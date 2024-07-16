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İpucu

PS5 kontrol cihazının parlaklığı nasıl değiştirilir?

Ayşen Sıla Ayşen Sıla
16 Temmuz 2024
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PS5

PlayStation 5’in DualSense kontrol cihazı, dokunma pedinin kenarlarında görülebilen bir ışık çubuğu da dahil olmak üzere birçok şık özellik sunuyor. Bu özellik, hangi oyuncunun hangi kontrol cihazını kullandığını size bildirebilir veya bazı durumlarda oyun içinde sağlık seviyeleriniz gibi bilgileri size iletebilir. Belki biraz havalı hissettirebilir ancak DualSense’in bizi oyunlarımıza daha fazla dahil ettiği birçok seçenekten sadece biri. Yine de, bu ışığı istediğiniz zaman PS5 ayarlarına girerek azaltabilirsiniz.

PS5

Nasıl Yapılır?

Adım 1: PS5 ana ekranında Ayarlar düğmesine tıklayın.

Adım 2: Aksesuarlar’ı seçin.

Adım 3: Kontrol cihazı (Genel) seçeneğini seçin.

Adım 4: Kontrol Cihazı Göstergelerinin Parlaklığını Seçin.

Adım 5: Burada üç parlaklık seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz, ancak ışığı tamamen kapatamayacağınızı belirtmek gerekir.

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