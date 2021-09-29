iPhone 13’teki Face ID Özelliği Arızalardan Sonra Çalışmayacak!

iPhone 13 ile ilgili olarak ön plana çıkarılan çalışmaları tek bir tıklama ile sizlere sunuyoruz. Bu ürün hem face İD hem de detaylar ile karşımızda yer alıyor.

Bilindiği üzere Apple, iki hafta önce iPhone 13 serisini ve bazı yeni cihazlarını tanıttı. Yeni iPhone modellerinde Face ID teknolojisi yerine Touch ID’ye dönüş yapılacağı beklentisi vardı ancak Apple iPhone 13’lerde Face ID’den vazgeçmedi. Buraya kadar bir sorun yok ancak yeni iPhone’ların ekranları herhangi bir sebeple değiştirildiğinde Face ID ile ilgili ilginç bir durum yaşandığı ortaya çıktı.

Yeni bir habere göre, iPhone 13’lerin ekranları Apple’ın yetkili servisi dışında onarılmadıysa veya değiştirilmediyse Face ID çalışmaz hâle geliyor. YouTube’da Channel Phone Repair Guru kanalı tarafından yayınlanan bir videodan alıntı yapılarak hazırlanan videoya göre iPhone 13’ün Face ID’si, ekranı orijinaliyle değiştirseniz bile çalışmıyor. YouTuber, değiştirilen ekranların (biri orijinal değil) Face ID ile ilgili herhangi bir parçası olmadığını gösteriyor. Ancak, ekran değiştirildikten sonra Face ID çalışmamaya başlıyor.

Ekran değişince Face ID çalışmıyor!

Bu özellik, özellikle cihaz servise gittikten sonra ortadan kaldırılıyor. iPhone tarafından henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, kişilerin beklentisine de cevap olarak aynı seçenekler sunuluyor. Bu yüzden de merakla cihazların yeni özellikleri bekleniyor. Face ID çalışması için ekstra bir bileşen yok. Bu yüzden sorunun daha çok yazılım hatası olarak mı ön plana çıktığı bilinmiyor. Onarım politikalarıyla ilgili olarak şayet telefonunuz düşerse ve resmi olmayan servislerde telefon tamir edilirse, face ıd çalışmayacak.

Şu ana kadar Apple’dan bu durum hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bunun bir hata olması durumunda bir yazılım güncellemesi yayınlanarak sorun çözülecektir. Zira iPhone 13 serisi hâlihazırda çeşitli yazılım hatalarından muzdarip. Bu bir hata değilse de ekranınızı Apple yetkili servisleri dışında herhangi bir yerde değiştirmemek daha iyi bir tercih olacaktır.