettirdiğini söyleyebiliriz. Bu, Z Flip 3’ü daha az kırılgan bir donanım haline getirmeye gerçekten yardımcı oluyor.

Telefon, suya karşı koruma için bir IPX8 derecesine sahip. Bu çok büyük bir yükseltme ve Z Flip 3’ün çekiciliğini gerçekten artırıyor. Z Fold 3’te olduğu gibi telefon toza karşı değil, sadece suya karşı korumalı. IPX8 derecesi, telefonun 1,5 metreye kadar suda 30 dakikaya kadar kalabileceği anlamına geliyor.

Samsung, kontrollere ve diğer işlevsel öğelere erişimi kolay tuttu. Telefonun bir tarafında birleşik ekran kilidi düğmesi/parmak izi okuyucusu bulunuyor. Çerçeve ile aynı hizada, bu da bazen bir şeyi bulmayı zorlaştırıyor, ancak okuyucu bir kez eğitildikten sonra fevkalade hızlı ve doğru çalışıyor. Ses seviyesi geçişi mükemmel seyahat ve geri bildirime sahip. Telefon, şarj ve veri aktarımı için USB-C kullanıyor. SIM yuvası, tek bir SIM kartı barındırıyor ancak genişletilebilir hafıza kartlarını desteklemiyor. Telefona bir eSIM de yerleştirilmiş.

Samsung, tüm bu değişiklikleri telefonun temel kullanım durumunu değiştirmeden yaptı. Z Flip 3, daha taşınabilir bir şey yaratmak için ikiye bükülen normal boyutlu bir levha kullanıyor. Katlandığında köşegen boyunca 4,2 inç olan Z Flip 3, 6.7 inçlik ekranının gerektirdiğinden çok daha cep dostu. Telefonu daha az bir angarya haline getiren azaltılmış parmak izini gerçekten takdir ediyoruz. Yer alanınız sınırlıysa, Z Flip 3 ihtiyacınız olan telefon olabilir.

Ana ekran, birkaç güncelleme için büyük ölçüde Z Flip 5G’den alınmış. Birincisi, Samsung ekranı koruyan malzemeleri güçlendirdi ve ikincisi, yenileme hızı 120Hz’e yükseltildi.

Yukarıda belirtildiği gibi, 6,7 inç Dinamik AMOLED Infinity Flex Ekran, dayanıklılığı artıran yeni bir koruyucu katmana sahip. Orijinal Z Flip’i deneme fırsatınız olduysa, Z Flip 3’ün ekranının gelişmiş hissini hemen fark edeceksiniz. Z Fold 3’e benzer şekilde, Z Flip 3’ün dış katmanı inanılmaz derecede yansıtıcı ve bu da zaman zaman normalden daha fazla parlamaya neden oluyor.

425 ppi piksel yoğunluğuyla Z Flip 5G ile aynı 2.600 x 1.080 çözünürlüğe sahip ve her zamanki gibi keskin ve renkli görünüyor. Telefonu açık havada kullanırken hiçbir sorun yaşamadık. Uyarlanabilir 120Hz yenileme hızı gerçekten iyi bir izlenim bırakıyor. 22:9 en boy oranı sayesinde ekranın şekli uzun, dar ve bu ekstra pürüzsüzlük sayesinde sosyal medya akışlarınız arasında gezinmek için doğal bir yer. Ekranda ne olduğuna bağlı olarak değişen uyarlanabilir yenileme hızı, pil ömründen tasarruf etmek istiyorsanız standart 60Hz’e ayarlanabiliyor.

Olumsuz tarafı, ekranın ortasındaki kat, ekran açık veya kapalı olsa da çıplak gözle hala açıkça görülebiliyor. Kırışıklık hala bazı insanları rahatsız etse de, ikiye bükülen bir cam parçası için Galaxy Z Flip 3’ün ekranı gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Fakat kaç sene dayanacağına dair bir fikrimiz yok.

Kapak Ekranı

Eski Galaxy Z Flip telefonlar, saati ve flaş bildirimlerini göstermekten biraz daha fazlasını yapan küçük 1.1 inçlik bir şeride sahipti. Z Flip 3, kaydırma hareketi sayesinde çok daha fazla işlevsellik sunan tamamen yükseltilmiş 1,9 inç Süper AMOLED panel sunuyor.

