Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Galaxy S21 Ultra Karşılaştırması

Samsung’un tablete dönüşen katlanabilir telefonları üçüncü nesle ulaştı ve artık Kore devi, küresel pazarda katlanabilir alana hükmediyor. Samsung Galaxy Z Fold 3, eksisi ve artısıyla popülarite kazandı ve insanlar tarafından talep görüyor. Öte yandan S21 serisinin en üst modeli Galaxy S21 Ultra da çok konuşulan telefonlar arasında. Peki hangisi daha iyi? Elbette takdiri size bırakıyoruz fakat bu yazımızda her iki telefonun özelliklerini karşı karşıya getiriyoruz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Fold 3 İncelemesi

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G vs Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Samsung Galaxy S21 Ultra BOYUTLAR VE AĞIRLIK 158,2 x 128,1 x 6,4 mm, 271 gram 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, 227 gram EKRAN 7,6 inç, 1768 x 2208p (Quad HD+), Katlanabilir Dinamik AMOLED 2X

Harici ekran 6,2 inç 832 x 2268 piksel (HD+), Dinamik AMOLED 2X 6,8 inç, 1440 x 3200p (Dörtlü HD+), Dinamik AMOLED 2X İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz veya Samsung Exynos 2100, sekiz çekirdekli 2.9 GHz HAFIZA 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 16 GB RAM, 512 GB YAZILIM Android 11, Tek Kullanıcı Arayüzü Android 11, Tek Kullanıcı Arayüzü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS KAMERA Üçlü 12 + 12 + 12 MP, f/1.8 + f/2.4 + f/2.2

4 MP f/1.8 + 10 MP f/2.2 ön kamera Dörtlü 108 + 10 + 10 + 12 MP, f/1.8 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2

40 MP f/2.2 ön kamera BATARYA 4400 mAh, 25W hızlı şarj, 11W kablosuz şarj 5000 mAh, 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası, 5G, Ters kablosuz şarj, IPX8 sertifikası, ekran kalemi desteği, katlanabilir telefon Çift SIM yuvası, 5G, suya dayanıklı (IP68), ters kablosuz şarj, S Pen

Tasarım

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, katlanabilir ekranı nedeniyle sihirli bir tasarıma sahip. Tablet haline gelebiliyor, ancak katlarsanız çok kompakt bir telefona da dönüşebiliyor. Daha küçük ve minimal kamera modülü sayesinde daha temiz bir tasarıma sahip. Ama katlandığında çok daha kalın ve daha ağır. Samsung Galaxy Z Fold3 5G, IPX8 sertifikasıyla su geçirmez ancak IP68 sertifikasıyla gelen Samsung Galaxy S21 Ultra’nın aksine toz geçirmez değil. Her iki telefon da S Pen’i destekliyor, ancak ekran içi parmak izi okuyucusu olan tek cihaz Samsung Galaxy S21 Ultra (Galaxy Z Fold3 5G’de yana monte edilmiş).

Ekran

Samsung Galaxy Z Fold3 5G, katlanabilir bir panele sahip olduğu için ekran açısından daha gelişmiş durumda. Ekranın köşegeni, telefon açıldığında, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 + sertifikası ile 7,6 inç büyüklüğünde. Ayrıca katlanabilir, 6,2 inçlik bir diyagonal ile ek bir harici ekrana sahip. Ancak Samsung Galaxy S21 Ultra’nın 6.8 inçlik geniş köşegeni ve LTPO teknolojisi ile muhteşem ekranını da küçümsememek gerekiyor. Her iki cihazın da öldürücü özelliği, Galaxy Note serisinden ödünç alınan S Pen desteği diyebiliriz.

Özellikler ve Yazılım

Her iki telefon da Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama sunuyor. Ancak Samsung Galaxy S21 Ultra’nın Avrupa versiyonu farklı bir işlemciye sahip: Özellikle güç yönetimi açısından Snapdragon 888’den daha düşük olan Exynos 2100. Telefonlar, sürüm 3.1’de One UI tarafından özelleştirilmiş Android 11‘e dayanıyor. Dört yıllık büyük güncellemeler ve hatta daha fazla yıllık güvenlik bakımı sunuyorlar.

Kamera

S21 Ultra ve muhteşem kamerası

Üstün bir kamera departmanına sahip olan Samsung Galaxy S21 Ultra, ikilinin en iyi kameralı telefonu. OIS’i destekleyen 108 MP ana sensör, 10x optik zoomlu 10 MP periskop sensör, 3x optik zoomlu 10 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş kamera ile birlikte geliyor. Samsung Galaxy Z Fold3 ile, bir telefoto lens ve bir ultra geniş kamera dahil olmak üzere üç adet 12 MP sensör ile önceki nesilde bulunan üçlü kamera kurulumunun aynısı sunuluyor. Samsung Galaxy S21 Ultra ayrıca 40 MP çözünürlük ve 60 fps’de 4K video kaydı ile daha iyi bir ön kamera sunuyor.

Pil ve Fiyat

Son olarak, Samsung Galaxy S21 Ultra 5000 mAh kapasiteli daha büyük bir pile sahip ve tek şarjla daha uzun pil ömrü sağlıyor. Şarj teknolojileri neredeyse aynı: 25W hızlı şarj ve 11/15W kablosuz şarj. Ayrıca ters kablosuz şarjı da destekliyor. Samsung Galaxy S21 Ultra, 15.000 TL civarında fiyat etiketine sahip. Öte yandan yeni nesil Z Fold 3, sahiden cepleri yakan 20.000 TL fiyat etiketiyle geliyor.

Kararımız

Her iki telefon da kendi alanında muhteşem özellikler sunuyor olsa da, cep yakan fiyat etiketleriyle üst düzeyde bulunuyorlar. Profesyonel bir kamera arayışı içerisindeyseniz Samsung Galaxy S21 Ultra‘ya sahip olmanız daha iyi olabilir. Fakat cebinize sığan daha gösterişli bir tasarım arayışındaysanız Z Fold 3 tam size göre diyebiliriz. Takdiri size bırakıyoruz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S21 Ultra Ön İncelemesi