Bu Galaxy S22 Telefonlar Titanyum ve Altından Yapıldı!

Lüks telefon üreticisi Caviar, Galaxy S22 serisinin altı ultra lüks çeşidini piyasaya sürdü. 5,980 dolardan başlayan fiyatlarla standart Galaxy S22, düz cam kaplamanın yerine arka tarafında kaygan bir titanyum kaplama ile geliyor. Ancak Caviar karbon fiber, altın, titanyum, timsah derisi gibi malzemeleri kullanan başka modeller de vaat ediyor.

Altı model Titanium, Victory, Drive, Bird of Prey, Great Gatsy, Ocelot adına sahip. Bu arada hepsi Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra için mevcut olacak. Modeller şu anda yalnızca ön sipariş için hazır. Bu telefonlar yalnızca 99 adet üretildi.

Galaxy S22 Ultra için teslimatlar 25 Şubat’ta başlayacak. Diğer modellerin ise 11 Mart‘tan itibaren alıcıların eline geçmesini bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde, Caviar’ın tasarım değişikliklerini tamamlamak için yaklaşık iki haftaya ihtiyacı olacak.

Yeni koleksiyon Art Nouveau’ya dayanıyor ve Ocelot modeli grubun en pahalısı olarak karşımıza çıkıyor. Üstte 24 ayar, elektroliz altın ve altta siyah PVD titanyum ile zengin bir tasarım vaat ediyor.