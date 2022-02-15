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Samsung Galaxy S22 Ultra’nın Yeni Modelleri Geliyor!

İki model, özel bir tasarımla ve birkaç özel aksesuarla birlikte geliyor. Mark & ​​Lona Edition paketinde özel çanta, kayış, koruyucu telefon kılıfı; tükenmez kalem ve patchwork yer alırken; Mercedes EQ versiyonunda markalı telefon kılıfı, anahtarlık, bir kart sahibi ve üzerlerinde Mercedes logosu bulunan birkaç aksesuar var.

Ayşen Sıla

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Samsung, S22 Ultra‘nın yeni limitli modelleri tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, S22 Ultra’nın Mark & ​​Lona ve Mercedes Benz sürümlerini yakında satışa sunacak. İki model, Japon lüks golf giyim markası Mark & ​​Lona ve Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz‘in damgasını taşıyacak.

İki model, özel bir tasarımla ve birkaç özel aksesuarla birlikte geliyor. Mark & ​​Lona Edition paketinde özel çanta, kayış, koruyucu telefon kılıfı; tükenmez kalem ve patchwork yer alırken; Mercedes EQ versiyonunda markalı telefon kılıfı, anahtarlık, bir kart sahibi ve üzerlerinde Mercedes logosu bulunan birkaç aksesuar var. Bu iki model yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacak. Bu sebeple fiyatını henüz bilmiyoruz.

Galaxy S22 Ultra büyük bir akıllı telefon8,9 mm kalınlığında ve S21 Ultra’dan birkaç milimetre daha geniş ve 229 gram ağırlığında. Ekran 6.8 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına, QHD+ çözünürlüğe ve yeni Vision Booster özelliğine sahip. Vision Booster, daha fazla renk göstermek ve daha iyi kontrast sağlamak için; 1.750 nit potansiyel maksimum parlaklıkla güneş ışığında görüntü iyileştirmeyi vaat ediyor.

Samsung-galaxy-s22-ultra

Normalde telefonda Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yer alıyor. Fakat bildiğiniz üzere ülkemizde satışa çıkacak modellerde Exynos işlemci olacak. Exynos 2200, Snapdragon’un bir tık gerisinde kalsa da iyi bir performans vaat ediyor.

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KaynakGizmochina

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