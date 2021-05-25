Oppo, ColorOS 11 Hangi Cihazlarına Göndereceğini Açıkladı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, pazara yeni modellerini sunmanın yanı sıra aynı zamanda sunduğu modellere güncellemeyi sunarak kullanıcıların bağımlılıklarını kazanmayı ihmal etmiyor. Bilindiği üzere şirket güncelleme konusunda oldukça fazla emin adımlarla yoluna devam ediyor. En son Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesini yayımlamaya başlayan firma, bu güncellemeyi daha fazla cihazına sunmayı planlıyor.

Bugün ise şirket, resmi olarak yayımladığı bir basın bülteninde yeni ColorOS 11 güncellemesini hangi modellerine göndereceğini belli etti. Tabi yayımlanan bu güncelleme bülteni şuan için sadece Hindistan pazarındaki kullanıcılar için geçerli durumda. Ancak Oppo‘nun ilerleyen zamanlarda bu yeni güncellemesini eğer yazılımsal bir sorunla karşılaşmazsa Hindistan dışında birçok küresel pazara sunması bekleniyor.

Oppo‘nun yayımladığı yeni bilgilere göre şirket şu modellerine de Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesi gönderecek;

Bu modellerin dışında şirket 26 Mayıs’ta A5 2020 ve A9 2020 için ColorOS 11 güncellemesini sunacak. Ancak her iki modelin 3 GB RAM versiyonları bu güncellemeye sahip olamayacak. Şirketin bu güncellemeyi listenen cihazları için sunmaya başlaması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Bununla birlikte Oppo‘nun sadece bu modelleri ile kalmayarak daha fazla modeline yeni ColorOS 11 güncellemesini sunacağı tahmin ediliyor.

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