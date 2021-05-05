İşte Samsung Galaxy Z Flip 3’ün Tasarımı – Muhteşem Detaylar!

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3, bir süredir söylentilere konu oluyor. Bugün telefonun tanıtım videosuna kıyasla birebir yapılan bir tasarım modeli yayınlandı. Grafik tasarımı tanınmış birine ait.

Galaxy Z Flip 3, çift tonlu bir tasarıma sahip olarak görülüyor. İkincil ekranı ve dikey çift kamera sistemini barındıran siyah renkli bir üst kısma sahip. Kalan kısım farklı bir renk bulunduruyor. Telefonda gri, beyaz, mor, yeşil, siyah, bej, mavi ve pembe gibi 8 farklı renkte olabileceğine dair söylentiler var.

Galaxy Z Flip 3’ün dış yüzeyi Corning Gorilla Glass Victus tarafından korunuyor. Daha iyi dayanıklılık için yenilenmiş bir çerçeve ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, cihazın su direnci desteği ile geleceği söylentiler arasında.

Galaxy Z Flip 3, 12 megapiksel bir ana kameraya ve arkada 12 megapiksel bir ultra geniş lense sahip olabilir. Dış ekranın boyutunun ise 1.83 inç olduğu söyleniyor. Daha büyük ekran, kullanıcıların cihazı açmaya gerek kalmadan muhtemelen tüm metin mesajını okumasına izin verecek.

Telefonun ana ekranı, bir delik tasarımına sahip olmaya devam edecek gibi görünüyor. Önde 10 megapiksel kamera ile donatılabilir. Cihazın altında hangi işlemcinin bulunacağı belli değil. Detayları sizlerle aktarmaya devam edeceğiz.