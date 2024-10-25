Oppo Yeni Amiral Gemisi Find X8 Tanıtıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

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Oppo’nun yeni üst segment serisi Find X8 heyecanla bekleniyordu ve nihayet Oppo yeni amiral gemisi Find X8 tanıtımı yapıldı; özellikleri ve fiyatı belli oldu. Find X8 ve Find X8 Pro olacak şekilde iki model olarak piyasaya sürülen telefonlar, MediaTek’in yeni amiral gemisi mobil işlemcisinden gücünü alacak. Cihazlar Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip telefonlarla büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

Oppo Yeni Amiral Gemisi Find X8 Tanıtıldı

Oppo yeni üst segment telefonları ile sektördeki rekabete hızlı giriyor. Çin menşeli teknoloji markası Oppo, yeni premium telefonları ile küresel pazarda da yerini alacak. Oppo Find X8 ve Find X8 Pro modelleri ile tanıtılan seri Vivo’nun yeni çıkan X200 serisi, Xiaomi 15 serisi ve benzeri gibi devlerle rekabet edecek. İşte Find X8 serisinin özellikleri…

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Oppo Find X8 modeli ekran özellikleri ile başlayacak olursak, cihazın 6,59 inç’lik 1,5K çözünürlük sunan bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Tianma imzalı bir LTPO OLED panel barındıran cihaz 120 Hz’ye kadar tazeleme hızı sunmakta. Ekranın kenarında 1,45 mm’lik çerçeveler bulunmakta ve parlaklık seviyesi ise 4500 nite kadar çıkmakta.

Find X8 Pro modeli ise biraz daha büyük bir ekrana sahip. 6,78 inçlik 1,5 K çözünürlüklü olan LTPO OLED panel BOE imzalı ve kavisli bir yapıya sahip. Her iki telefonda da Crystal Shield koruma teknolojisi, Dolby Vision desteği ve uyarlanabilir yenileme hızı özellikleri bulunmakta.

MediaTek Dimensity 9400 İşlemci!

Oppo Find X8 ve Find X8 Pro MediaTek’in yeni çıkan üst segment işlemcisi olan Dimensity 9400 çip setinden gücünü almakta. Ultra geniş VC soğutma alanına sahip olan Dimensity 9400’ün AnTuTu testlerinden 3,1 milyonu aşkın puan aldığını hatırlatalım.

Serinin kamera kısmına baktığımızda ise Find X8 modelinin 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera, 50 Megapiksellik bir ultra geniş açı kamera ve 3x zoom yapabilen periskop kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find X8 Pro’da ise diğer modelden farkı olarak Sony LYT-808 sensörü bulunan ana kamera, 6x zoom özellikli dördüncü bir kamera da yer alıyor. İki telefonda da 120x dijital zoom, Hasselblad Portre Modu ve HyperTone görüntü motoru özellikleri mevcut. Bunların yanı sıra cihazların yapay zeka teknolojisi ile donatıldığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda AI Anti-Reflection, AI Erase, AI De-Blur ve AI Süper Çözünürlük özellikleri de mevcut.

Oppo’nun bu yeni telefonları pek çok nitelikte olduğu gibi batarya kısmında da oldukça iddialı. Bu bağlamda Find X8 modeli 5630 mAh’lık bir batarya ile Pro modeli ise 5.910 mAh kapasiteli bir pil ile gelmekte. Serinin iki cihazında da 50 W’lık kablosuz şarj, 80 W’lık hızlı şarj ve 10 W’lık tersine şarj özelliği bulunmakta. Son derece dayanıklı olan Find X8 serisinde IP68 ve IP69 toza ve suya dayanıklılık sertifikaları bulunmakta.

Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Bağlantı kısmına baktığımızda ise Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, çift antenli NFC desteği bulunmakta. Bunların yanı sıra telefonlarda parmak izi okuyucu da bulunmakta. Pro modeline özel olarak farklı bir buton da; Quick Button eklenmiş durumda. Quick Button hızlı bildirim ya da fotoğraf çekimi içi kullanılabilmekte.

Oppo Find X8 serisi fiyatları da cihazlar hakkında en çok merak edilen konulardan. Bu kapsamda Find X8 modelinin yaklaşık 590 dolardan başladığını ve depolama alanı ile RAM özelliklerine göre 702 dolara kadar çıktığını söyleyebiliriz. Pro modeli ise yaklaşık 745 dolardan başlayıp 983 dolara kadar çıkmakta. Oppo Find X8 çıkış tarihi Çin için 30 Ekim ancak küresel pazara ne zaman çıkacağı henüz deklare edilmedi.