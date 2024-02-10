B Sınıfı Ehliyet İle 125 cc ve Altı Motor Kullanılabilecek! İşte Şartları ve 125 cc Motor Önerileri!

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre artık B sınıfı ehliyet ile 125 cc ve altı motorlar kullanılabilecek. Bu durumdan faydalanmak için ne yapmalıyız? Gelin detaylara beraber bakalım.
Geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli gündemde olan B ehliyetinin yetkilerinin genişlettirilmesi artık sonuca bağlandı. Yaklaşık 9 ay kadar süren çalışmaların sonunda bugün itibariyle resmi gazete açıklama geldi. Artık B sınıfı ehliyete sahip kişiler 125 cc motor hacmine kadar olan motorları kullanabilecek.
Yasa çıkmadan önce 50 cc olarak sınırlandırılan B ehliyet yetkisi insanların motor kullanmasını teşvik etmiyordu. Özellikle büyük şehirlerde 50 cc motorların otoyola ve köprüye çıkmaları yasaktı. Durum böyle olunca insanlar bu motorlara pek fazla ilgi göstermiyordu. Yeni düzenleme ile beraber birçok büyük şehirde 125 cc motorların sayısının artması bekleniyor.
125 cc Motor Kullanmak İçin Aranan Şartlar!
B sınıfı sürücü belgesi ile;
a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,
b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,
c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,
koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir.”
B Ehliyet ile Alınabilecek Motor Modelleri
Arora
- Cappucino
- Cappucino S125
- GT125
- MT125
- Safari 125
- Freedom 125
- Dazzle 125
- Verano 125
Aprilla
- RS125
- SR GT 125
- SX 125
- RX 125
- Tuono 125
Bajaj
- NS 125
Benelli
- 125S
- TNT125
Hero
- Dash
- Dash 125
Honda
- Activa S
- Spacy Alpha
- Dio
- CB125F
- CBR125R
- PCX125
- Super Cub C125
- MSX125
- Monkey
Husqvarna
- Svartpilen 125
Italjet
- Dragster 125
KTM
- Duke 125
- 125 RC
Kuba
- Brilliant 125
- Superlight 125
Kymco
Agility 125
Like 125
Agility S 125i
Mondial
- DriftL
- 125 Vulture i
- ZNU 125
- 125 Strada
- 125 Lavinia
Motolüx
- MTX125
- Macchiato 125
- Rossi RS 125
Peugeot
- Django 125
- Speedfight 125
- Pulsion 125
- Pulsion GT
- Pulsion Allure
RKS
- 125R
- Newlight 125
- Newlight 125 Pro
- Wildcat
- Bitter 125
- Arome 125
- Galaxy Gold 125
SYM
- Fiddle 3 125
- Fiddle 4 125
- Jet 14
- Jet X 125
- Jet X TCS
- X Pro 2
Suzuki
- GSX-R 125
- Address 110
Vespa
- Primavera 125
Yamaha
- Delight 125
- NMax 125
- WR 125 R
- WR 125 X
- X-Max 125 ABS
- YBR125
- YZF R125
- MT-125