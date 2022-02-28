Samsung Galaxy S22 Plus İnceleme

Samsung Galaxy S22 Plus, daha büyük Galaxy S22 Ultra ve daha küçük Galaxy S22 arasında yer alıyor. İnsanlar doğal olarak en büyük ve en küçük şeylere yöneliyor; yani ortanca model kardeşlerinin gösteremediği şekilde kendini kanıtlamak zorunda. Galaxy S22 Plus, başlı başına çekici bir kimlik yaratmak için çok mücadele eden bir amiral gemisi olarak satışa çıktı. Yani S22’den daha fazlasını, S22 Ultra’dan ise çok daha azını vaat ediyor. Gelin Samsung Galaxy S22 Plus’ı birlikte inceleyelim.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S22 İnceleme

Tasarım

Zırh Alüminyum, Gorilla Glass Victus Plus

157,4 x 78,5 x 7,6 milimetre

196 gram

Ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu

IP68

Stereo hoparlör

Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk seçenekleri (site üzerinden alanlara özel Graphite, Cream, Sky Blue, Violet online renk seçenekleri)

Samsung, en yeni telefonlarını baştan tasarlamak yerine yenilemeyi tercih etti. Samsung Galaxy S22 Plus, Galaxy S21 Plus‘ın birkaç detay eklenmiş hali olarak karşımzıa çıkıyor. Bununla birlikte, S22 Plus’a kendi kimliğini veren bazı ince detaylar var.

Samsung yapı malzemesini de daha kaliteli hale getirdi. Metal çerçeveler Armor Aluminium (zırh aluminyumu) adlı bir malzemeyle inşa oldu. Ayrıca cam ön panelin ve arka kısmın tamamen Gorilla Glass Victus ile korunduğunu da belirtelim. Telefon suya ve toza karşı dayanıklı.

Samsung, telefonun şeklini minicik de olsa değiştirdi. S21 Plus’tan biraz daha düz ve daha az yuvarlak olmaları için yan kenarları kısalttı. Şirket ayrıca arka panelin çerçeveyle birleştiği yerde kavisi de azalttı. Bu öğeler, telefona biraz daha klas bir hava katıyor.

Samsung’un pek değiştirmediği bir tasarım öğesi varsa, o da kamera kısmı diyebiliriz. Cihaz, S21 Plus’taki kameranın şeklini taşıyor, ancak Samsung’un çevrimiçi mağazasına özel olanlar dışındaki tüm renk çekici iki tonlu gölgeleye sahip. Ayrıca Samsung, kamera muhafazasındaki çerçeveyi ortadan kaldırarak tam bir görünüm vaat ediyor.

Samsung, S22 Plus’ın boyutlarını ve ağırlığını, S21 Plus’tan daha kompakt ve daha hafif hale getirecek kadar küçültmeyi başardı. Çok büyük ve çok küçük olmak arasında iyi bir denge sağladı da diyebiliriz. Ayrıca, telefonun daha pürüzsüz, yuvarlak dış tasarımı, tutmayı ve kullanmayı S22 Ultra’dan çok daha rahat hale getiriyor.

Güvenlik açısından Galaxy S22 Plus, ultrasonik bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip. Son derece ve hızlı olmasına karşın, parmak izi tarayıcının biraz daha büyük olmasını tercih ederdik doğrusu. Yine de Samsung yine harika bir tasarımla geri dönüyor. Ayrıca düğmeler sağ kısımda olmaya devam ediyor.

Ekran

6,6 inç, Dinamik AMOLED 2x

2.340 x 1.080 çözünürlük

390 ppi

19,5:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı

Samsung Galaxy S22 Plus, temel özelliklerine baktığınızda ayrılmış gibi görünen bir ekrana sahip. 6,6 inç boyutunda ve Galaxy S21 Plus’tan 0,1 inç daha kısa. Karşılaştırma için, S22 Ultra’nın ekranı 6.8 inç ve Galaxy S22’nin ekranı ise 6.1 inç. Boyuttaki küçük değişiklikle birlikte S22 Plus, ham piksel sayısını ve piksel yoğunluğunu biraz azaltıyor, ancak geçen yılki telefonla aynı maksimum yenileme hızını koruyor.

Bu temel bilgiler size gerçekten iyi bir deneyim vaat ediyor. Bazı rakip telefonlar daha yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip, ancak çoğu aynı boyut aralığında ve yenileme hızında ve FHD+ çözünürlüğü bu boyut için fazlasıyla yeterli.

Bu arada bu telefondaki çözünürlüğü kontrol edemiyorsunuz (güçten tasarruf etmek için HD+’ya düşürmek gibi). Galaxy S22 Ultra ise tam tersine HD+, FHD+ ve QHD+ arasında seçim yapmanıza olanak tanıyor. Buna rağmen, web siteleri, uygulamalar, oyunlar ve video akış hizmetlerinin tümü temiz ve keskin görünüyor, bu yüzden endişelenecek bir şey yok.

