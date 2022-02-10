Samsung Exynos 2200 İşlemci, S22 Serisi İçin Yeterli Mi?

Samsung’un Exynos 2200 amiral gemisi işlemcisi, AMD ile ortak geliştirilen GPU‘su nedeniyle son zamanlarda çok tartışılıyor. İşlemciler Galaxy S22 serisine güç verdiği için en azından GPU bölümünde önemli performans artışları bekliyorduk.

Ancak bir analistin yeni rakamları, Exynos hayranlarını bir hayal kırıklığına itecek. Sonuçlar Exynos 2200 grafik işlemcinin Exynos 2100 ile neredeyse aynı olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda CPU’nun da hiç hızlı olmadığını da gösteriyor.

Samsung’un en yeni telefonlarına ait sekiz çekirdekli işlemci, Exynos 2100’deki çekirdeklere kıyasla yalnızca %5 daha hızlı. Ayrıca bu açıkça beklentilerin çok altında. Yeni nesil amiral gemisi işlemciler tipik olarak en az %15-20 performans artışı gösteriyor. Exynos 2200 bu rakamların yanına bile yaklaşamıyor.

Analist, Samsung’un performans ölçümlerini karanlıkta tuttuğuna ve hatta özel Exynos lansman etkinliğini iptal etmeye çalıştığına dikkat çekti. Bu açıkçası iyi bir şey anlamına gelmiyor. Samsung en son işlemcisinin eksikliklerini gizlemeye çalışıyor olabilir.