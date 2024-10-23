Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Vivo kısa bir süre önce üst segment telefon serisi vivo X200’ün tanıtımını gerçekleştirdi. Her segmente özel telefon tasarlayan marka şimdi de giriş seviye telefonu ile gündemde. Markanın fiyat performans telefonu Vivo Y19e özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen cihazın nitelikleri içeriğimizde…

Fiyat Performans Telefonu Vivo Y19e Özellikleri Belli Oldu!

Vivo Y serisi ile uygun fiyatlı telefon segmentine yönelik cihazlarını kullanıcıya sunuyor. Markanın her seviyeye uygun telefonları mevcut ve hepsi kendi skalasında muhteşem performans sergiliyor diyebiliriz. AnTuTu akıllı telefon kıyaslama platformunun performans testlerinde Vivo telefonları ilk 10’da çoğunlukla görüyoruz. Markanın yeni telefonu Vivo Y19e de bütçe dostu telefon segmentinde oldukça iyi iş çıkaracak gibi görünüyor.

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Vivo Y19e, V2431 model numarası ile IMEI veritabanında görüldü. Sektörü takip edenlerin aşina olduğu üzere IMEI veritabanında görünen telefonlar kısa bir süre içerisinde lanse ediliyor. Vivo Y19e’nin de çok zaman geçmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın özelliklerine bakıldığında giriş seviyesi – uygun fiyatlı telefon pazarında sıkı rekabet edeceğe benziyor.

Vivo Y19e, 2024 yılının ilk aylarında kullanıcıya sunulan Vivo Y19s modeli ile pek çok ortak özelliğe sahip. Cihazın öne çıkan niteliklerine baktığımızda vivo Y19e’nin 6,68 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor. HD+ çözünürlük sunacak olan panel 1000 nit parlaklık seviyesine sahip.

6 GB RAM, 5500 mAh Batarya!

Vivo Y19e’nin en merak edilen özelliklerinden biri elbette işlemcisi. Bu kapsamda cihazın gücünü Unisoc T612 yonga setinden alması bekleniyor. Bununla birlikte cihaz, 6 GB’lık RAM ve 128 GB’lık depolama alanı ile gelecek. Aynı zamanda depolama alanını artırmak isteyenler için Vivo Y19e, microSD kart desteğine sahip ve 1 TB’a kadar depolama alanı artırılabilecek.

Arka kamera kısmında ise bu Vivo fiyat performans telefonunda 50 MP’lik bir ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörünün bulunacağı söyleniyor. Selfie kamerasının ise 5 MP’lik çözünürlük sunması beklenmekte. Güçlü bir bataryaya sahip olacak olan Vivo Y19e 5500 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek.

Vivo Y19e Fiyatı Ne Kadar?

İşletim sistemi kısmına baktığımızda ise Android 14 tabanlı FunTouchOS’un yer alacağı söylenebilir. Dayanıklılığı ile de ön plana çıkan cihaz askeri standartlarda dayanıklılık sertifikasına sahip olacak. Tam bir fiyat performans telefonu olan Vivo Y19e, bir telefondan çok fazla bir şey beklemeyenler için son derece ideal ve günlük kullanım, internette gezinme vs, gibi amaçlar için oldukça uygun bir cihaz. Vivo Y19e fiyatı henüz belli değil ancak bütçe dostu olacağı kesin.