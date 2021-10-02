En İyi Powerbank Markaları ve Modelleri – Tavsiyeler ve Öneriler

Çağımızın bir gereksinimi haline gelen telefonların şarjları gün içinde tükeniyor. Bir şarj cihazı takabilecek yeriniz yoksa, kaliteli powerbank işinizi görebilir. Taşınabilir ve kolayca kullanabileceğiniz en iyi powerbank hangisi merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazımızda powerbank tavsiyelerine yer veriyoruz.

En İyi Powerbank’i Seçerken Neye Dikkat Edilmeli?

En güçlü powerbanki satın almak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunuyor. Powerbank incelemeleri sonucu elde ettiğimiz bazı bilgiler, alıcıların şu unsurlara dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor:

Şarj Etme Hızı

Şarj etme hızı, satın alabileceğiniz bir powerbankte en önemli şeylerden biri. Hızlı şarj çabuk biter diye bir tabir vardır ya hani… Siz telefonunuz için en iyi hızı tercih etmeye özen gösterin. 1A güç çıkışına sahip olan 2000 mAh değerinde bir taşınabilir şarj cihazı satın alırsanız; telefonunuzu yaklaşık 2 saatte doldurur. 2A güç çıkışına sahip ve yine 2000 mAh değerinde bir powerbank ise telefonunuzu 1 saatte doldurur. Bu bilgiden yola çıkarak model seçimi yapabilirsiniz.

Güç Girişi ve Güç Çıkışı

Powerbank modellerinin üzerinde yazan 1A, 2A, 2.4A gibi ifadeler güç girişi ve güç çıkışı değerleridir. Seçtiğiniz modelin en az 2A olmasına özen gösterin. Aksi halde powerbank modelini doldurmak için çok uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü güç girişi ve güç çıkışı olarak adlandırılan aslında akım değeridir.

Port Sayısı

Eğer telefonla birlikte tablet kullanmıyorsanız USB çıkışı port sayısı sizin için önemsiz bir kavramdır. Ancak kullanıyorsanız en az 2 tane portu olan bir model seçmeye çalışın. Çünkü telefonunuz ile tabletinizi aynı anda doldurmak isteyebilirsiniz.

Adaptör Kalitesi

Powerbank alırken en çok gözden kaçırılan detay da adaptörün kalitesi oluyor. Eğer giriş gerilim ve akım değerine uygun bir adaptör kullanmazsanız; ürünün kullanım ömrü de çok kısa olacak demektir. Kaliteli bir adaptör kullanmanız powerbankın kullanım ömrü açısından çok önemli.

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En İyi Powerbank Kaç mAh Olmalı ?

Powerbank çeşitlerinde en önemli unsurun mAh değeri olduğunu belirtmekte fayda var. Powerbanklarda mAh değeri ne kadar yüksek olursa batarya ömrü de o kadar uzun olur. Ancak beraberinde fiyatı da yükselir. Dikkat etmeniz gereken sadece mAh değeri yüksek bir model seçmek değil; telefonunuzun mAh değerine de uygun bir model seçimi yapmanızdır. Telefonunuz 2500 ila 3500 mAh kapasitesindeyse 6000 ila 7000 mAh arasında olan bir modeli seçmenizde fayda var.

En İyi Powerbank Markaları Ve Modelleri

1- iMuto 20.000 mAh

iMuto, son derece uygun ve kaliteli cihazıyla en iyi powebank listemizde yer alıyor. Taşınabilir, yüksek kapasiteli bir şarj cihazı arıyorsanız; iMuto 20.000mAh taşınabilir şarj cihazı tam size göre olabilir. Ortalama akıllı telefonunuzu dört defadan fazla şarj edebilecek 20.000 mAh kapasite sunar.

iMuto’yu bu listedeki diğer powerbanklarden biraz daha kullanışlı yapan şey, tam kalan şarjını görebilmenizden kaynaklanıyor. Böylece cihazlarınızı ne kadar daha fazla şarj edebileceğinizi bilirsiniz.

2- Anker PowerCore 20.100mAh

En iyi powerbank markası olarak karşımıza çıkan Anker’den bir modelle devam ediyoruz. 20.100 mAh büyük bir pil sunan powerbank; cihazınızı yeniden şarj edebilme özelliğine sahip.

Hızlı bir şekilde şarj olması ve cihazlarınızı hızlı bir şekilde çalıştırabilmesi nedeniyle kullanımı oldukça pratik. Biraz ısınsa da son derece kolay ve güvenilir bir powerbank olduğunu belirtelim.

