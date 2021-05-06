Oppo Katlanabilir Telefonunu Görücüye Çıkaracak!

Oppo, bu ay içerisinde Reno 6 serisi akıllı telefonları tanıtacak. Yeni bilgiler, Çinli üreticinin katlanabilir ekranlı kapaklı bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Güvenilir bir kaynak, şirketin ilk katlanabilir telefonuna dair detayları paylaştı.

Tahminlere göre, Oppo’nun kapaklı katlanabilir telefonu kadın odaklı bir cihaz olacak. Açıldığında, yaklaşık 7 inç ve katlandığında 2 inç olarak şık bir tasarımla gelecek.

Ek olarak, cihazın bir LTPO ekran teknolojisi ile donatılacağı söyleniyor. Bu, kapaklı telefonun dinamik bir yenileme hızını desteklemesini mümkün kılıyor. Ne yazık ki kaynağımız telefonun teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Source/LetsGoDigital

Son raporlar, Samsung’un Çin dahil farklı pazarlarda Temmuz veya Ağustos aylarında Galaxy Z Flip 3’ü piyasaya süreceğini gösteriyor. Muhtemelen, Oppo’nun bu telefonu Z Flip 3’e rakip olacak.

Motorola’nın, Motorola Razr 5G‘nin üst modelleri de bu yıl 3. veya 4. çeyrekte duyurması bekleniyor. Diğer ana akım akıllı telefon markalarının bu yıl kapaklı bir katlanabilir telefonu piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz bilinmiyor.