Samsung Galaxy Z Flip 3 Ön İncelemesi

Samsung’un yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip 3, kardeşi Z Fold 3 ile birlikte geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Yeni katlanabilir telefon, küçük olmasıyla dikkatleri çekiyor. Üstelik geçen seneki modelden bir tık daha düşük fiyat etiketiyle daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Gelin bu yeni teknoloji harikasını birlikte inceleyelim.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Flip 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Teknik Özellikler

Samsung Galaxy Z Flip 3 teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080 piksel çözünürlük, uyarlanabilir 120Hz yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED Infinity Flex

Kapak ekranı: 1,9 inç, 260 x 512 piksel çözünürlük, Süper AMOLED

İşletim sistemi: Android11

RAM: 8GB LPDDR5

Depolama: 128GB dahili depolama (256GB kullanılabilir) UFS3.1

Kameralar: 12MP f/1.8 geniş açılı kamera ve 12MP f/2.2 ultra geniş kamera. 10MP f/2.2 kapak kamerası. 10 MP selfie kamerası.

Donanım

İlk Z Flip modeline göre biraz daha küçük hacme sahip bir telefon var karşımızda. Samsung, telefonun genişliğini ve boyunu biraz azaltmış, aynı zamanda kalınlığını da 6.9 milimetreye düşürmüş. Kapalıyken toplam kalınlık 17.1 milimetreyle bir tık daha düşürülmüş.

Telefonun dışında mat bir yüzey, iki arka kamerayı da barındıran dış kapak ekranı için parlak bir şerit ve sırt boyunca Samsung kazınmış harika bir menteşe ile inanılmaz derecede iyi yapıldığını söyleyebiliz. Neredeyse avuç içi boyutunda olan telefon, taşınılabilirlik için yaratılmış adeta.

Üstten tutup çevirerek açmak ise tam anlamıyla tatmin edici bir his veriyor. Kapak ekranı, sevimli Dynamic OLED katlanabilir ekranı ortaya çıkarıyor. Z Fold 3’te olduğu gibi ekranda menteşe bölgesinde bir katlanma yeri var ama o kadar belirgin değil ve geçmiş Fold’lara göre gayet iyi durumda.

Samsung, güç düğmesi ve kapasitif parmak izi sensörü olarak işlev gören neredeyse mükemmel bir yan düğmeye sahip. Dolby stereo hoparlör, ses dinlerken ve film izlerken harika ses çıkarıyor.

Arkadaki iki kamera kurulumu oldukça geleneksel ve S21 serisinde gördüğümüz gibi bir özelliğe sahip değil. Ön kapak ekranı kameralara bitişik, ancak telefon açıldığında etkinleştiğini sanmıyoruz.

Yazılım

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Android 11 ve Samsung One UI 3.1.1 ile piyasaya çıkıyor. 1 Temmuz 2021 aylık Android güvenlik güncellemesi de sunduğunu hemen belirtelim.

Z Flip 3’teki yazılım, oldukça standart bir Samsung Android deneyimine sahip S21 serisinde gördüğümüze benzer diyebiliriz. Kapak görüntüleme işlevselliğini keşfetmemiz ve bu form faktöründe hangi benzersiz katlanabilir yazılım öğelerinin bulunduğunu incelememiz gerekiyor. Kameranın bazı benzersiz Flex Modu işlevleri var, ancak Google Duo veya Teams ile video konferans gibi şeyleri de merak ediyoruz.

İlk Kullanım Deneyimleri

Z Flip 3’ün genişliği elde harika bir his veriyor ve bir süredir kullandığımız daha dar telefonlardan biri. Bunun onu kullanmamızı etkileyebileceğini düşündük ama manzarada film izlemek bile harika bir deneyim sağlıyor. Klavyenin bu boyuttaki bir cihaza nasıl dayandığını zamanla göreceğiz. Daha detaylı bir incelemeyi kısa zamanda yayınlamayı planlıyoruz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Fold 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri