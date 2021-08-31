Oppo Yeni Katlanabilir Telefonuyla Piyasayı Alt Üst Edecek!

Oppo, Samsung’un Z Fold 3 akıllı telefonuyla rekabet etmeye hazırlanıyor. Daha önce söylendiği gibi, Oppo’nun yakında yeni bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefon yakın zamanda satışa sunulabilir.

Oppo katlanabilir telefon, düşük sıcaklıkta polikristal oksit (LTPO) ekrana sahip olacak. Akıllı telefon ColorOS 12 ile çıkacak ve Android 12 ile desteklenmesi bekleniyor. Özellikler konusunda pek bir şey bilinmiyor.

Bunun dışında akıllı telefon gerçekten de pazardaki tüketiciler için cazip bir katlanabilir seçenek olacak. Cihazın amiral gemisi sınıfı özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklenebilir ve birden fazla ekrana sahip olabilir.

Belki de Oppo bu yeni nesil katlanabilir telefonunu N serisi adı altında satışa sunulabilir. Telefona dair teknik detaylar henüz gizli olsa da iyi kamera özellikleri sunması bekleniyor. Telefonun çok yakında satışa sunulacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

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