Varsayılan olarak, Kapak Ekranı her zaman açık ekran gibi duruyor. Cama dokunmak saati, tarihi ve pil seviyesini gösteriyor, ancak isterseniz bunu her zaman açık olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefon kilitliyken yapabileceğiniz tek şey saati görüntülemek. Telefonun kilidini parmak izi okuyucu ile açınca da widget erişimi sunuyor.

Kapak Ekranı ayrıca bir kamera önizleme işlevini de destekliyor, böylece selfie çekmek için telefonun ana kameralarını kullanabilir veya fotoğrafını çektiğiniz kişilerin çekimi siz çekmeden önce görmelerini sağlayabilirsiniz. Kapak Ekranının dar sınırları içindeki görünüm ideal değil, ama bu da bir şey. Aracın, standart ve geniş açılı kameralar arasında geçiş yapmanıza ve telefonun kapalı olmasına rağmen video çekmenize izin vermesini de övgüyle karşılıyoruz.

Kamera

Z Flip 3’ün üç kamerası var. Dış tarafta, f/1.8’de Çift Piksel ve OIS ile standart bir lens ve f/2.2’de bir ultra geniş açılı lens içeren iki adet 12MP lens bulunuyor. Samsung, bu lensleri kaplayan camı Z Flip 5G’de kullanılandan daha sert ve net malzemelerle geliştirdiğini söylüyor. Ekranın üst kısmındaki zımba deliğinde görünen kullanıcıya dönük kamera, f/2.4’te 10MP’lik bir lensten oluşuyor.

Samsung, Galaxy S21 serisi ve Z Fold 3 ile aynı olan kamera uygulamasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Fotoğraf, video, portre ve tek çekim gibi temel çekim modlarının yanı sıra bir dizi farklı çekim modunu da içeriyor. Gece modu ve ağır çekim dahil ikincil modlar bulunuyor. Kontroller basit, anlaşılır ve bariz kontroller sayesinde dış ekran önizlemesi gibi gelişmiş özelliklerle etkileşim kurmak kolay. Fakat kamerası daha iyi olabilirdi. Yine de Samsung maliyeti azaltmak adına düşük bütçeli lensler kullanmış olabilir ki bunu takdir ediyoruz.

Yakınlaştırma çoğunlukla dijital kırpma yoluyla gerçekleştiriliyor. Ultra geniş kamera, çekimleri 0,5x hızında gerçekleştiriyor. Gündüz geniş açılı çekimlerin renginden ve pozlamasından yeterince memnun kaldık, ancak köşelerde biraz bozulma olduğunu fark ettik. Ana lens diğer her şeyi hallediyor, yani 10x’e kadar yakınlaştırma sunuyor. Beklendiği gibi, yaklaşık 4x’e kadar yakınlaştırma oldukça kullanışlı. Maksimum yakınlaştırma ise o kadar da iyi sayılmaz.

Portreler ve selfieler de iyi. Portre çekerken, kamera oldukça iyi bir kenar algılama işi yapıyor ve oldukça eşit bulanık arka planlar sunuyor. Dahili selfie kamerası hem normal çekimler hem de portreler çekiyor. Ayrıca, çekime daha fazla kişiyi veya daha fazla arka planı dahil edebilmeniz için geniş açılı lensler arasında geçiş yapmak için bir olanak da bulunuyor. Kenar algılama o kadar iyi değil ve arka planlar bazen aşırı bulanık, bu da onları doğal görünmemelerine neden oluyordu. Ayrıca selfie kamerasında da biraz hata payı var.

Telefonda, 60 fps’de 4K çözünürlüğe kadar video çekimi mümkün Bu oldukça standart bir teklif, ancak çoğu rakip 1.000 dolarlık amiral gemisi telefonlar tarafından sunulan 8K yeteneklerinin gerisinde kalıyor. Z Flip 3, ince ayrıntıları, hareketi ve rengi yakalayan sağlam videolar çekiyor.

Pil

Pil kapasitesi, Samsung’un nesilden nesile aktardığı başka bir özellik. Z Flip 3, telefonun her iki tarafında yarı yarıya bölünmüş 3.300 mAh pile sahip.