3- Mophie Powerstation Wireless XL 10.000mAh

Powerbank tavsiyeleri listemize eklediğimiz bu model, muazzam 10.000 mAh kapasitesiyle hem kablolu hem de kablosuz şarj imkanı sunuyor. Her iki yöntemi de kullanarak iki cihazı aynı anda doldurabilirsiniz. Ayrıca doğru AirPods kılıfınız varsa AirPod’larınızı kablosuz olarak da şarj edebilirsiniz.

Lightning ve USB-C bağlantı noktaları sayesinde iPad’leri de şarj edebileceksiniz. Tüm Apple donanımlarına sahipseniz ve sık sık bir prizden uzaktaysanız, bu cihaz tam da size göre.

4- Mophie Powerstation Plus XL 10.000 mAh

En iyi power bank listemizde yer alan başka bir Mophie ürünüyle karşınızdayız. Mophie Powerstation Plus XL, iPhone ve iPad için tasarlanmış en iyi güç bankalarından biridir (USB-C bağlantı noktasına sahip iPad Pro 2018 serisinin yanı sıra) ve bunu birkaç nedenden dolayı söylüyoruz.

Kaybedemeyeceğiniz yerleşik bir lightning kablosu içeriyor, bir lightning kablosuyla şarj oluyor. Fakat siz yine de herhangi bir Qi şarj cihazıyla kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olan her şeye bu harika powerbankle sahip olabilirsiniz.

5- Veho Pebble P1 Pro 10.400mAh

İçinde 10.400mAh, iki USB çıkışı ve hızlı şarj teknolojisi ile Pebble P1 Pro, şu anda satın alabileceğiniz en iyi çok yönlü güç bankalarından biri olabilir. Bu arada bu markanın bir saat markasıyla hiçbir ilgisi yok. Ancak bunun yerine kavisli kenar tasarımı için Pebble olarak adlandırılıyor. Bu, çoğu telefonu tek bir şarjla en az iki buçuk kez şarj edebilen bir cihaz. Ayrıca bu güç bankası microUSB veya USB-C ile de şarj oluyor.

6- Omars 10.000 mAh

Powerbank tavsiyeleri listemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çoğu powerbankle ilgili sorunlardan biri, hem şarj etmek hem de diğer telefonlara güç sağlamak için eski mikro USB’yi kullanmaya devam etmelerinden kaynaklanıyor. Omars güç bankası, USB-C bağlantı noktasıyla şarj edilebiliyor, bu da onu hızlı bir şekilde doldurmanıza olanak tanıyor ve ayrıca bir USB – USB-C kablosuyla birlikte geliyor, böylece modern Android telefonunuzu, tabletinizi veya iPad Pro‘nuzu şarj etmeden çalıştırabilirsiniz. Harika öyle değil mi ?

7- Mophie Powerstation 20.000 mAh

Eğer Apple kullanıyorsanız bu hepsi bir arada powerbank tam size göre. Apple Watch’ınız için yerleşik bir manyetik saat şarj cihazı, iPhone veya AirPods’unuzu kablosuz olarak şarj etme özelliği ve akıllı telefonunuzu geleneksel şekilde şarj etmek için bir USB-C bağlantı noktası var.

8.000 mAh pil ile aynı anda dört adede kadar cihazı şarj edebilirsiniz. iPhone’unuzun USB-C bağlantı noktası aracılığıyla; yalnızca 30 dakikada %50 pile ulaşması vaadiyle şarj etme de hızlı. Bu cihazdaki harika özelliklerin yanı sıra tek sorun, cihazın pahalı fiyatı diyebiliriz. Yine de muhteşem özelliklere sahip.

8- Xiaomi Mi Powerbank 3

Xiaomi’nin minimal yapıdaki bu harika powerbanki kolayca her yerde bulabileceğiniz cinsten. Son derece güçlü bu cihaz, 20000 mAh’lık kapasite sunuyor. Aynı zamanda son derece hızlı bir şekilde cihazınızı şarj etmenize yardımcı oluyor. 2A’lık bir akımla birlikte iki şarj yeri sunan cihaz, çoğu kullanıcının gözdesi.

9- Samsung EB-P3300X

Güney Koreli şirket, telefonlarının yanısıra kaliteli aksesuarlarıyla da dikkatleri çekiyor. En iyi powerbank öneri ve tavsiyeleri listemize Samsung’un en iyi powerbank seçeneğiyle devam ediyoruz. 10000 mAhlık bir şarj deneyimi sunan bu cihaz, hızlı şarj edebilme yeteneğine de sahip. Bu minimal cihazın tek sorunu sadece tek bir şarj çıkışı sağlaması. Aynı anda yalnızca bir cihazı şarj edebiliyor. Bu nedenle farklı cihazları aynı anda şarj edebilmek isterseniz, başka ürünlere bakabilirsiniz.

