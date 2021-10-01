Apple iPhone 13 Serisi Ön Siparişleri İkinci Parti Ülkelerde Açıldı

Apple‘ın yepyeni iPhone 13 serisi için ön siparişler artık dünyanın dört bir yanındaki ikinci parti ülkelerde yayında. Teslimatlar 8 Ekim Cuma günü başlayacakken, dört model de ön sipariş verilebilir durumda.

Bazı pazarlarda yeni telefonlara yenilenen 10.2” iPad ve tamamen yeni iPad Mini katılır, ancak bazıları ilk dalga ülkelerde piyasaya sürüldüklerinden bu yana yeni tabletlere sahiptir.

Yeni iPhone sürümlerinde her zaman olduğu gibi, mağazalar açıldığında eski modellerde indirim yapılacaktır. Bu nedenle, yeni iphonelara paranız yetmiyorsa ya da o kadar para vermek istemiyorsanız, iPhone 12 ve 12 mini, iPhone 11 ve iPhone SE‘yi (2020) daha düşük fiyatlarla alabilirsiniz.

Bu arada, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max ile ilgili ilk izlenimlerimize buradan göz atabilirsiniz.