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İpucu

B Sınıfı Ehliyet İle 125 cc ve Altı Motor Kullanılabilecek! İşte Şartları ve 125 cc Motor Önerileri!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
10 Şubat 2024
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b ehliyet

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre artık B sınıfı ehliyet ile 125 cc ve altı motorlar kullanılabilecek. Bu durumdan faydalanmak için ne yapmalıyız? Gelin detaylara beraber bakalım.

Geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli gündemde olan B ehliyetinin yetkilerinin genişlettirilmesi artık sonuca bağlandı. Yaklaşık 9 ay kadar süren çalışmaların sonunda bugün itibariyle resmi gazete açıklama geldi. Artık B sınıfı ehliyete sahip kişiler 125 cc motor hacmine kadar olan motorları kullanabilecek.

Yasa çıkmadan önce 50 cc olarak sınırlandırılan B ehliyet yetkisi insanların motor kullanmasını teşvik etmiyordu. Özellikle büyük şehirlerde 50 cc motorların otoyola ve köprüye çıkmaları yasaktı. Durum böyle olunca insanlar bu motorlara pek fazla ilgi göstermiyordu. Yeni düzenleme ile beraber birçok büyük şehirde 125 cc motorların sayısının artması bekleniyor.

b ehliyet

125 cc Motor Kullanmak İçin Aranan Şartlar!

B sınıfı sürücü belgesi ile;

a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir.”

B Ehliyet ile Alınabilecek Motor Modelleri

Arora

  • Cappucino
  • Cappucino S125
  • GT125
  • MT125
  • Safari 125
  • Freedom 125
  • Dazzle 125
  • Verano 125


Aprilla

  • RS125
  • SR GT 125
  • SX 125
  • RX 125
  • Tuono 125


Bajaj

  • NS 125


Benelli

  • 125S
  • TNT125


Hero

  • Dash
  • Dash 125


Honda

  • Activa S
  • Spacy Alpha
  • Dio
  • CB125F
  • CBR125R
  • PCX125
  • Super Cub C125
  • MSX125
  • Monkey


Husqvarna

  • Svartpilen 125


Italjet

  • Dragster 125


KTM

  • Duke 125
  • 125 RC


Kuba

  • Brilliant 125
  • Superlight 125


Kymco
Agility 125
Like 125
Agility S 125i


Mondial

  • DriftL
  • 125 Vulture i
  • ZNU 125
  • 125 Strada
  • 125 Lavinia


Motolüx

  • MTX125
  • Macchiato 125
  • Rossi RS 125


Peugeot

  • Django 125
  • Speedfight 125
  • Pulsion 125
  • Pulsion GT
  • Pulsion Allure


RKS

  • 125R
  • Newlight 125
  • Newlight 125 Pro
  • Wildcat
  • Bitter 125
  • Arome 125
  • Galaxy Gold 125


SYM

  • Fiddle 3 125
  • Fiddle 4 125
  • Jet 14
  • Jet X 125
  • Jet X TCS
  • X Pro 2


Suzuki

  • GSX-R 125
  • Address 110


Vespa

  • Primavera 125


Yamaha

  • Delight 125
  • NMax 125
  • WR 125 R
  • WR 125 X
  • X-Max 125 ABS
  • YBR125
  • YZF R125
  • MT-125

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