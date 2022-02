Samsung Galaxy S22 Plus İnceleme

DEĞERLENDİRME ÖZETİ En az iki yıllık bir Android telefonunuz varsa ve Samsung hayranıysanız Galaxy S22 plus almanızı öneririm. Galaxy S22 Plus, çoğu insana uyacağını düşündüğüm daha iyi bir ekran boyutu ve pil ömrü dengesi sağlıyor. Ama aynı zamanda Galaxy S22'den 200 $ daha pahalı. Ekran boyutu, daha hızlı şarj (fiyat karşılığında) ve daha uzun pil ömrü dışında Plus modelinin tek farkı ultra geniş bant teknolojisini desteklemesi. Genel olarak, Galaxy S22 Plus'ın geliştirilmiş kamerası ve yeni tasarımı, mütevazı olsa da Galaxy S21 Plus'a kıyasla bir yükseltme gibi hissettiriyor. Ancak kısa pil ömrü, onu olabildiğince harika olmaktan alıkoyuyor.