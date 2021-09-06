Oppo, ColorOS 12 Güncellemesini Onayladı!

Google’ın bu ay Android 12 kararlı sürümünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Bazı ortak şirketlerin de bunu takiben Android’in son sürümüne dayalı olarak mobil yazılımlarının yeni sürümlerini çıkarmaları bekleniyor. Oppo da bu şirketlerin arasında yer alıyor. Şirket resmi olarak ColorOS 12’yi onayladı.

ColorOS’un resmi hesabı, bugün erken saatlerde ColorOS 12 için bir görüntü paylaştı. Resim, saat 12’yi gösteren ColorOS Saati içeriyor. Gönderi, şirketin yarın (7 Eylül) daha ayrıntılı bilgi paylaşacağını da ekliyor.

Oppo’nun yakın zamanda sızdırılan ColorOS 12 lansman etkinliğinin tarihini yarın açıklayacağına inanıyoruz – 13 Eylül. Oppo, Android 11‘in kararlı kanala ulaşmasından sonra geçen yıl da ColorOS 11 için özel bir etkinlik düzenledi. Bu nedenle bu sene de etkinlik yapılabilir.

ColorOS 12, yalnızca Oppo akıllı telefonlarda değil, OnePlus ve Realme’de de bulunacak. Bunun nedeni, Çin’de satılan OnePlus telefonlarının OnePlus için ColorOS kullanması, uluslararası pazarlarda ise bazı ince ayarlara sahip aynı yazılımın OxygenOS olarak adlandırılmasından kaynaklanıyor.

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