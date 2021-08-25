Samsung’un Katlanabilirleri Aşırı Talepten Muzdarip Oldu

Birkaç hafta önce Samsung, en yeni katlanabilir akıllı telefonlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, 11 Ağustos’ta ön sipariş almaya başladı ve en geç 27 Ağustos’ta teslimat sözüyle görücüye çıktı.

Yeni katlanabilir akıllı telefonların genel satışlarının da 27 Ağustos’ta başlaması planlanıyor ancak Güney Koreli şirketin talebe yetişemediği ve sevkiyatları ertelediği söyleniyor.

Galaxy Z Fold 3 ile Galaxy Z Flip 3 satın alanlar nakliye gecikmeleriyle ilgili e postalar alıyor. Ayrıca bazı müşterilerin sevkiyatının Eylül ortasına kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.

Samsung, bunun yeni piyasaya sürülen ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle olduğunu söylüyor. Geçmiş raporlar zaten Samsung’un katlanabilir telefonlarının büyük talep gördüğünden söz etmişti.

Geçen haftanın sonunda, yeni katlanabilir telefonlar için ön siparişlerin 450.000 adet sınırını geçtiği ve ön sipariş döneminin sonunda 600.000 adede ulaşacağı tahmin ediliyordu. Kilidi açılmış model de karışıma dahil edilecekse, sayılar 800.000 adede ulaşabilir. Bağlam olarak, Samsung Galaxy Z Fold 2 piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 80.000 ön sipariş aldı.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Fold 3 İncelemesi