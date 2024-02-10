Ana Sayfa » Oyun Apple Vision Pro için SteamVR Uygulaması Geliştiriliyor Oyun Apple Vision Pro için SteamVR Uygulaması Geliştiriliyor Emine Emre 8 Görüntüleme

Apple’ın sanal gerçeklik başlığı Vision Pro, 19 Ocak’ta ön siparişe açılmış ve 2 Şubat’ta da kullanıcı ile buluşmuştu. Piyasaya çıktığından bu yana oyun dünyasının en çok konuşulan cihazlarından biri olan Vision Pro, şimdi yeni bir gelişme ile gündemde. Steam oyunlarına cihazda kolaylıkla ulaşılabilmesi adına, iVRy tarafından Apple Vision Pro için SteamVR uygulaması geliştiriliyor. Oyun severler, sanal gerçeklik gözlüğü ile dolu dolu oyun deneyimi yaşayabilecekler.

iVRy Tarafından Apple Vision Pro için SteamVR Uygulaması Geliştiriliyor

Teknolojinin en gelişmiş ürünlerinden biri olan Apple Vision Pro, yalnızca oyun amacı ile değil, film izleme ya da Office programlarını kullanma gibi işlevlerin de yapılabildiği çok yönlü bir cihazdır. Bu artırılmış gerçeklik başlığı, özelliklerine bir yenisini daha katarak SteamVR desteği kazanmaya hazırlanıyor. Bu sayede artık Vision Pro’da pek çok Steam oyunu oynanabilir duruma gelecek.

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SteamVR uygulaması hali hazırda Steam’de yayınlanmış durumda ancak bu uygulama henüz Apple Vision Pro için kullanılabilir durumda değil. iVRy (üçüncü taraf stüdyo) tarafından geliştirilmiş olan uygulama SteamVR platformundan oyun yayınlanmasını sağlayabilecek. Bu sayede de Apple sanal gerçeklik başlığı kapsamında yeni oyun deneyimlerine kapı açabilir.

SteamVR Oyunları Apple Vision Pro’ya Geliyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan iVRy, SteamVR uygulamasının Apple Vision Pro artırılmış gerçeklik gözlüğü için uygun versiyonu için çalışmalar yaptığını deklare etti. VR başlığı için henüz kullanıma hazır olmayan uygulama sayesinde Apple Vision Pro’ya sahip olanlar SteamVR dahilinde bulunan yüzlerce yapıma erişebilme imkanı bulacak. iVRy’nin söz konusu uygulaması SteamVR API’ından faydalanmaktadır. Söz konusu app ile Meta Quest ve HTC Vive başlıklarına özel üretilen oyunlar artık Apple Vision Pro’da da olacak.

Apple Vision Pro için SteamVR Uygulaması Ne Zaman Çıkacak?

Apple Vision Pro bir hareket kontrolcüsüne sahip değil. Aslında bu, bazı oyunlar için büyük bir dezavantaj. Ancak iVRy oluşturduğu uygulama kapsamında ilk etapta üçüncü taraf kontrolcüleri desteklemeyi düşünüyor. Bu sayede Meta gibi şirketlerin kontrolcüleri Vision Pro’da kullanılabilecek. Apple, Vision Pro için bir kontrolcü geliştirene kadar bu şekilde bir çözüm sunulması planlanıyor. Böylece Apple Vision Pro’da daha keyifli oyun deneyimleri yaşanabilecek.

SteamVR uygulaması şu anda Steam’de aktif durumda. Ancak iVRy’nin Apple’a özel geliştireceği uygulama kullanıcıya ne zaman sunulacak, bu konuda henüz bir açıklama bulunmuyor. iVRy’nin Steam VR oyunlarını nasıl getireceğine dair henüz bilgiler kısıtlı ancak bu uygulama sunulduğunda Vision Pro sahibi olanlar muhteşem oyun deneyimleri yaşayabilecekler.