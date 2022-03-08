Samsung Galaxy S22 Ultra, Guinness Dünya Rekoru Kırdı

Samsung, yakın zamanda Galaxy S22 Ultra ile bir #EpicUnboxing etkinliği düzenlemişti. Bu etkinlik 5 Mart’ta gerçekleşti ve yeni bir Guinness Dünya Rekoru kıran 17 farklı şehirde Galaxy S22 Ultra için ön rezervasyon yaptıran 1820’den fazla müşteriyi kapsadığından büyük başarı elde etti.

Bu dünya rekoru, aynı anda birden fazla mekanda kutuyu açan en fazla sayıda insan için belirlendi. Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 serisinin sadece 72 saatte 100.000’den fazla siparişle; en çok ön rezervasyon yapılan Samsung cihazı olduğu bir rekor daha kırdı.

#EpicUnboxing etkinliği aynı zamanda şirketin bu rekor denemesi için özel olarak oluşturulan sınırlı sayıda kutuyu dağıtarak erken satın alan müşterilerine teşekkür etme yöntemiydi.

Sınırlı sayıda üretilen kutuda, müşterilere bir Galaxy Watch4 akıllı saat ve sürpriz bir hediye olan; Galaxy Buds2 TWS kulaklık hediye edildi. Ayrıca, sınırlı sayıda üretilen Galaxy S22 Ultra kutusunda; tohum kağıdında da özel bir teşekkür not yer alıyor.

Samsung Kıdemli Direktörü Aditya Babbar’a; “Gerçekten bizim için büyük bir gün ve 17 şehirde bu rekor kıran olayı; yöneten ekibin bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyorum. Bu günü Samsung için gerçekten tarihi bir gün yapmak üzere; bir araya gelen tüm tüketicilerimize ve destansı hayranlarımıza minnettarım.” dedi.