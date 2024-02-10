Ana Sayfa » İpucu B Sınıfı Ehliyet İle 125 cc ve Altı Motor Kullanılabilecek! İşte Şartları ve 125 cc Motor Önerileri! İpucu B Sınıfı Ehliyet İle 125 cc ve Altı Motor Kullanılabilecek! İşte Şartları ve 125 cc Motor Önerileri! İbrahim Özbek 21 Görüntüleme

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre artık B sınıfı ehliyet ile 125 cc ve altı motorlar kullanılabilecek. Bu durumdan faydalanmak için ne yapmalıyız? Gelin detaylara beraber bakalım.

Geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli gündemde olan B ehliyetinin yetkilerinin genişlettirilmesi artık sonuca bağlandı. Yaklaşık 9 ay kadar süren çalışmaların sonunda bugün itibariyle resmi gazete açıklama geldi. Artık B sınıfı ehliyete sahip kişiler 125 cc motor hacmine kadar olan motorları kullanabilecek.

Yasa çıkmadan önce 50 cc olarak sınırlandırılan B ehliyet yetkisi insanların motor kullanmasını teşvik etmiyordu. Özellikle büyük şehirlerde 50 cc motorların otoyola ve köprüye çıkmaları yasaktı. Durum böyle olunca insanlar bu motorlara pek fazla ilgi göstermiyordu. Yeni düzenleme ile beraber birçok büyük şehirde 125 cc motorların sayısının artması bekleniyor.

125 cc Motor Kullanmak İçin Aranan Şartlar!

B sınıfı sürücü belgesi ile;

a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir.”

B Ehliyet ile Alınabilecek Motor Modelleri

Arora

Cappucino

Cappucino S125

GT125

MT125

Safari 125

Freedom 125

Dazzle 125

Verano 125



Aprilla

RS125

SR GT 125

SX 125

RX 125

Tuono 125



Bajaj

NS 125



Benelli

125S

TNT125



Hero

Dash

Dash 125



Honda

Activa S

Spacy Alpha

Dio

CB125F

CBR125R

PCX125

Super Cub C125

MSX125

Monkey



Husqvarna

Svartpilen 125



Italjet

Dragster 125



KTM

Duke 125

125 RC



Kuba

Brilliant 125

Superlight 125



Kymco

Agility 125

Like 125

Agility S 125i



Mondial

DriftL

125 Vulture i

ZNU 125

125 Strada

125 Lavinia



Motolüx

MTX125

Macchiato 125

Rossi RS 125



Peugeot

Django 125

Speedfight 125

Pulsion 125

Pulsion GT

Pulsion Allure



RKS

125R

Newlight 125

Newlight 125 Pro

Wildcat

Bitter 125

Arome 125

Galaxy Gold 125



SYM

Fiddle 3 125

Fiddle 4 125

Jet 14

Jet X 125

Jet X TCS

X Pro 2



Suzuki

GSX-R 125

Address 110



Vespa

Primavera 125



Yamaha

Delight 125

NMax 125

WR 125 R

WR 125 X

X-Max 125 ABS

YBR125

YZF R125

MT-125

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