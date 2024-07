Ana Sayfa » Android Haberleri Samsung One UI 7 Güncellemesi Özellikleri Belli Oldu Android Haberleri Samsung One UI 7 Güncellemesi Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 2 Görüntüleme

Samsung’un bir süredir One UI 7 güncellemesi üzerinde çalıştığı bilinmekteydi. Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi bazı Samsung cihazlara kullanıcı ara yüzü iyileştirmesi getirecek. Güncellemenin beta sürümü kısa bir zaman içinde yayınlanacak ancak Samsung One UI 7 güncellemesi özellikleri şimdiden ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Samsung One UI 7 Güncellemesi Özellikleri Belli Oldu

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yakın tarihte yayınlamaya başlayacak. Kullanıcı ara yüzünün tasarımını değiştirecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak olan bu güncellemenin özellikleri şimdiden sızdırıldı. Ara yüz tasarımında farklılıklar yaratacak bu güncelleme kapsamında yapılacak büyük değişimlerden biri bildirim panelinde yapılacak.

En güncel Android haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bildirim paneli daha yuvarlak hatlarla gelecek ve ekran da iki ayrı parçadan oluşacak. One UI 7 güncellemesi kapsamında ilk sayfa hızlı ayar opsiyonlarını, ikinci sayfa ise bildirimleri barındıracak. Yani tasarım görselleri bazıları tarafından iOS tasarımına benzetildi. Bunun yanı sıra One UI 6 güncellemesindeki tasarımın biraz daha değiştirilmiş şekline de benzemekte.

One UI 7 güncellemesi ile ara yüzdeki simgelerin tasarımlarında da farklılıklar yapılacak. Bu bağlamda saat, kamera, kişiler, hava durumu, galeri ve benzeri gibi simgeler değiştirilmiş durumda. Bununla birlikte bazı simgelerde ise daha büyük değişiklikler söz konusu. Güncelleme ile birlikte, ayarlar bölümüne de kaliteyi artırıcı özelliklerin geleceği söylenmekte.

One UI 7 2024’te Yayınlanacak

Samsung yeni güncellemesi ile kamera kısmında da değişiklikler yapmış durumda. Bu kapsamda güncelleme ile birlikte artık çekim modları ekranın alt kısmında yer alacak. Kamera ara yüzü bu güncelleme ile sadeleştirilerek, kullanıcı dostu bir hale getirilecek.

Bunların yanı sıra One UI 7 güncellemesi, animasyon ve yapay zeka alanlarında da daha gelişmiş bir yapı sunacak. AI teknolojisi bu güncelleme ile daha aktif bir hale gelecek. One UI 7 ile Continuity özelliğine görüntülü aramayı da dahil etmekte. Continuity, farklı Samsung Galaxy cihazlarında sesli arama ve mesajlara cevap verebilme özelliği olarak bilinmekte ve şimdi buna bir de görüntülü aramalara cevap verebilme özelliği eklenmiş durumda.

Samsung Temmuz ayı sonuna kadar One UI 7.0 ilk beta sürümünü yayınlaması beklenmekte. Bunun yanı sıra birkaç ay boyunca beta sürümleri Samsung’un bazı üst segment telefonlarında yayınlanacak. Bu telefonlar arasında Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ve benzeri gibi cihazlar yer almakta.

Beta sürümünün akabinde asıl One UI 7 sürümü ise 2024 yılı bitmeden Samsung’un pek çok cihazında yayınlanacak. 2024 yılında güncelleme almayan bazı cihazlara ise 2025’in ilk üç ayına kadar güncelleme gelmiş olacak. Kullanıcı dostu bu ara yüz güncellemesi heyecanla beklenmekte.