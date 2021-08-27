Samsung One UI 4.0 (Android 12) Yakında Geliyor!

Google’ın Eylül ayında Android 12 işletim sistemini piyasaya sürmesi planlanıyor. Akıllı telefon üreticilerinin de aynı zamanda son Android sürümlerini açıklayacak. Örneğin Oppo, ColorOS 12‘yi 13 Eylül’de duyurabilir. Benzer şekilde, yeni raporlara göre Samsung, aynı ay içinde One UI 4.0‘ı da tanıtabilir.

Samsung, resmi Android 12 Beta programına katılmayan tek büyük Android şirketi olarak kaldı. Güney Koreli teknoloji devi bu konuda Google ile hiçbir zaman el ele vermediği için bu yeni değildi. Ancak şirket, diğer markalar gibi mobil yazılımı için kendi beta programını çalıştırmasıyla biliniyor.

Geçen ayın sonlarında Samsung, Galaxy S21 serisi için Android 12 tabanlı One UI 4.0 beta’nın gelişini resmen duyurdu. Bir kaynak, beta girişiminin Ağustos ayı sonlarında başlayabileceğini bile açıkladı. Ne yazık ki bugüne kadar bu konuda firmadan tek bir açıklama yapılmadı.

İşin iyi tarafı, Geekbench’te Android 12 çalıştıran bir Galaxy S21 Ultra görüldü. Aynı şekilde Samsung, Android 12 desteği eklemek için One Hand Operation+ uygulamasını güncelledi.

Bu, açıkça Android 12 tabanlı One UI 4.0 beta sürümlerinin hazır olduğunu ve Samsung tarafından test edildiğini gösteriyor. Firmanın herkese açık beta test kullanıcılarını işe almaya başlaması yakında gerçekleşebilir.

Android 12’nin en önemli özelliklerinden biri “Material You” tasarımı diyebiliriz. Şu an itibariyle, Samsung’un bunu uygulayıp uygulaymayacağı bilinmiyor. Bildiğimiz, en son yazılımın Snapdragon 888/Exynos 2100 ve yenilenmiş bir Samsung Notes uygulaması için optimizasyon getirdiği söyleniyor.

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