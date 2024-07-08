Microsoft Çin’de birkaç kez güvenlik problemleri yaşamıştı. Verileri korumak için önlemler alan şirket çalışanlarını iPhone’a yönlendirdi. Android ve iPhone arasında bir tercih yapan Microsoft çalışanlarına iPhone kullanın uyarısında bulundu. Şirket Android yerine iPhone’u tercih etti. İşte ayrıntılar…

Microsoft Çalışanlarına iPhone Kullanın Uyarısında Bulundu!

Çin’de yaşanan veri ihlalleri sebebiyle Microsoft birtakım önlemler almaya çalışıyor. Büyük güvenlik açıkları ile karşı karşıya kalan şirket Android yerine iPhone’u seçti. Bloomberg’te yer alan habere göre Microsoft Çin’deki bütün çalışanların iPhone geçmelerini istedi. Şirket Android cihazların ofise dahi getirilmemesini istiyor.

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Microsoft bu stratejisi ile Çin’de Android cihazlarda meydana gelen güvenlik açığı probleminden kurtulmayı hedefliyor. Bunların yanı sıra Çin hükümeti bazı kısıtlamalar getirerek Google Play Store’un kullanımını yasakladı. Bu uygulama aslında ABD – Çin teknoloji savaşlarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Zira ABD’nin özellikle Huawei’ye uyguladığı ambargoları hepimiz biliyoruz.

Google Play Store’un Çin’de kullanılamaması sebebi ile Microsoft Authenticator güncellemelerini gerçekleştiremiyor. Microsoft güvenlik güncellemelerini gerçekleştiremediğinden dolayı cihazların tam korunamadığını söyleyerek, çalışanlarını uyardı. iPhone model cihazlar ise şirketin mobil cihaz yönetimi aracılığı ile güvenlik güncellemelerini yapabilmekte.

Microsoft Android Yerine iPhone’u Seçti

Microsoft’un söz konusu yeni politikası 2024 Eylül ayında uygulamaya konulacak ve o tarihten itibaren çalışanlar ofise mecburen iPhone ile gitmek zorunda olacaklar. Microsoft çalışanları o tarihten itibaren özellikle iş uygulamaları ve e-mail adreslerine yalnızca iPhone aracılığı ile erişebilecek.

2023 yılında Microsoft Çin’de birtakım güvenlik ihlali problemleri yaşamıştı. Bu kapsamda Microsoft çalışanlarının e-mail hesapları çalınmıştı. Bu olayın akabinde 2024 yılının başında ise yönetici e-mail hesapları hacklenmişti. Tüm bunlar Microsoft’u yeni stratejiler geliştirmeye itti. Bu problemlerden sonra şirket güvenliğe ayırdığı yatırımları artırmaya ve bu alanda daha sıkı çalışmaya karar verdi.

Microsoft şirket içi Anroid’i yasaklayıp Apple telefonlara yönlendirmesi de elbette stratejinin bir parçası. Şirketin yeni politikaları ise Eylül ayında uygulamaya konulacak. Microsoft’un bu politikalar ile güvenlik açığı problemlerini bertaraf edip edemeyeceği ise ilerleyen süreçte belli olacak.