10- Belkin 5.000 mAh

5000 mAh güç kapasitesi sunan Belkin’in sevilen cihazı, bu listedeki en düşük şarj kapasitelerinden biri olarak yer alıyor. Ancak bu pil miktarı çoğu telefonu tam olarak şarj etmek için hala yeterli. Bazı telefonlar bu cihazdan iki tam şarj elde edebiliyor. Bu kadar düşük kapasite aynı zamanda çoğu güç bankasından çok daha kompakt olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle bu, çok sayıda güce ihtiyacınız yoksa ideal bir seçim diyebiliriz.

11- Xiaomi Redmi 20000 mAh

Xiaomi’nin Redmi adı altında sunduğu bu powerbank, en güçlü powerbank önerilerinden biri olarak listemizde olmaya hak kazanıyor. Telefonunuzu defalarca kez şarj edebilen ve harika bir performans tanıyan bu hızlı cihaz; iki şarj çıkışı yeriyle de kullanıcıların övgüsünü kolaylıkla alıyor. Aynı zamanda 20000 mAh güç kapasitesiyle alabileceğiniz en iyi powerbank seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

12- Deji 10000 mAh

Neredeyse her tür cihazınızla uyumlu olarak çalışabilen Deji Powerbank, en uygun powerbank önerilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Wireless özelliği de taşıyan bu harika cihaz, USB Type-A ve 10000 mAh güç kapasitesine sahip. Ürün, tanınmayan bir markaya ait olsa da uzun ömürlü olmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

13- Poweradd Pilot 2GS 10.000 mAh

Poweradd harika bir ince taşınabilir şarj cihazı deneyimi, vaat ediyor. Üstelik bu listedeki en ucuz seçeneklerden biri olarak yer alıyor. Fiyatına rağmen cihazda, 10.000 mAh‘lik önemli bir şarj kapasitesi bulunuyor. Oldukça ağır olabilir, ancak yalnızca 1,3 cm kalınlığında olduğundan kolayca cebe sığabiliyor. Cihazdaki tek eksiklik yerleşik bir kabloyla satışa sunulmuyor olması. Yine de bir kablo satın alarak bu harika power bankten yararlanabilirsiniz.

14- Philips DLP10026 Powerbank

Philips, lityum polimer pile sahip bu powerbank sayesinde telefon ve tabletlerinizi oldukça hızlı şekilde şarj etme imkanı var. 3 adet şarj çıkışı bulunan ve 10000 mAhlık bir şarj kapasitesi sunan cihaz, tabletlerinizi ve tüm akıllı aksesuarlarınızı kolayca şarj eder bu nedenle kaliteli powerbank seçeneklerinden biri olarak listemizde yer alıyor.

15- Anker PowerCore II 10.000 mAh

278 gram ağırlığındaki bu harika cihaz, üç adet şarj çıkışı ve hızlı şarj kapasitesiyle övgüleri topluyor. En güçlü powerbank seçeneklerinden biri olan cihaz, 10.000 mAhlık şarj kapasitesiyle son derece yeterli. Üstelik tüm cihazlarınızı rahatlıkla şarj edebiliyor. Ayrıca, Anker’in kendi hızlı şarj teknolojisiyle birlikte geliyor. Fakat bu listedeki birçok şarj cihazı gibi, kablo ile birlikte satılmıyor. Kendi kablonuzu almanızda fayda var.

16- Anker PowerCore Select 10000 mAh

En iyi powerbank markası listemize girmeye hak kazanan bir cihazla karşınızdayız. 10000 mAh’lık pil kapasitesiyle karşımıza çıkan Anker PowerCore, iki cihazı aynı anda hızlı şarj edebilmesiyle dikkat çekiyor. Firma, Anker PowerIQ adını verdikleri kendi hızlı şarj gücüyle de son derece beğeni topluyor. USB Type-A ile desteklenen cihazda iki şarj çıkışı var.

17- MAXOAK 50.000 mAh

Belki de bu listenin kralı olabilecek nitelikteki MAXOAK 50.000 mAh, devasa şarj hücresiyle ağızları açık bırakan bir tasarıma sahip. Her ne kadar taşınabilir olmayacak şekilde tasarlanmış olsa da birçok şarj çıkışı var. Bu nedenle birden fazla cihazı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip. Hatta dizüstü bilgisayarların yanı sıra telefonunuzu ve tabletinizi de şarj edebilme yeteneğine sahiptir. Bu devasa powerbank ile aynı anda altı cihazı şarj edebilirsiniz.

18- Dexim Sy15 Powerbank

10000 mAh kapasitesiyle Dexim Sy15, oldukça yeterli bir batarya gücüne sahip. Hızlı şarj özelliği ve iki cihazı aynı anda şarj edebiliyor olması ürünün en sevilen özellikleri arasında. Ayrıca nispeten rakiplerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Cihazda iki adet şarj çıkışı yer alıyor.

