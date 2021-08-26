ColorOS 12’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

ColorOS 12, bir süredir internette haberlere konu oluyor. Daha önce, Ağustos ayında piyasaya sürüleceği söylendi. Ancak yeni bir sızıntı, ColorOS’un bir sonraki sürümünün Eylül ayında yayınlanabileceğini gösteriyor.

Weibo’daki bir gönderiye göre, Oppo’nun AI asistanı Breeno, ColorOS 12’nin piyasa için kesin çıkış tarihi ve saatini açıkladı. Tipster tarafından paylaşılan görsele göre, ColorOS’un bir sonraki sürümünün 13 Eylül’de saat 15.00’te (GMT +8) piyasaya sürülmeye hazır.

ColorOS 12’nin Huawei’nin çoklu ekran özelliğine benzer bir özellik getirmesi bekleniyor. Özelliğin ColorOS Ekranlar Arası Bağlantı olarak adlandırıldığı söyleniyor. Beta testinin bir parçası olarak başlangıçta Çin ile sınırlı olması bekleniyor.

Ancak daha sonraki bir aşamada küresel olarak piyasaya sürülebilir. Anında bağlantı, cihazlar arası dosya aktarımı, pano paylaşımı, görüntü senkronizasyonu ve mesaj senkronizasyonunu destekliyor.

Bu arada, ColorOS 11 son zamanlarda oldukça iyi gidiyor. Oppo’nun mevcut yazılım sürümü dünya çapında oldukça iyi eleştiriler aldı ve şirket ayrıca kullanıcılara düzenli güncellemeler sağlıyor.

Ayrıcz bkz: Oppo, Ağustos 2021 ColorOS 11 Programını Duyurdu