Samsung’un zaman zaman bazı şeyleri abarttığını biliyoruz, ancak S22 Plus ekranı çoğu insanın beğeneceği hoş bir renk profiline sahip. Beğenmezseniz, önceden ayarlanmış birkaç renk profili arasından seçim yapabilir veya kendi renk seviyelerinizi arayabilirsiniz.

Ekran Performansı

Ekran 48 Hz’ye kadar düşük hızları desteklerken, uygulama işlemcisi ekrana 10 Hz kadar düşük hızlarda veri gönderebiliyor. Ekranın 48 Hz sınırlamasına rağmen Samsung, ekran ve işlemcinin birlikte çalışmasının güç tüketimini azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. S22 Ultra’nın ekranı karşılaştırmalı olarak 10Hz kadar düşük oranlara düşebiliyor. Kaydırırken 60Hz ve 120Hz arasındaki farkı görmek kolay, ancak bu fark telefondaki diğer etkinliklerin çoğunu önemli ölçüde etkilemiyor.

Bu arada telefon 240 Hz’lik bir dokunmatik örnekleme hızını destekliyor. 240Hz hızı oldukça iyi, ancak bazı özel oyun telefonlarının hızı kadar hızlı değil. Bu, cama bastığınızda telefon ve oyun kontrollerinin daha hızlı yanıt vereceği anlamına geliyor.

S22 Plus’ın öldürücü özelliği Vision Boost olarak adlandırılıyor. 1.750 nit’e kadar parlaklık seviyeleri sağlayan bu özellik için Dinamik AMOLED 2X aydınlatmaya teşekkür edebilirsiniz. Bu inanılmaz parlaklık (S22 Ultra ile aynı), telefonu açık havada doğrudan güneş ışığı altında tam bir kolaylıkla kullanmanıza olanak tanıyor.

Performans

Exynos 2200

Adreno 730

8 GB RAM

128GB / 256GB genişletilemeyen depolama

Samsung Galaxy S22 Plus’ın iki küresel çeşidi var: biri Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili ve diğeri Samsung Exynos 2200 işlemcili. Bizim ülkemizde satışa çıkan model her zamanki gibi Exynos işlemciye sahip. Bu arada Exynos 2200, her ikisi de kendi bölgelerinde Galaxy S21 Plus’a güç sağlayan Exynos 2100’ün yerini alıyor.

Samsung, bu modelde RAM’i 8 GB RAM ile sabit tuttu. Telefonda herhangi bir ek RAM seçeneği yok. Bu fiyat seviyesindeki amiral gemisi arayanlar hala en iyi özelliklere aç olduklarından, çoklu görevler için 256GB depolamaya 12GB RAM eşlik etmesini kesinlikle tercih ederdik.

Benzer şekilde, S22 Plus, en az bir tane daha depolama modeli sunarak bunu yapabilirdi. Bu arada telefon 128 GB ve 256 GB depolamaya sahip ve microSD kart desteği yok. Bu, özellikle depolama alanı 1 TB’a kadar çıkan Apple iPhone 13 Pro ile karşılaştırıldığında can sıkıcı.

Bu arada Exynos işlemcinin performansı Snapdragon işlemciden biraz daha geride kalıyor. Fakat telefonun grafik işlemcisi A15 Bionic’i geride bırakmayı başardı ve Snapdragon 888’i, önceki Exynos işlemcileri ve Google’ın Tensor işlemcisini kolayca geride bıraktı. O halde S22 Plus’ın çok yetenekli bir oyun telefonu olduğunu söyleyebiliriz. Hücresel cephede, telefon hem mmWave hem de 6GHz altı 5G’yi destekliyor. Ülkemizde 5G kullanıma çıktığında kullanabilecek miyiz, bundan pek emin değiliz.

Yazılım

Android 12

Bir Kullanıcı Arayüzü 4.1

Dört yıllık işletim sistemi güncellemeleri, beş yıllık güvenlik güncellemeleri

Galaxy S22 Plus, Android 12 ve Samsung’un kendi One UI 4.1 dış görünümüyle birlikte geliyor. Bunlar, mevcut son yazılımlar ve telefonu uzun bir geleceğe hazırlıyor. Çünkü Samsung, S22 serisini ve diğer Galaxy telefonlarını dört yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik güncellemeleriyle güncel tutmayı taahhüt ediyor. One UI 4.1, S22 Plus’ta gayet iyi çalışıyor. Performans analizimizde belirttiğimiz gibi, telefon genel sistem yazılımını ve uygulamalarını kusursuz bir şekilde çalıştırıyor.

