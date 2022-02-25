Samsung, Galaxy S22 Serisi İçin İlk Yazılım Güncellemesini Yayınladı

Samsung, kısa süre önce Galaxy S22 serisini duyurdu. Şimdi ise akıllı telefon serisi için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Güney Koreli teknoloji devinin en yeni telefonları, dünyanın çeşitli bölgelerinde rekor kıran satışlar gerçekleştirdi.

Ayrıca şirket, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra için yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayınladı. Bu donanım yazılımı sürümü S90xEXXU1AVB3 adına sahip ve şu anda Afganistan ve Mısır’da kullanıma çıktı bile.

Ayrıca, başka ülkeler de muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde bu güncellemeyi almaya başlayacak. Birkaç ülkede, en yeni akıllı telefonlar kutudan yeni Şubat 2022 güncellemesiyle birlikte gelebilir.

Şirkete göre, yeni yazılım güncellemesi; Galaxy akıllı telefonlarda bulunan gizlilik ve güvenlik açıkları için 60’ın üzerinde düzeltmeyle birlikte; Şubat 2022 güvenlik düzeltme ekini getiriyor.