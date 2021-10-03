iPhone 13 vs iPhone 12 Pro Karşılaştırma

Yeni tanıtılan iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisine kıyasla birkaç farklılık sunuyor. Yine de birkaç farklılık dışında telefon serileri tasarım açısından bile benzerlik gösteriyor. Peki ya hangisi en iyisi ? Bu birçok kişiye göre değişse de her iki telefonun kıyaslamasını içeren bir yazı kaleme aldık. Karşınızda iPhone 13 vs iPhone 12 Pro kıyaslaması…

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Apple iPhone 13 ve Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 13 Apple iPhone 12 Pro BOYUTLAR VE AĞIRLIK 146.7 x 71,5 x 7,7 mm,

174 g 146.7 x 71,5 x 7,4 mm,

189 g EKRAN 6.1 inç, 1170 x 2532 piksel (Full HD+), Super Retina XDR OLED 6.1 inç, 1170 x 2532 piksel (Full HD+), Super Retina XDR OLED İŞLEMCİ Apple A15 Biyonik altı çekirdekli 3.22 GHz Apple A14 Biyonik altı çekirdekli 3.1 GHz HAFIZA 4 GB RAM, 512 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 4 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 6 GB RAM, 512 GB YAZILIM iOS 15 iOS 14 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS KAMERA Çift 12 + 12 MP, f/1.6 + f/2.4

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 Üçlü 12 + 12 + 12 MP, f/1.6 + f/2.0 + f/2.4

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 PİL 3240 mAh, 20W hızlı şarj ve 7.5W Qi kablosuz şarj 2815 mAh, 20W hızlı şarj ve 15W Qi hızlı kablosuz şarj EK ÖZELLİKLER 5G, isteğe bağlı çift SIM, isteğe bağlı eSIM, MagSafe 15W, IP68 su geçirmez 5G, isteğe bağlı çift SIM, isteğe bağlı eSIM, MagSafe, IP68 su geçirmez

Tasarım

Tasarım söz konusu olduğunda bu cihazların her birinin artıları ve eksileri var. Örneğin iPhone 13’ün ekranın üzerinde yüzde 20 daha küçük bir çentik var, bu da ekran-gövde oranını daha yüksek hale getiriyor. Öte yandan, iPhone 12 Pro daha yüksek bir yapı kalitesine sahip. Fakat iPhone 13, cam bir sırt ve alüminyum çerçeve ile gelirken, iPhone 12 Pro’nun cam arkası ve paslanmaz çelik çerçevesi var. Her iki telefon da düşmelere ve çizilmelere karşı geliştirilmiş direnç için seramik kalkana ve ayrıca su geçirmez ve toz geçirmez hale getiren IP68 sertifikasına sahip. Daha iyi bir görünüme mi yoksa daha yüksek bir yapı kalitesine mi sahip olanı tercih edersiniz? Kararı size bırakıyoruz.

Ekran

Çentiğin boyutlarını hariç tutarsak, iPhone 13 ve iPhone 12 Pro aynı ekran paneliyle donatılmış. Bu nedenle her iki model de 6,1 inç diyagonal, Full HD+ çözünürlük, HDR10 sertifikası, Dolby Vision desteği ve 1200 nit’e kadar en yüksek parlaklığa sahip bir Süper Retina XDR OLED ekrandan oluşuyor. Ekran özellikleri açısından hiçbir fark yok. Ne yazık ki parmak izi okuyuculu bir iPhone yok ancak bu telefonlar çentiğin içine yerleştirilen SL 3D sensör sayesinde 3D yüz tanıma ile geliyor. 3D yüz tanıma sayesinde en gelişmiş ve en güvenli kimlik doğrulama yöntemlerine sahip olabilirsiniz.

Özellikler ve Yazılım

iPhone 13, daha yüksek kaliteli bir işlemciye sahip. Yani iPhone 12 Pro‘da bulunan Apple A14 Bionic‘e kıyasla yüzde 50’ye kadar daha yüksek CPU performansı ve yüzde 30 daha yüksek GPU performansı sağlayan Apple A15 Bionic işlemciden oluşuyor. Öte yandan, iPhone 12 Pro daha yüksek miktarda RAM ile donatılmış ve 4 GB yerine 6 GB sunuyor. Bu arada iPhone 13 ise iOS 15, iPhone 12 Pro ise iOS 14 ile geliyor. Bu da, iPhone 13’ün daha uzun yazılım desteği alacağı anlamına geliyor.

Kamera

Kağıt üzerinde, iPhone 12 Pro en gelişmiş kameralı cep telefonu. Arka tarafta ise iPhone 13 ile karşılaştırıldığında önemli bir sensör daha var. Nitekim 2x optik yakınlaştırma sağlayan 12 MP telefoto sensörden bahsediyoruz. Ayrıca iPhone 12 Pro, kamera departmanı için bir 3D LiDAR tarayıcı ekliyor. Ana sensörler, ultra geniş kamera ve ön kameranın yanı sıra hepsi 12 MP çözünürlükte aynı.

Pil

iPhone 13’ün iPhone 12 Pro’ya göre büyük bir avantajı daha büyük pili: sadece 2815 mAh yerine 3240 mAh kapasiteli. Daha büyük pil sayesinde iPhone 13, boyutları 12 Pro ile aynı olmasına rağmen çok daha uzun pil ömrü sağlayabiliyor. Nitekim her iki telefon da 20W hızlı şarjı, 15W MagSafe kablosuz şarjı ve 7.5W Qi kablosuz şarjı destekliyor.

Kararımız

Bu arada her iki telefon da hemen hemen aynı fiyatlarla geliyor. Aynı zamanda iPhone 13 serisinin tanıtılmasıyla iPhone 12 serisinin fiyatları da düştü. Donanım ve pil söz konusu olduğunda iPhone 13 daha iyi bir telefon, ancak kameralar ve kalite hakkında konuşursak iPhone 12 Pro daha üstün. İhtiyacınıza göre seçiminizi yapabilirsiniz.

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