Pil Ömrü ve Şarj

4.500 mAh

45W kablolu şarj

15W kablosuz şarj

Kablosuz Güç Paylaşımı

Samsung Galaxy S21 Plus, o zamanlar fiyat kategorisi ve cihaz sınıfı için olağanüstü bir pil olan 4.800 mAh pile sahipti. 2022’de, 1.000 dolarlık amiral gemilerinin çoğunun 5.000 mAh’lik bir pil ile gelmesi gerekiyor. Fakat S22 Plus, 4.500 mAh pil ile biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

S22 Plus ile ortalama bir günde, yaklaşık yedi saatlik ekran açık kalma süresi elde ettil. Bu, S22 Ultra ile sahip olduğumdan biraz daha fazla. Ayrıca, telefon biraz daha fazla şarj ile günü sonlandırıyordu. Bu, telefonu şarj etmeden önce ertesi günün sabahına kadar kullanmamıza izin verdi. Özetle, Galaxy S22 Plus, pil kapasitelerindeki farklılığa rağmen, daha iyi pil ömrü sağladı.

Ultra gibi, S22 Plus da USB Güç Dağıtımı PPS uyumlu şarj cihazıyla maksimum 45W’ta şarj oluyor. Samsung kutuda bir şarj cihazı göndermiyor, bu nedenle bir tane almanız gerekiyo. Bir Samsung 45W şarj cihazı kullanarak S22 Plus için mükemmel şarj süreleri elde edebilirsiniz. Genellikle 50 dakikanın biraz üzerinde hemen şarj oldu. 25 dakikada ise yarı yarıya şarj oluyor. Bu gördüğümüz en hızlı şarj değil, ancak çoğu kişi için yeterince hızlı.

Kablosuz şarj, Galaxy S22 Ultra ile aynı. Yani 15W ile sınırlı. 18W Qi kablosuz pedimizin Galaxy S22 Plus’ı sıfırdan şarj etmek için tam bir 90 dakikaya ihtiyacı vardı; bu, S22 Ultra’nın daha büyük pili için gereken kablosuz şarj süresine göre önemli bir gelişme. Bu arada telefonda 4.5W’da ters kablosuz şarj da mevcut. Akıllı saatler gibi aksesuarları şarj etmek yavaş, ancak S22 Plus bu açıdan rakiplerinden geri kalmıyor.

Kamera

50MP, Dual Pixel AF, OIS, ( f /1.8, 1.0μm)

12MP ultra geniş, ( f /2.2, 1.4μm, 120 derecelik FoV)

10MP telefoto, 3x optik zoom, OIS ( f /2.4, 1.0μm)

10 MP ön kamera, ( f /2.2, 0.7µm, 80 derecelik FoV)

60 fps’ye kadar 4K video, 24 fps’ye kadar 8K

Galaxy S22 Plus’ın kamera modülü, S21 Plus’ınkiyle aynı görünüyor, ancak çok şey değişti. Önceki nesiller, tüm kamera yükseltmelerini Ultra için ayırırken, bu yıl Samsung, S22 ve S22 Plus modellerine biraz daha fazla özellik ekledi. Yani S22 Plus, Ultra modeline benzer bir kamera özellikleri vaat ediyor.

S22 Ultra’nın 108MP’lik bir ana kameraya sahip olduğu yerde, S22 Plus’ın ana kamerası 50MP’e düşüyor. Yine de bu, geçen yılki S21 Plus’ta gördüğümüz ve kendisi de Galaxy S20 Plus’tan alınan 12MP kameraya göre büyük bir gelişme. Galaxy S22 Plus ayrıca S22 Ultra ile aynı 12MP ultra geniş kameraya ve aynı 10MP 3x optik telefoto kameraya sahip.

Bu arada telefon daha düşük çözünürlüklü 10MP selfie kamerasına sahip ancak aynı video kayıt özellikleri vaat ediyor. En önemlisi, S22 Plus, yapay zeka destekli “Nightography” ve parlamayı azaltmak için özel olarak kaplanmış cam gibi kullanılacak aynı gelişmiş yeni çekim araçlarıyla geliyor. S22 Plus, hem ana kameradan hem de telefoto kameradan portre çekebiliyor. Üstelik 10x, 20x ve 30x zoom özelliğini de beraberinde getiriyor. Telefonun gece modu ve ideo çekimleri sahiden çok iyi.

Artıları

Mükemmel ekran

Güçlü kamera

Sağlam pil ömrü

Birinci sınıf donanım

Birinci sınıf performans

Herhangi bir Android telefondaki en iyi yazılım desteği

Eksileri

Hoparlör biraz zayıf

Sınırlı bellek ve depolama desteği

Alınır Mı ?

Samsung Galaxy S22 Plus, S22 Ultra’dan farklı değil. Ufak tefek detaylar dışında neredeyse Galaxy S22 Ultra ile rekabet bile ediyor. Üst modelden tek eksiği ise birkaç kamera detayı ve S Pen desteği… Fakat bunun dışında kayda değer kamera özellikleri, çarpıcı tasarımı ve iyi bir pil ömrüyle rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S22 Ultra İnceleme