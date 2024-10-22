Samsung’dan Üçe Katlanan Telefon Geliyor, Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Katlanabilir telefon piyasası hızla gelişmeye devam ediyor. Dikey ve yatay katlanabilen telefonların yanı sıra üçe katlanan telefon modeli de kısa bir zaman önce Huawei tarafından piyasaya sürüldü. Huawei’nin bu cihazı oldukça ilgi çekti ve şimdi de Samsung’dan üçe katlanan telefon geliyor. Akıllı telefon piyasasının en gelişmiş cihazlarından biri olacak olan cihazın çıkış tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar…

Samsung’dan Üçe Katlanan Telefon Geliyor

Katlanabilir telefonlar bir dönem oldukça popülerdi. Birkaç yıl önce de katlanabilir akıllı telefon modelleri piyasaya sürülmeye başlandı ve bu telefonların sektördeki pazar payı hızla artmakta. Pek çok marka katlanabilir akıllı telefon tasarlayarak pazardaki yerini aldı ve bu markalardan biri de elbette Samsung.

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Samsung yeni katlanan telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’yı geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. Üst segment, son teknolojik cihazlar olan Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 piyasanın ilgisini çekti ancak bu ilgi Samsung’un beklediği seviyede gerçekleşmedi. Bahse konu katlanır telefonlara gelen talep markanın beklentisini karşılamadı. Bundan dolayı OLED panel siparişlerinde yüzde 10’dan fazla azalma meydana geldi.

Samsung’un yeni dikey ve yatay katlanabilir telefonlarına her ne kadar yeterli talep gelmese de marka bu alandaki çalışmalarına son sürat devam ediyor. Zira marka katlanan telefon pazarının daha da büyüyeceğine inanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung üçe katlanan bir telefon hazırlığında; üstelik cihazın piyasaya sürülmesine de oldukça kısa bir zaman kalmış durumda.

Samsung 3’e Katlanabilir Telefon Çıkış Tarihi

Samsung üçe katlanan telefonunun 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Söz konusu telefonun yanı sıra marka, bir de üçe katlanan tablet hazırlığında. Samsung bu tablet üzerinde sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve 2024 bitmeden piyasaya sunulması bekleniyor.

Samsung’un üçe katlanır tabletinin Galaxy Z Fold Tab olarak piyasada yer bulması beklenmekte ve tanıtımının ise Galaxy Tab S9 serisi ile birlikte gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bahse konu bilgiler X sosyal medya platformunda Revegnus kullanıcısının yaptığı paylaşımla ortaya çıkmış durumda.

Samsung’un hem üçe katlanabilir telefonu hem de tableti piyasada rağbet görecek mi merakla bekleniyor. Zira katlanabilir cihazlarda menteşe kısmında ekran kırışması/ katlanması gibi problemler olabiliyor. Hatta bu sorun Samsung’un Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinde az da olsa mevcut. Bakalım yeni Samsung cihazlarda bu problem görülecek mi.