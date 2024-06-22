Character.AI’de ses nasıl kullanılır?

Character.AI sohbet botu hizmeti, yapay zeka ile iletişim deneyiminizi optimize etmek için birçok özellik sunar. Character.AI’nin temel işlevi, metinden sesli sohbete dönüşüm yapabilen bir sohbet botudur. Bu bot sayesinde çeşitli karakterlerden yanıtlar alabilirsiniz; modern ve tarihi figürlerden, popüler kurgusal karakterlere ve yardımcı kişiliklere kadar birçok seçenek mevcuttur. Bununla birlikte, cevapları okumak istemiyorsanız veya erişilebilirlik seçeneği olarak, karakterlerin insan benzeri bir sesle cevaplarını dinlemenizi sağlayan bir ses özelliği de bulunmaktadır.

Üçüncü taraf bir karakterde ses nasıl etkinleştirilir?

Character.AI, etkileşimde bulunduğunuz üçüncü taraf karakterler için ses seçeneklerini etkinleştirmenize olanak tanır ve ayrıca kendi hesabınızda karakterler için özel sesler yüklemenize izin verir. İşte Character.AI’de seslerle çalışmanın detayları:

Ses özelliği etkinleştirildiğinde, bir karakter bir yorum veya sorunuza cevap verdiğinde karakterin sesini duymanıza olanak tanır. Örneğin, ses özelliği etkinleştirilmiş bir Süper Mario karakteriyle sohbet ediyorsanız, bu karakterin ünlü tesisatçıya benzeyen sesini duyabilirsiniz.

Adım 1: Üçüncü taraf karakter sohbetinde ses özelliğini etkinleştirmek için, bir sohbeti açın ve ses hattıyla çizilmiş bir çizgili ses simgesine tıklayın.

Bu otomatik olarak sesi etkinleştirir ve simge maviye döner. Ayrıca ses etkinleştirildi uyarısı çıkar ve hızla kaybolur.

Adım 2: Alternatif olarak, ses simgesinin sağındaki üç noktalı simgeye tıklayabilirsiniz. Açılır menüden ses simgesinin üzerine gelin ve Ses açık yazısını görebilirsiniz.

Adım 3: Simgeye tıklayarak buradan sesi etkinleştirebilirsiniz. Özel bir ses oluşturmak için nasıl yapılır

Character.AI’de kendi sesinizi oluşturmak için, 10 ila 15 saniye arasında net bir ses klibi yüklemeniz gerekecek. Bu klibi hazır hale getirmekle başlayın.

Özel bir ses nasıl oluşturulur?

Hizmet, bu klibi algoritmayı eğitmek için kullanacak, böylece karakterler bu kısa sese dayalı detaylı cevaplar verebilecek. Sesi tekrar önizleyebilirsiniz, ancak bu sefer girişinizden yaklaşık üç saniyeye kadar indirgenecek ve daha temiz ve daha bot benzeri bir şekilde işlenecektir.

Adım 1: Ayarlarınızı özelleştirdikten sonra, Ses Oluştur’a tıklayın. Sesinizi herkese açık yapmayı seçerseniz, ek bir onay bildirimi alacaksınız, Onayla’ya tıklayın ve ses kullanıma hazır olacak. Tamam’a tıklayarak sesi, genel profilinizin sesler bölümünde görebileceksiniz.

Buradan, bu sesi yeni karakterlerinize ekleyebileceksiniz. Sesinizi herkese açtıysanız, diğer kullanıcıların karakterleri için kullanabileceği Character.AI topluluğu arasında da bulunacak.

Eğer sesi silmek isterseniz, genel profilinizde seçebilir, Düzenle’ye tıklayabilir ve Sil’i seçebilirsiniz.

Adım 2: Karakter.AI ana sekmesinde Oluştur’a tıklayın ve sonra Ses’e tıklayın.

Adım 3: Bu sizi Ses Oluşturma sayfasına götürecek, burada klibinizi sürükleyip bırakabilir veya bilgisayar dosyalarınızdan sesinizi seçmek için Yükle’ye tıklayabilirsiniz. Ham sesiniz otomatik olarak yüklenecek ve sorun yoksa, önizleyebilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.

Bunu yaptıktan sonra, Ses Oluştur’a tıklayabilirsiniz.

Adım 4: Sonraki sayfa, Yeni Ses ayarları sayfasıdır, burada sesinizle ilgili ayrıntıları (giriş, ses adı ve açıklama gibi) girebilirsiniz. Ayrıca sesinizi herkese açık yapma seçeneği de bulunmaktadır. Yeni bir karaktere ses eklemek için nasıl yapılır.

Yeni bir karaktere ses nasıl eklenir?

Character.AI’de bir karakter oluşturmak için ses eklemek gerekir, bu nedenle bunu yapmanın adımları oldukça basittir.

Adım 1: Karakter.AI ana sekmesinde Oluştur’a tıklayın ve sonra Karakter’e tıklayın. Bu sizi yeni karakter sayfasına götürecek, burada yeni bir Character.AI karakteri için gereken tüm ayrıntıları (ad, slogan, açıklama, selamlama ve tanım gibi) doldurabilirsiniz.

Adım 2: Ses kısmına geldiğinizde, Eklemek için Ses’e tıklayın ve ses seçenekleri kutusu açılacaktır. Keşfet sekmesinde ses seçeneklerini arayabilir veya arayabilirsiniz.

Adım 3: Kendi Sesler sekmesine geçerek oluşturduğunuz sesleri arayabilirsiniz. İstediğiniz sesin üzerine gelin ve Seç’e tıklayın.

Adım 4: Geri kalan ayarları doldurun ve İşlemi Tamamla’ya tıklayarak karakter oluşturmayı tamamlayın.

Adım 5: Yeni karakteriniz yayında olduğunda, hesabınızdaki üçüncü taraf sohbetler gibi onunla etkileşime geçebilir ve kendi sohbetinizde özel sesleri duyabilmek için sesleri etkinleştirebilirsiniz.