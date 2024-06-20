Ana Sayfa » İpucu Anakarttaki kırmızı ışık hatası nasıl düzeltilir? İpucu Anakarttaki kırmızı ışık hatası nasıl düzeltilir? Ayşen Sıla 3 Görüntüleme

Anakartınızdaki kırmızı ışık, süslü bir RGB aydınlatma kadar basit ve zararsız olabilir veya önemli bir donanım parçasının arızalandığı anlamına gelebilir. Bilgisayarınızla sorun yaşıyorsanız veya bilgisayarın hiç açılmadığını ve anakartta kırmızı bir LED ışığının olduğunu düşünüyorsanız bu yazımızı okumaya devam edin.

Kılavuza Göz Atın

Hemen hemen her üretici, anakartları için farklı bir düzen ve tasarım kullanır ve aynı üreticinin farklı anakartları bile farklı özelliklere sahip olabilir; bu nedenle, hangi model olduğunu bilmeden anakartınızdaki kırmızı ışığın ne olduğunu söylemek zordur.

Bilgisayarınız veya anakartınızla birlikte fiziksel bir kopya almış olmanız gerekir, ancak üreticinizin web sitesinde ayrıntılı anakart bilgilerinin yanı sıra dijital bir sürüm de bulunacaktır. Anakartınızdaki kırmızı LED’in ne anlama geldiğini öğrenmek için manuel veya çevrimiçi araçları kullanın. Yerleşimini ve açılıp açılmadığını veya size bir desen veya kod gösterip göstermediğini not edin. Ayrıca LED’in ne zaman açıldığını da düşünün. Her zaman mı açık yoksa sadece bilgisayarı açmaya çalıştığınızda mı?

Kılavuzda size tam olarak neyin yanlış olduğunu (veya ideal olarak her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmenize gerek olmadığını) söyleyecek basit bir yanıt bulabilirsiniz. Kırmızı ışık hakkında fazla bir şey söylemiyor ancak sistem başlatıldığında bir bip sesi alıyorsanız veya anakartta önyükleme sırasında size kod veren başka LED’ler veya okumalar varsa, bunları kılavuzdakilerle karşılaştırın.

CMOS’u Sıfırlayın

Bu anakart kırmızı ışık sorunu için daha karmaşık düzeltmeleri araştırmaya başlamadan önce, BIOS değişikliklerinin veya yeni donanım yüklemelerinin sistemin önyükleme yapmamasına ve uyarı ışıkları görüntülemesine yol açabilecek kararlılık sorunlarına neden olması alışılmadık bir durum olmadığından her zaman CMOS’u sıfırlamaya değer.

Eğer varsa anakartınızdaki BIOS sıfırlama düğmesine basarak bunu yapabilirsiniz. Alternatif olarak, güç kablosunu çıkarın, CMOS hücre pilini anakarttan çıkarın ve ardından güç düğmesini 30 saniye basılı tutun. Pili ve kabloları değiştirip tekrar deneyin.

Kırmızı Işık CPU Hataları Nasıl Düzeltilir?

Anakartın kırmızı ışığının CPU hatasından kaynaklandığını düşünüyorsanız deneyebileceğiniz birkaç şey vardır:

CPU’yu yeniden takın: CPU soğutucusunu ve işlemciyi çıkarın ve yeniden takın.

CPU fanının düzgün şekilde döndüğünden ve soğutucunun sıkıca takıldığından emin olun. Gevşek veya düşük performans gösteren bir soğutucu, anakarta başlamaması için bir uyarı gönderiyor olabilir.

BIOS donanım yazılımını güncelleyin: Eski bir anakarta yeni bir CPU taktıysanız anakart bunu desteklemiyor olabilir. Henüz. Çalıştığını bildiğiniz eski bir CPU takın, ardından yeni işlemciyi yeniden takmadan önce BIOS’u güncelleyin. Şüpheniz varsa, CPU’nun resmi olarak desteklendiğinden emin olmak için anakartınızın uyumluluk listesini de kontrol edin.

CPU’yu test edin: Yapabiliyorsanız, doğru çalıştığından emin olmak için işlemciyi başka bir bilgisayarda test edin.

Diğer İşlemleri Deneyin

Her şeyin fişini çekin: Standart bir sorun giderme ipucu, ihtiyacınız olmayan her şeyin fişini çekip bunun sorunu çözüp çözmediğine bakmaktır. Biri hariç tüm RAM çubuklarını, tüm depolama sürücülerini ve ihtiyacınız olmayan eklenti kartlarını çıkarın ve klavyeniz ve fareniz dışındaki tüm USB aygıtlarının fişini çekin.

Belleği yeniden yerleştirin: RAM’den olabileceğini düşünüyorsanız, her iki çubuğu da çıkarıp tekrar takmayı deneyin.

Elektrik olup olmadığını kontrol edin: Grafik kartı güç kablolarını taktınız mı? Anakartın üst kısmındaki CPU güç kablosu ne olacak? Gerekli her şeyi doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Şüpheniz varsa, fişlerini çıkarıp tekrar takın.

Yukarıdaki çözümlerin tümünü denediyseniz ve bilgisayarınızın anakartı hâlâ kırmızı ışığı gösteriyorsa donanımı değiştirmeyi düşünmeniz gerekebilir.