19- Anker Manyetik Kablosuz 5.000 mAh

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Hareket halindeyken bile kablolardan kurtulmak istiyorsanız, Anker Manyetik Kablosuz Taşınabilir Şarj Cihazı tam size göre bir cihaz olarak karşınızda. Şarj cihazını iPhone 12‘nizin arkasına taktığınızda gücü zahmetsizce aktaran bir MagSafe görevi görüyor ve uyumlu manyetik kılıflar aracılığıyla çalışıyor.

20- Mophie Powerstation Mini

Tarz ve biçim kapasiteden biraz daha önemliyse, Mophie Powerstation Mini iyi bir seçenek. USB-C ve USB-A bağlantı noktaları aracılığıyla aynı anda birden fazla cihazı şarj etme özelliğine sahip. Cihaz, 5.000 mAh pil ile geliyor. Entegre dört ışıklı LED güç göstergesi size her zaman şarj durumunu ve mevcut pil ömrünü gösteriyor. Bunun yanı sıra, Mophie Powerstation Mini, çizilme riskini azaltan birinci sınıf kumaş kaplaması ve tutmanızı kolaylaştıran dokulu bir çevre ile oldukça hoş görünen bir yapıya sahip.

21- Anker Astro E1 5200 mAh

İnanılmaz derecede küçük fakat bir o kadar da güçlü olan bu powerbank. Bu listede bulunan çoğu cihaz kadar güçlü olmasa da kompakt ve taşınılabilir yapısıyla son derece beğeni toplayan powerbankler arasında. Hareket halindeyken bile kullanabileceğiniz cihaz, aynı zamanda telefonunuzu iki kez, tabletinizi ise %70 şarj edebilme özelliğine sahip.

22- Duracell PB3 Powerbank

Duracell, piller söz konusu olduğunda rakip tanımaz bir güce sahip. Ayrıca şirket, teknoloji alanında da söz sahibi. Bu nedenle Duracell PB3 Powerbank ile listemizde yer almaya hak kazandı. 10050 mAh güç kapasitesi olan cihaz, iki adet şarj çıkışıyla birlikte rakiplerine adeta göz dağı veriyor.

23- A-Elefull-E 30.000 mAh

Ortalamanın da üzerinde bir powerbank arıyorsanız, bu cihaz tam da size göre. 30.000 mAh kapasitesi, iki USB bağlantı noktası a diğer birkaç konektörü ile birden fazla cihazın aynı anda şarj olmasını sağlıyor. Ayrıca kalan şarj göstergesiyle de son derece kaliteli bir powerbank olarak karşımıza çıkıyor.

24- Spigen Essential F711

Tasarımıyla dikkat çeken Spigen Essential F711, kolayca taşınabilen bir yapıya sahip. Aynı zamanda 209 gram ağırlığı, 10000 mAh şarj kapasitesi ve iki adet USB-C çıkışıyla birlikte son derece hızlı ve pratik bir performans avantajı sağlıyor.

25- Charmast 26.800 mAh

Charmast, diğer powerbank tedarikçileri kadar iyi bilinmiyor, ancak hızla büyüyen bir üne sahip. Üstelik uygun fiyatlı ürünleriyle oldukça avantajlı. Bu 26.800 mAh powerbank, bir enerji kaynağı bulmaya ihtiyaç duymadan önce iPhone’unuzu 8 defadan fazla ve hatta MacBook’unuzu iki defa şarj etmek için yeterli kapasiteye sahip. USB-C veya normal USB-A seçimi ile akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara veya Nintendo Switch’e kadar birçok farklı cihazı kolayca şarj edebilirsiniz.

Bonus: NOVOO 22.500 mAh

En iyi powerbank tavsiyeleri listemizde sona geldiğimiz için ekstra bir seçenek daha eklemek istedik. Kocaman şarj yeri ve çok farklı tasarımıyla hemen göze çarpan NOVOO 22.500 mAh çok çok hızlı! Bağlantı noktaları ve pratikliğiyle göze çarpıyor. Tek eksik yanı biraz ağır olması diyebiliriz. Bu harika cihaz aynı anda birden fazla cihazı rahatlıkla şarj edebiliyor ve tasarım faktörü nedeniyle kullanıcılar tarafından son derece beğeni topluyor.

Peki ya sizin kullandığınız powerbank hangisi ? En iyi powerbank listemizde en çok hoşunuza giden ürün hangisi oldu ? Yorumlarda bizlerle paylaşarak, sayfamıza destek olabilirsiniz. Yeni yazılarımızda görüşmek dileğiyle.

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