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Android telefonlarda güncelleme, kullanıcı için büyük önem arz ediyor zira yazılım güncellemeleri telefonun performansını da etkiliyor. Bu kapsamda Google, Pixel telefonlarında uzun zamandan beri, 7 yıl hem yazılım hem de güvenlik güncellemesi sunmakta. Samsung ise yalnızca üst segment için Galaxy S24 serisinden bu yana uzun güncelleme süresi sunmakta idi. Şimdi ise Samsung giriş ve orta seviye telefonlarda güncelleme süresini uzatıyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Giriş ve Orta Seviye Telefonlarda Güncelleme Süresini Uzatıyor!

Samsung giriş ve orta segment telefonlarda genellikle 2 yıllık Android ve 2 yıllık güvenlik güncellemesi sunmakta idi. Kısa bir süre önce de Galaxy S24 serisinden sonra üst seviye telefonlarında 7 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi sunmaya başladı. Android ve güvenlik güncellemesi süresi artık alt segment telefonlarda da uzun olacak. Bu kapsamda ilk telefonun Samsung Galaxy A16 5G olması bekleniyor.

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Yazılım ve güvenlik güncellemesi kullanıcılar için oldukça önemli. Zira cihazın güncel kalmasının yanı sıra hızı ve performansı da Android güncellemesinden etkilenmekte. Eski model telefonlarda en sık görülen problemlerden olan “yavaşlık”;hem cihazın yorulması hem de Android sürümünün eski olmasından kaynaklanabilmekte.

Samsung Galaxy A16 5G 6 Yıl Android Güvenlik Güncellemesi Alacak

Samsung orta ve giriş seviyesi telefonlarda 2 yıl Android 2 yıl da güvenlik güncellemesi olacak şekilde totalde 4 yıllık güncelleme sunmakta idi. Ancak artık bu süre 6 yıla çıkacak; 6 yıl Android ve 6 yıl da güvenlik güncellemesi sunulacak. Samsung hali hazırda amiral gemisi ve üst segment telefonlarında 7 yıllık güncelleme sunmakta. Bu güncelleme süresine ise Galaxy S24 serisi ile başladığını aktaralım.

Galaxy A16 5G Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Samsung Galaxy A16 5G’nin 2024 bitmeden lanse edilmesi bekleniyor. Cihazın şimdiye dek pek çok özelliği ortaya çıktı. Bu kapsamda cihazın Exynos 1330 yonga seti ve MediaTek Dimensity 6100+ işlemcili iki farklı model ile tanıtılabileceği söylenmekte.

6,7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek olan cihaz, 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panel barındırmakta. Bunların yanı sıra cihazın 8 GB’a kadar RAM belleğe ve 256 GB’a kadar olan depolama alanı opsiyonlarına sahip olacağı da söylenmekte. Daha uzun güncelleme destekleri ile uzun süre boyunca telefonun performansından ödün vermeyeceği söylenebilir.