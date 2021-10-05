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ColorOS 12, Küresel Lansman Tarihi Duyruldu!

Küresel pazarlar için ColorOS 12 lansman etkinliğini 11 Ekim'de düzenlenecek. ColorOS 12, kenarsız bir tasarım getiriyor, yani kullanıcı arayüzünün her bir öğesi yarı saydam bir katmana yerleştiriliyor. ColorOS 12'nin duyarlı tasarımı, akıllı telefonlar, tabletler, katlanabilir cihazlar, akıllı saatler ve akıllı TV'ler gibi farklı form faktörleri için uygun olmasını sağlıyor.

Ayşen Sıla

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Oppo, ColorOS 12‘yi Eylül ayında Çin’de duyurdu. Şimdi, markanın uluslararası kanadı, küresel pazarlar için ColorOS 12 lansman etkinliğini 11 Ekim’de düzenleyeceğini doğruladı.

OnePlus ve Oppo telefonları, gelecek yıl birleşik bir işletim sistemi için OxygenOS ve ColorOS’u bırakacak. O zamana kadar Çin’deki Oppo ve OnePlus kullanıcıları, ColorOS 12 güncellemesi almış olacak. Global pazarlarda, OnePlus akıllı telefonlar için Android 12 tabanlı OxygenOS 12, Oppo telefonlara ise ColorOS 12 tabanlı Android 12 yükseltmesi sunulacak.

ColorOS 12, kenarsız bir tasarım getiriyor, yani kullanıcı arayüzünün her bir öğesi yarı saydam bir katmana yerleştiriliyor. ColorOS 12’nin duyarlı tasarımı, akıllı telefonlar, tabletler, katlanabilir cihazlar, akıllı saatler ve akıllı TV’ler gibi farklı form faktörleri için uygun olmasını sağlıyor.

ColorOS 12’de bulunan AI self-smooth motor 2.0, bellek kullanımını yüzde 30 azaltıyor, arka plan güç kullanımını yüzde 20 azaltıyor ve pil ömrünü yüzde 12 artırıyor. Serbest yüzen bir pencere, akıllı kenar çubuğu 2.0, çapraz ekran ara bağlantısı, OMOJI dijital avatarları, araç sürerken yardım için Car+ ve güvenlik ve gizlilik özelliklerini yükseltme gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor.

Ayrıca bkz: ColorOS 12 Güncellemesi Alacak Telefonların Listesi

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KaynakGizmochina

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