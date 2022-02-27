Samsung Galaxy S22 İnceleme

2022’nin büyük amiral gemisi yıldızı yepyeni görünümü, S Pen’i ve tüm özellikleriyle Galaxy S22 Ultra olmalı, ancak kompakt telefonları seviyorsanız, sizi heyecanlandıracak başka bir cihaz daha var: normal Galaxy S22 modeli!

Geçen yılki modelden daha kompakt bir boyuta sahip olan yeni S22, tek elli telefon tutkunlarının kalbine doğru gidiyor. Ekran boyutu 6,1 inçe indi ancak boyutlara bakıldığında bu telefonun aslında birkaç yıl öncesinden hatırlayabileceğiniz süper kompakt bir cihaz olan Galaxy S10e kadar büyük olduğunu söyleyebiliriz. O halde gelin Samsung Galaxy S22’ye yakından bir göz atalım.

Bkz: Samsung Galaxy S22 Ultra İnceleme

Tasarım

Galaxy S22‘nin tasarımı S21 serisinden çok farklı değil. S22 biraz daha cesur görünüyor, daha köşeli bir görünümü (kenarlar hala biraz yuvarlak olsa da) ve çok çeşitli renk seçenekleri var. Green, Pink Gold, Phantom Black ve Phantom White oldukça şık görünüyor. Ayrıca Samsung’un kendi sitesinde Grafit, Krem ve Gök Mavisi ve Menekşe renkleri de var. Hepsi de harika!

S22’nin, Samsung’un S21’de kullandığı plastikten ziyade bir cama sahip olduğunu belirtmekte fayda var! Aslında hem ön hem de arka kısım en yeni Gorilla Glass Victus Plus ile korunuyor ve orta çerçeve alüminyumdan yapılmış.

Kamera çıkıntısı Galaxy S21 serisindekiyle aynı şekli koruyor, ancak kamerayı çevreleyen metal muhafaza artık yok. Bu arada telefon, Galaxy S21’den daha küçük ve birkaç yıl önceki kompakt şampiyon S10e’den sadece biraz daha büyük olduğunu belirtelim. Boyutları 146 x 70,6 x 7,6 milimetre ölçülerinde. S22, geçen seneki seriden biraz daha hafif ve 167 gram ağırlığında.

Ekran

Ekran daha küçük, ancak diyagonal olarak 6,1 inç ve çok da küçük sayılmaz. İlginç bir detay, önceki modeldeki kadar uzun olmaması ve şimdi 19.5:9 en boy oranına sahipken, önceki S21’in daha uzun 20:9 oranına sahip olması diyebiliriz. Bu arada, bu yeni oran iPhone’lardakiyle aynı.

Çözünürlük 1080 x 2340 piksel, S22 Ultra‘da elde ettiğiniz 1440p QHD+ kadar yüksek değil, ancak daha küçük ekrana göre oldukça iyi. S22‘nin piksel yoğunluğu hala inç başına 422 piksel.

Renklere gelince, Samsung’un Dinamik AMOLED paneli tek kelimeyle muhteşem… Samsung’un ekranları yıllardır sürekli olarak mükemmel. Tabii ki, bunu 120 Hz yenileme hızına borçluyuz.

AMOLED ekranlar çok kademeli olarak gelişiyor ve bu yılki en önemli yeni özellik daha yüksek parlaklık. S22, maksimum 1.300 nit’e ulaşan S21’den daha yüksek ve iPhone 13’teki 800 nit’ten çok daha yüksek olan 1.500 nit’lik bir maksimum parlaklığa ulaşıyor.

Güvenlik için Samsung, ultrasonik bir ekran içi parmak izi okuyucusu kullanıyor. Deneyimin, önceki S21’deki ile temelde aynı olduğu, yani yeterince doğru ve hızlı olduğunu söyleyelim. Ayrıca ön kamerayı ve 2D görüntüleri kullanarak yüz tanıma özelliğine sahip oluyorsunuz, bu yüzden Face ID kadar güvenli değil; ancak bu seçeneğe sahip olduğumuz için kesinlikle memnunuz.

Performans ve Yazılım

Aslında Galaxy S22, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip. Fakat bizim ülkemizdeki modellerde Exynos 2200 işlemci yer alıyor. Exynos işlemciler genellikle biraz daha yavaş çalıştığından Snapdragon ve Exynos sürümleri arasında kamera performansında farklılıklar bile gördük.