Dikkatli kullanıldığında, telefon tam bir gün geçirebiliyor. Ancak bu, telefonu açmak yerine saatler geçtikçe bildirimleri görüntülemek için kapak ekranından tam olarak yararlanmak anlamına geliyor. Varsayılan 120Hz uyarlamalı moda ayarlanmış ekran ile ekran açık kalma süresi dört saatin biraz üzerindeydi. Bu, aynı fiyat aralığındaki modern amiral gemilerinden beklediğimiz altı saatlik minimum sürenin çok gerisinde.

Samsung, telefonun güç tüketimini optimize etmenin birçok yolunu sunuyor. Her şeyden önce, ekranı tutarlı bir 60Hz’e çevirebiliyor, ayrıca parlaklığı, zaman aşımı süresini ve benzerlerini kontrol edebilirsiniz. Arka plan uygulamalarını kapatmayı veya benzer güç tasarrufu özelliklerinden yararlanmayı da seçebilirsiniz.

Telefon, şarj kısmında biraz yavaş kalıyor. Kablolu şarj yalnızca 15W ile sınırlı ve kutuda şarj cihazı yok bu nedenle kendinizinkini sağlamanız gerekiyor. Kapak tarafında, pil bir amiral gemisi için oldukça küçük ve şarj olması 4.000 mAh veya 5.000 mAh pilin yapacağı kadar uzun sürmüyor. Telefon bir saat 40 dakika içinde sıfırdan şarj oldu. Bu gerçekten kötü değil.

Kablosuz şarj 10W ile daha yavaş kalıyor. Pili kablosuz olarak sıfırdan şarj etmek iki saatten fazla sürdü. Z Fold 3 gibi, ters kablosuz şarj da 4,5W ile sınırlı; bu, pilin kendisinin daha düşük toplam kapasitesi göz önüne alındığında, oldukça yavaş ve acil durumlarla en iyi şekilde sınırlı.

Performans

Z Flip 3, Qualcomm Snapdragon 888‘i saygın bir 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. Snapdragon 888, şu anda piyasadaki en yüksek performanslı işlemcilerden biri ve bol miktarda güç sağlıyor.

Günlük bir cihaz olarak Z Flip 3 mükemmel çalışıyor. Telefonla ilgili her deneyim hızlıydı. Uygulamalar göz açıp kapayıncaya kadar açılıyor, ekranlar sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyor ve yavaşlamıyor. Oyun konusunda da iyi performans gösteriyor.

Samsung, 6GHz altı ve mmWave 5G‘nin yanı sıra Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 anlamına gelen en yeni kablosuz özelliklerini ekledi. İndirme hızları her açıdan etkileyiciydi, ancak yüklemeler Z Fold 3’te gördüğümüzün biraz gerisinde kaldı. Telefon, Samsung One UI 3.1 çalıştıran Android 11 ile birlikte geliyor.

Samsung, sektörde sınıfının lideri olan üç yıllık sistem güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri sözü verdi. Bir kullanıcı arayüzünün kendisi, Z Fold 3, Galaxy S21 ve diğer modern Galaxy telefonlarında bulunan sürümle aynı. Biraz ağır ancak özelleştirme söz konusu olduğunda çok fazla esneklik sunuyor.

Alınır Mı?

Galaxy Z Flip 3, daha sert bir ekran ve bir IPX8 derecesi de dahil olmak üzere önceki modele göre çok sayıda yükseltme içeriyor ve bir önceki modelden biraz daha ucuz. Samsung’un katlanabilir sektörde çok az rakibi var. Motorola Razr 5G ile Huawei Mate X2 de nadir bulunabilir olmasına rağmen bu alanda Z Flip 3 ile yarışıyor. Z Flip 3, performans konusunda oldukça başarılı fakat kamera konusunda biraz geride kalıyor. Yine de tasarım açısından harika. Eğer performansı yüksek, şık bir telefon arıyorsanız Z Flip 3 tam size göre. Fakat ekranın ne kadar süre dayanabileceğini bilmediğimizi de tekrar belirtelim. Kamera konusunda daha başarılı bir katlanabilir telefon talep ediyorsanız Huawei Mate X2‘yi deneyebilirsiniz. Takdiri size bırakıyoruz.

Artıları

-Mükemmel yapı kalitesi

-Katlandığında kompakt oluşu

-Geliştirilmiş ekranlar

-IPX8 derecesi

-Üst düzey performansı

Eksileri

-Bazı özellikler daha geleneksel telefonların gerisinde kalıyor

-Pil ömrü

-Ortalama kamera performansı

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Fold 3 İncelemesi