Android 15 Güncellemesi QPR1 Yayınlandı, İşte Detaylar!

Android 15 güncellemesi QPR1 yayınlandı. Google bu güncelleme ile Android kullanıcılarına muhteşem yenilikler sunuyor. Söz konusu yenilikler Android 15’in ilk büyük güncellemesi ile kullanıcılara sunulurken yapay zeka ve erişilebilirlik konusunda oldukça şaşırtıcı özellikler geliyor. İşte ayrıntılar…

Android 15 Güncellemesi QPR1 Yayınlandı!

Google Android 15 için büyük bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile pek çok yenilik kullanıcılara sunulmakta. Bu kapsamda ilk olarak Expressive Captions’tan bahsedelim. Güncelleme ile gelen bu yenilik, özellikle video izleme deneyimini iyileştirmekte. Expressive Captions ile alkış ve nefes alış gibi sesler alt yazıda belirtilerek sözcüksüz ifade edilen anlar da altyazıya eklenmiş oluyor. Bu özellik görüntülü mesajlarda ve sosyal medya videolarında da kullanılabiliyor.

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Google’ın yayınladığı bu yeni güncelleme ile Lookout uygulamasında bulunan AI da yenilenmekte. Söz konusu uygulama Gemini 1.5 desteğine sahip ve fotoğrafların daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmasını sağlıyor. Örnek verecek olursak, fotoğraftaki nesnelerden kişilerin yüz ifadelerine kadar tanımlayabiliyor.

Güncelleme ile gelen AI entegrasyonu da kullanıcı deneyimini iyileştiren diğer bir yenilik. Bu kapsamda Gemini asistanı bazı popüler uygulamalarla (Spotify gibi) entegre olarak kendi kendine müzik çalabilecek. Bunun yanı sıra e-mail gönderme, birini arama, bazı ayarlarda değişiklik yapma gibi işlevleri kullanıcının yerine yapabilecek.

Anroid 15 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Android 15 güncellemesinden en çok yararlanacak cihazlar daha çok Google Pixel cihazlar olacak. Bu kapsamda Pixel 9 serisi, bağlam tabanlı yanıt önerileri ve benzeri gibi büyük yeniliklere sahip olacak. Bunun yanı sıra ekran görüntüsü uygulaması da değişti ve Circle to Search özelliği eklendi. Bu özellik ile ekran görüntüsünden yapılan aramalar kaydedilerek daha sonra kullanımı mümkün kılınıyor. Bu aşamada Gboard klavyesi ise akıllı yazma özelliği sunuyor.

Android 15’in bu büyük güncellemesi yalnızca amiral gemisi cihazlar için yayınlanmadı; daha geniş bir kitleye hitap etmekte. Bu bağlamda Google Drive tarama moduna yenilikler geldi ve bu sayede belgeler daha iyi taranabiliyor. Ayrıca Emoji Kitchen özelliği ile kullanıcı farklı çıkartmalar oluşturabilmekte. Bunların yanı sıra güncelleme sayesinde fotoğraflar QR kod ile paylaşılabilir hale geldi.