Depolamaya gelince, 128 GB’lık bir temel modelin yanı sıra biraz daha pahalıya mal olacak 256 GB’lık bir sürüm de var. Galaxy S22’de microSD kart yuvası olmadığı için bu depolama alanını genişletemezsiniz; bu nedenle depolama alanınızı akıllıca seçin. Deneyimlerimize göre 128 GB, özellikle her şeyin buluta yedeklendiği bir zamanda, çoğu insan için hala yeterince iyi.

Yazılım açısından, Galaxy S22, Samsung One UI 4.1 ve Android 12 ile birlikte geliyor. İlginç bir şekilde, One UI 4 yazılımı; büyük widget’lar ve çok çarpıcı öğeler sunan diğer Android 12 telefonlarına benzemiyor ve bunun yerine Galaxy S22; yalnızca birkaç küçük değişiklikle tanıdık Samsung görünümünü koruyor.

Kamera

Her zamanki ana ve ultra geniş kameraların yanı sıra Samsung; S20 ve S21 ile garip bir manevra yaptı. Bu telefonların “gerçek” bir telefoto lensi yoktu; bunun yerine neredeyse hiç yakınlaştırmaya (1.1X) sahip olmayan ve reklamı yapılan bir 3X yakınlaştırma düzeyine ulaşmak için 64 MP’lik bir sensör kullandı. Bu olay Galaxy S22’de değişiyor.

Kamera sensör boyutlarını ve megapikselleri merak ediyorsanız aşağıdaki özelliklere bir göz atabilirsiniz:

Sıkıntıdan ve karşılaştırmadan sizi kurtarmak için; S22’deki kamera donanımının çoğunlukla S21’e oldukça benzer olduğunu ve diğer önemli değişikliğin biraz daha büyük bir ana sensör olduğunu söyleyelim.

Video tarafında, Samsung resmen “ışık kurallarını çiğnemek” ile dalga geçiyor ve temelde daha iyi düşük ışıkta; fotoğraflar ve videolar beklememiz gerektiğini söylüyor. Ve evet, fotoğraflar için Gece Modu bu telefonlarda harika. Gece videosundaki iyileştirmeler de göze çarpıyor. Genel olarak S22 harika bir kamera deneyimi vaat ediyor.

Ses

Kulaklık girişi yok. 2022’de bunu belirtmenin biraz garip olduğunu düşünüyoruz fakat kutudan bir kulaklık da çıkmıyor. Bu, kablolu kulaklık kullanmak istiyorsanız, bir dongle veya bir çift USB-C kulaklık almanız gerekiyor.

Daha önce olduğu gibi, Galaxy S22’de stereo hoparlörler var. Gerçi Samsung’un en iyi hoparlörü olmadığını belirtelim. Fakat hoparlör sorunlu da değil yani ortalama bir deneyim vaat ediyor.

Pil Ömrü ve Şarj

Galaxy S22, küçük boyutundan ötürü küçük bir pile sahibiz. Telefonda 3.700 mAh bir pil var. Geçen seneki S21’in 4.000 mAh piline kıyasla çok daha düşük. Fakat S22’de 7 saat 26 dakika kesintisiz YouTube video akışı izleyebilirsiniz. Fakat telefonun pilinin harika olduğunu söyleyemiyoruz. Kamera açıkken etrafta dolaşırken, örnekler alırken veya farklı oyunların nasıl çalıştığını test ederken, pilde gözle görülür bir düşüş oldu.

Samsung’un ana kahramanı Galaxy S22 Ultra bu yıl daha hızlı şarj olurken, kompakt S22 modeli geçen yıl olduğu gibi 25W şarj hızına sahip. Elbette kutuda şarj cihazı yok, bu nedenle daha eski bir şarj cihazı kullanmanız gerekiyor.

Artıları

İyi kamerası

Kompakt bir telefon oluşu

İşletim sistemi

Eksileri

Pil ömrü sıkıntılı

Geçen seneki S21’e göre iyi bir model değil

Hoparlörün geliştirilmesi gerek

Alınır Mı ?

Galaxy S22 son derece kompakt, güçlü ve harika bir kameraya sahip. Pil ömrü ve şarj kısmında biraz endişelendirse de serinin en ucuz modeli olarak karşımıza çıkıyor. Daha güçlü rakiplerinin olduğu bariz bir gerçek fakat Samsung hayranıysanız ve küçük bir telefon arıyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz.